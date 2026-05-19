    Google, 7/24 çalışan yapay zeka ajanı Gemini Spark’ı tanıttı

    Google, I/O 2026’da tanıttığı Gemini Spark ile OpenClaw gibi platformlara doğrudan rakip oldu. 7/24 çalışan sistem e-posta yazabiliyor, görevleri takip ediyor ve kullanıcı adına işlemler yapabiliyor.

    gemini spark özellikleri, nedir?

    Google, düzenlediği I/O 2026 etkinliğinde sürekli olarak arka planda çalışabilen ve kullanıcı adına görevler üstlenebilen yeni nesil yapay zeka ajanı Gemini Spark platformunu resmen tanıttı. Google’ın açıklamalarına göre Spark, kullanıcı adına işlem yapabilen, iş akışlarını takip eden ve görevleri otomatik şekilde sürdürebilen aktif bir dijital yardımcı olarak konumlandırılıyor. Teknoloji devi bir anlamda Spark ile OpenClaw’un karşısına konumlanmış da oluyor

    Sürekli aktif şekilde çalışacak

    Google’ın yeni sistemi, şirketin tanıttığı yeni model Gemini 3.5 Flash altyapısıyla çalışıyor. Spark’ın en dikkat çekici özelliği ise klasik yapay zeka araçlarının aksine sürekli açık kalabilmesi. Google Cloud üzerindeki sanal makineler aracılığıyla çalışan sistem, kullanıcı bilgisayarı veya telefonu kapalı olsa bile görevlerini sürdürebiliyor (yarı açık dizüstü bilgisayarlara elveda).

    Gmail, Docs, Sheets ve Slides gibi Google Workspace uygulamalarıyla derin entegrasyon sunan Spark, e-postaları analiz edebiliyor, toplantı notlarını raporlayabiliyor veya uzun e-posta zincirlerinin özetlerini oluşturabiliyor. Sistem ayrıca düzenli görevler için otomasyon desteği de sağlıyor.

    Abonelik ücretlerini bile takip edebilecek

    Günümüz dünyasında artık o kadar çok abonelik satın alıyoruz ki artık bunları yönetmek ve takip etmek de hayli emek isteyen bir iş haline gelmiş durumda. Ancak Spark, burada da görev üstlenebilecek.

    Google’ın paylaştığı örnek senaryolar arasında kredi kartı ekstrelerinde gizli abonelik ücretlerini tespit etmek, önemli teslim tarihlerini e-postalardan çıkarmak ve bunları düzenli listeler haline getirmek gibi işlemler yer alıyor. Spark aynı zamanda birden fazla görevi birbirine bağlayarak tam iş akışları oluşturabiliyor.

    Üçüncü taraf uygulamalara da bağlanacak

    Google, 7/24 çalışan yapay zeka ajanı Gemini Spark'ı tanıttı

    Gemini Spark yalnızca Google servisleriyle sınırlı kalmayacak. Şirket, sistemin Model Context Protocol (MCP) adı verilen açık standart üzerinden üçüncü taraf uygulamalara bağlanacağını açıkladı. Bu teknoloji, yapay zeka modellerinin dış sistemler ve verilerle entegre çalışmasını sağlıyor.

    İlk etapta Canva, OpenTable ve Instacart gibi platformlarla entegrasyon desteği sunulacak. Google, önümüzdeki haftalarda daha fazla uygulamanın sisteme ekleneceğini belirtiyor.

    Şirket ayrıca bu yaz Gemini masaüstü uygulaması üzerinden Spark’ın macOS cihazlardaki yerel dosyalara erişebilmesini sağlayacak. Böylece yapay zeka, kullanıcı bilgisayarındaki dosyalar üzerinde de görev gerçekleştirebilecek.

    Chrome ve Android entegrasyonu yolda

    Google’ın planları bununla da sınırlı değil. Şirket, yılın ilerleyen dönemlerinde Spark’ın doğrudan Chrome tarayıcısı içinde çalışan bir “browser agent” haline geleceğini duyurdu. Bunun yanında Android cihazlar için “Android Halo” isimli özel bir ajan arayüzü geliştiriliyor.

    Spark’ın gelecekte kısa mesaj gönderme, doğrudan e-posta ile iletişim kurma ve tarayıcı işlemlerini yönetme gibi yetenekler kazanacağı da açıklandı. Kullanıcılar yapay zeka ile mesajlaşma uygulamaları üzerinden iletişim kurabilecek.

    Tüm bunların yanı sıra Spark, tamamıyla otonom olarak çalışmayacak. Şirketin açıklamasına göre Spark tamamen isteğe bağlı çalışan bir sistem olacak ve kullanıcı hangi uygulamalara erişim verileceğini kendisi belirleyecek.

    Bunun yanında ödeme yapma veya e-posta gönderme gibi “yüksek riskli işlemler” öncesinde kullanıcıdan mutlaka izin istenecek.

    İlk aşamada test kullanıcılarına sunulacak

    Google, Gemini Spark’ın bu hafta itibarıyla “güvenilir test kullanıcılarına” açıldığını duyurdu. ABD’deki Google AI Ultra aboneleri için beta sürüm ise gelecek hafta erişime sunulacak.

    Şirket aynı zamanda AI Ultra abonelik fiyatında da değişikliğe gitti. Daha önce aylık 250 dolar olan premium planın fiyatı 200 dolara düşürüldü. Bunun yanında Spark erişimini daha ulaşılabilir hâle getirmek için aylık 100 dolarlık yeni bir AI Ultra planı da tanıtıldı.

    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 4 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 4 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

