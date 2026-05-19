Google, 7/24 çalışan yapay zeka ajanı Gemini Spark’ı tanıttı

Metin

Google, düzenlediği I/O 2026 etkinliğinde sürekli olarak arka planda çalışabilen ve kullanıcı adına görevler üstlenebilen yeni nesil yapay zeka ajanı Gemini Spark platformunu resmen tanıttı. Google’ın açıklamalarına göre Spark, kullanıcı adına işlem yapabilen, iş akışlarını takip eden ve görevleri otomatik şekilde sürdürebilen aktif bir dijital yardımcı olarak konumlandırılıyor. Teknoloji devi bir anlamda Spark ile OpenClaw’un karşısına konumlanmış da oluyor

Sürekli aktif şekilde çalışacak

Google’ın yeni sistemi, şirketin tanıttığı yeni model Gemini 3.5 Flash altyapısıyla çalışıyor. Spark’ın en dikkat çekici özelliği ise klasik yapay zeka araçlarının aksine sürekli açık kalabilmesi. Google Cloud üzerindeki sanal makineler aracılığıyla çalışan sistem, kullanıcı bilgisayarı veya telefonu kapalı olsa bile görevlerini sürdürebiliyor (yarı açık dizüstü bilgisayarlara elveda).

Gmail, Docs, Sheets ve Slides gibi Google Workspace uygulamalarıyla derin entegrasyon sunan Spark, e-postaları analiz edebiliyor, toplantı notlarını raporlayabiliyor veya uzun e-posta zincirlerinin özetlerini oluşturabiliyor. Sistem ayrıca düzenli görevler için otomasyon desteği de sağlıyor.

Abonelik ücretlerini bile takip edebilecek

Günümüz dünyasında artık o kadar çok abonelik satın alıyoruz ki artık bunları yönetmek ve takip etmek de hayli emek isteyen bir iş haline gelmiş durumda. Ancak Spark, burada da görev üstlenebilecek.

Google’ın paylaştığı örnek senaryolar arasında kredi kartı ekstrelerinde gizli abonelik ücretlerini tespit etmek, önemli teslim tarihlerini e-postalardan çıkarmak ve bunları düzenli listeler haline getirmek gibi işlemler yer alıyor. Spark aynı zamanda birden fazla görevi birbirine bağlayarak tam iş akışları oluşturabiliyor.

Üçüncü taraf uygulamalara da bağlanacak

Gemini Spark yalnızca Google servisleriyle sınırlı kalmayacak. Şirket, sistemin Model Context Protocol (MCP) adı verilen açık standart üzerinden üçüncü taraf uygulamalara bağlanacağını açıkladı. Bu teknoloji, yapay zeka modellerinin dış sistemler ve verilerle entegre çalışmasını sağlıyor.

İlk etapta Canva, OpenTable ve Instacart gibi platformlarla entegrasyon desteği sunulacak. Google, önümüzdeki haftalarda daha fazla uygulamanın sisteme ekleneceğini belirtiyor.

Şirket ayrıca bu yaz Gemini masaüstü uygulaması üzerinden Spark’ın macOS cihazlardaki yerel dosyalara erişebilmesini sağlayacak. Böylece yapay zeka, kullanıcı bilgisayarındaki dosyalar üzerinde de görev gerçekleştirebilecek.

Chrome ve Android entegrasyonu yolda

Google’ın planları bununla da sınırlı değil. Şirket, yılın ilerleyen dönemlerinde Spark’ın doğrudan Chrome tarayıcısı içinde çalışan bir “browser agent” haline geleceğini duyurdu. Bunun yanında Android cihazlar için “Android Halo” isimli özel bir ajan arayüzü geliştiriliyor.

Spark’ın gelecekte kısa mesaj gönderme, doğrudan e-posta ile iletişim kurma ve tarayıcı işlemlerini yönetme gibi yetenekler kazanacağı da açıklandı. Kullanıcılar yapay zeka ile mesajlaşma uygulamaları üzerinden iletişim kurabilecek.

Tüm bunların yanı sıra Spark, tamamıyla otonom olarak çalışmayacak. Şirketin açıklamasına göre Spark tamamen isteğe bağlı çalışan bir sistem olacak ve kullanıcı hangi uygulamalara erişim verileceğini kendisi belirleyecek.

Bunun yanında ödeme yapma veya e-posta gönderme gibi “yüksek riskli işlemler” öncesinde kullanıcıdan mutlaka izin istenecek.

İlk aşamada test kullanıcılarına sunulacak

Google, Gemini Spark’ın bu hafta itibarıyla “güvenilir test kullanıcılarına” açıldığını duyurdu. ABD’deki Google AI Ultra aboneleri için beta sürüm ise gelecek hafta erişime sunulacak.

Şirket aynı zamanda AI Ultra abonelik fiyatında da değişikliğe gitti. Daha önce aylık 250 dolar olan premium planın fiyatı 200 dolara düşürüldü. Bunun yanında Spark erişimini daha ulaşılabilir hâle getirmek için aylık 100 dolarlık yeni bir AI Ultra planı da tanıtıldı.

