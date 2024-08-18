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    Google 9 Pro Fold’un bazı kamera özellikleri hayal kırıklığı yarattı

    Google’ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni katlanabilir akıllı telefonu Google 9 Pro Fold modeli, birçok özelliğiyle dikkat çekse de bazı önemli kamera yeteneklerinden mahrum olduğu anlaşıldı.

    Google 9 Pro Fold’un bazı kamera özellikleri hayal kırıklığı yara Tam Boyutta Gör

    Google, şimdiye kadarki en pahalı telefonu olan Pixel 9 Pro Fold'u tanıttı. 1.799 dolarlık başlangıç fiyatıyla piyasaya sürülen bu yeni cihaz, ince bir tasarıma ve geliştirilmiş donanım özelliklerine sahip. Ancak, fiyatına rağmen, Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL gibi katlanmayan modellerde bulunan bazı özel yapay zeka video özelliklerini içermemesi dikkat çekiyor.

    Pixel 9 Pro Fold özellikleri

    Pixel 9 Pro Fold, geçen yıl Pixel 8 Pro'da tanıtılan Video Boost özelliğine sahip değil. Bu özellik, Google'ın bulut işlem gücünü kullanarak video kalitesini artırıyor. Video Boost'u kullanmak isteyen kullanıcılar, bu özellik açıkken bir video kaydediyor ve ardından video, Google'ın sunucularına yüklenerek yapay zeka ile işleniyor. İşlem tamamlandığında, kullanıcıya "Geliştirilmiş" videonun indirilmeye hazır olduğuna dair bir bildirim gönderiliyor. Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL kullanıcıları, bu özellik sayesinde 4K videolarını 8K'ya yükseltebilir ve kayıpsız 20x yakınlaştırma yapabilir. Ayrıca, bu cihazlardaki işlem hızının Pixel 8 Pro'ya göre iki kat daha hızlı olduğu belirtiliyor.

    Video Boost, çoğunlukla bulutta gerçekleşse de bazı donanım gereksinimlerine ihtiyaç duyuyor. Ancak, Pixel 9 Pro Fold, premium fiyatına rağmen bu gereksinimleri karşılayamıyor. Cihazın kamera sistemi, 48MP ana kamera, 10.5MP ultra geniş açı ve 10.5MP telefoto lens ile 5x optik yakınlaştırma sunuyor. Bu özellikler, Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL'deki 50MP ana kamera, 48MP ultra geniş açı ve 48MP telefoto lens ile 5x optik yakınlaştırma gibi özelliklerle kıyaslandığında daha zayıf kalıyor.

    Bu durum, katlanabilir telefonların genellikle katlanmayan modellere kıyasla kamera yeteneklerinde geride kalmasıyla açıklanabilir. Benzer bir fark, Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy S24 Ultra arasında da gözlemleniyor. Ancak, 1.800 dolarlık bir cihazda kullanıcılar, Google'ın en iyi kamera teknolojisini bekleyebilirler. Bu eksiklik, özellikle fotoğrafçılık tutkunları için caydırıcı bir faktör olabilir.

    Sonuç olarak, eğer video düzenleme ve yüksek yakınlaştırma yetenekleri sizin için önemliyse, Pixel 9 Pro serisi daha fazla avantaj sunuyor. Ancak, büyük bir katlanabilir ekran ve verimlilik sizin önceliğinizse, Pixel 9 Pro Fold yine de güçlü bir seçenek olabilir. Yine de, bu cihazın kamera donanımı ve video işleme konusunda Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL ile kıyaslandığında sınırlamaları olduğunu bilmekte fayda var.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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