Google 9 Pro Fold’un bazı kamera özellikleri hayal kırıklığı yarattı

Tam Boyutta Gör

Google, şimdiye kadarki en pahalı telefonu olan Pixel 9 Pro Fold'u tanıttı. 1.799 dolarlık başlangıç fiyatıyla piyasaya sürülen bu yeni cihaz, ince bir tasarıma ve geliştirilmiş donanım özelliklerine sahip. Ancak, fiyatına rağmen, Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL gibi katlanmayan modellerde bulunan bazı özel yapay zeka video özelliklerini içermemesi dikkat çekiyor.

Pixel 9 Pro Fold özellikleri

Pixel 9 Pro Fold, geçen yıl Pixel 8 Pro'da tanıtılan Video Boost özelliğine sahip değil. Bu özellik, Google'ın bulut işlem gücünü kullanarak video kalitesini artırıyor. Video Boost'u kullanmak isteyen kullanıcılar, bu özellik açıkken bir video kaydediyor ve ardından video, Google'ın sunucularına yüklenerek yapay zeka ile işleniyor. İşlem tamamlandığında, kullanıcıya "Geliştirilmiş" videonun indirilmeye hazır olduğuna dair bir bildirim gönderiliyor. Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL kullanıcıları, bu özellik sayesinde 4K videolarını 8K'ya yükseltebilir ve kayıpsız 20x yakınlaştırma yapabilir. Ayrıca, bu cihazlardaki işlem hızının Pixel 8 Pro'ya göre iki kat daha hızlı olduğu belirtiliyor.

Huawei’nin yeni saati ilk defa kendini gösterdi 1 gün önce eklendi

Video Boost, çoğunlukla bulutta gerçekleşse de bazı donanım gereksinimlerine ihtiyaç duyuyor. Ancak, Pixel 9 Pro Fold, premium fiyatına rağmen bu gereksinimleri karşılayamıyor. Cihazın kamera sistemi, 48MP ana kamera, 10.5MP ultra geniş açı ve 10.5MP telefoto lens ile 5x optik yakınlaştırma sunuyor. Bu özellikler, Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL'deki 50MP ana kamera, 48MP ultra geniş açı ve 48MP telefoto lens ile 5x optik yakınlaştırma gibi özelliklerle kıyaslandığında daha zayıf kalıyor.

Bu durum, katlanabilir telefonların genellikle katlanmayan modellere kıyasla kamera yeteneklerinde geride kalmasıyla açıklanabilir. Benzer bir fark, Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy S24 Ultra arasında da gözlemleniyor. Ancak, 1.800 dolarlık bir cihazda kullanıcılar, Google'ın en iyi kamera teknolojisini bekleyebilirler. Bu eksiklik, özellikle fotoğrafçılık tutkunları için caydırıcı bir faktör olabilir.

Sonuç olarak, eğer video düzenleme ve yüksek yakınlaştırma yetenekleri sizin için önemliyse, Pixel 9 Pro serisi daha fazla avantaj sunuyor. Ancak, büyük bir katlanabilir ekran ve verimlilik sizin önceliğinizse, Pixel 9 Pro Fold yine de güçlü bir seçenek olabilir. Yine de, bu cihazın kamera donanımı ve video işleme konusunda Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL ile kıyaslandığında sınırlamaları olduğunu bilmekte fayda var.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Google 9 Pro Fold’un bazı kamera özellikleri hayal kırıklığı yara