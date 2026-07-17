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    Google'a AB baskısı büyüyor: Gemini'nin ayrıcalıkları sona erebilir

    Avrupa Birliği, Google'ın Android ve Arama hizmetlerinde rakip yapay zekâ uygulamalarına daha fazla erişim sağlamasını zorunlu kılıyor. Peki yeni karar ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar...

    Google'a AB baskısı büyüyor: Gemini'nin ayrıcalıkları azalacak! Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği, Google'a yönelik rekabet soruşturmaları kapsamında önemli bir karar aldı. Yeni düzenlemeye göre şirket, Android işletim sistemindeki yapay zekâ özelliklerini rakip uygulamalara daha fazla açmak ve Google Arama'da topladığı belirli verileri üçüncü taraf hizmetlerle paylaşmak zorunda kalacak.

     AB'den Google'a zorunlu düzenleme

    AB'nin aldığı karara göre, üçüncü taraf yapay zekâ asistanları bugün Gemini'nin erişebildiği bazı Android işlevlerine erişemiyor. Bu durumun rekabeti sınırlandırdığı belirtilirken, Google'ın Android'de rakip yapay zekâ uygulamalarına daha geniş sistem erişimi sunması istendi. Düzenleme yürürlüğe girdiğinde, Avrupa'daki Android kullanıcılarının varsayılan yapay zekâ asistanını seçebilmesi ve seçtiği uygulamayı sesli komutlarla etkinleştirebilmesi bekleniyor.

    Karar yalnızca Android ile sınırlı değil. Avrupa Birliği, Google'ın arama motorunu geliştirmek için topladığı belirli verilerin anonim hale getirilerek rakip arama motorları ve yapay zekâ sohbet botlarıyla da paylaşılmasını talep etti. Anonimleştirme yöntemlerinin ise bağımsız bir üçüncü taraf tarafından denetleneceği belirtildi.

    Tarih belli oldu

    Takvime göre Google'ın arama verilerini rakiplerle paylaşmaya Ocak 2027 itibarıyla başlaması gerekiyor. Android tarafındaki erişim değişikliklerinin ise Temmuz 2027'ye kadar tamamlanması isteniyor. Google ise karara sert tepki gösterdi. Şirketin Küresel İlişkiler Başkanı Kent Walker, düzenlemenin milyonlarca Avrupalı kullanıcının gizlilik ve güvenlik önlemlerini zayıflatabileceğini savundu. Walker ayrıca arama verilerinin paylaşılmasının ulusal güvenlik açısından da risk oluşturabileceğini söylüyor.

    İlginç şekilde, Google'a destek veren şirketlerden biri de Apple oldu. Apple daha önce benzer bir zorunluluğun kullanıcı gizliliği açısından ciddi sorunlara yol açabileceğini ifade etmişti. Google'ın Avrupa Birliği'nin kararına karşı hukuki itirazda bulunup bulunmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

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    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

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    XanthiN 1 gün önce

    Aman dikkat

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