Google’a göre Chrome artık her zamankinden daha hızlı

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Tam Boyutta Gör Google, Chrome tarayıcısının şimdiye kadarki en hızlı sürümüne ulaştığını açıkladı. Şirketin paylaştığı yeni performans testlerine göre Chrome, son bir yılda önemli hız kazanımları elde ederek hem web sayfalarını daha hızlı yüklemeyi hem de daha akıcı bir tarama deneyimi sunmayı başardı.

Test skorlarında bir senede %5 ile %10 artış kaydedildi

Google'ın açıklamasına göre Chrome'un performansı, sektörün yaygın olarak kullandığı Speedometer 3.1 ve Jetstream 3 kıyaslama testlerinde belirgin şekilde arttı. Yapılan ölçümlerde Chrome'un Speedometer 3.1 puanı geçen yıla kıyasla yüzde 5 yükselirken, Jetstream 3 skorunda ise yüzde 10'luk artış kaydedildi. Testler, macOS 26.0.1 çalıştıran M5 işlemcili bir MacBook Pro üzerinde gerçekleştirildi.

Tam Boyutta Gör Şirket, Chrome'un Speedometer testinde 61 puana ulaşarak bugüne kadarki en yüksek performans seviyesine çıktığını belirtti. Geçen yıl Google, Chrome'daki optimizasyonların kullanıcılar için toplamda 116 milyon saatlik zaman tasarrufu sağladığını öne sürmüştü. Ancak bu yılki duyuruda benzer bir zaman tasarrufu hesabı paylaşılmadı.

Hız artışının arkasında neler var?

Google, elde edilen performans kazanımlarının arkasında Chrome ve Chromium ekiplerinin yaptığı çok sayıda optimizasyonun bulunduğunu söylüyor. Bunların başında tarayıcının JavaScript motorunda gerçekleştirilen geliştirmeler geliyor.

Yeni optimizasyonlarla JavaScript motoru, özellikle sık tekrar eden işlemlerde daha kısa ve verimli yürütme yolları seçebiliyor. Bu sayede web sayfalarının yüklenme sürecindeki işlemler daha hızlı tamamlanıyor ve sayfalar daha kısa sürede etkileşime hazır hale geliyor.

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Şirket ayrıca JavaScript ile birlikte çalışanWebAssembly altyapısında da iyileştirmeler yaptı. Özellikle yapay zeka uygulamaları ve yüksek performans gerektiren görevlerde kullanılan WebAssembly ile JavaScript arasındaki veri aktarım süreçleri sadeleştirildi. Gereksiz işlemlerin kaldırılması sayesinde bu iki sistem arasındaki iletişim daha verimli hale getirildi.

Bunun yanı sıra Chrome'un metin işleme altyapısında yapılan optimizasyonlar da sayfa oluşturma sürelerini kısalttı. Google'a göre tüm bu değişiklikler bir araya geldiğinde kullanıcıların günlük internet deneyiminde hissedilir bir hız artışı sağlıyor.

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Google’a göre Chrome artık her zamankinden daha hızlı

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