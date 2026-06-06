Google’a göre Chrome artık her zamankinden daha hızlı

Test skorlarında bir senede %5 ile %10 artış kaydedildi
Google'ın açıklamasına göre Chrome'un performansı, sektörün yaygın olarak kullandığı Speedometer 3.1 ve Jetstream 3 kıyaslama testlerinde belirgin şekilde arttı. Yapılan ölçümlerde Chrome'un Speedometer 3.1 puanı geçen yıla kıyasla yüzde 5 yükselirken, Jetstream 3 skorunda ise yüzde 10'luk artış kaydedildi. Testler, macOS 26.0.1 çalıştıran M5 işlemcili bir MacBook Pro üzerinde gerçekleştirildi.
Hız artışının arkasında neler var?
Google, elde edilen performans kazanımlarının arkasında Chrome ve Chromium ekiplerinin yaptığı çok sayıda optimizasyonun bulunduğunu söylüyor. Bunların başında tarayıcının JavaScript motorunda gerçekleştirilen geliştirmeler geliyor.
Yeni optimizasyonlarla JavaScript motoru, özellikle sık tekrar eden işlemlerde daha kısa ve verimli yürütme yolları seçebiliyor. Bu sayede web sayfalarının yüklenme sürecindeki işlemler daha hızlı tamamlanıyor ve sayfalar daha kısa sürede etkileşime hazır hale geliyor.
Şirket ayrıca JavaScript ile birlikte çalışanWebAssembly altyapısında da iyileştirmeler yaptı. Özellikle yapay zeka uygulamaları ve yüksek performans gerektiren görevlerde kullanılan WebAssembly ile JavaScript arasındaki veri aktarım süreçleri sadeleştirildi. Gereksiz işlemlerin kaldırılması sayesinde bu iki sistem arasındaki iletişim daha verimli hale getirildi.
Bunun yanı sıra Chrome'un metin işleme altyapısında yapılan optimizasyonlar da sayfa oluşturma sürelerini kısalttı. Google'a göre tüm bu değişiklikler bir araya geldiğinde kullanıcıların günlük internet deneyiminde hissedilir bir hız artışı sağlıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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