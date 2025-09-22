Giriş
    Google'a tarihi darbe: Arama verileri rakiplere açılacak

    ABD'de alınan karara göre Google, kendisine ait arama dizini ve kullanıcı davranış verilerini paylaşmak zorunda. Şirketi bölmek yerine veriler rakiplere devredilecek.

    ABD'de daha önce Google'ın Chrome tarayıcısını satması gündeme gelmiş, ancak şirket elinde tutmayı başarmıştı. Şimdi ise devam eden davada sürpriz bir karar daha alındı. Şirketin tekel konumuna yönelik arama dizini ve kullanıcı davranış verilerini rakipleri ile paylaşması isteniyor. 

    Ağır ceza yerine paylaşım talebi

    ABD Bölge Hakimi Amit Mehta, Google'ın çevrimiçi aramada yasadışı bir tekel oluşturduğuna karar verdi ve şirketi bölmek gibi cezalar yerine en değerli kaynaklarından bazılarını rakiplerine açmasını talep etti. Karar kapsamında Google, rakiplerine bir defaya mahsus arama dizinini kopyalama imkanı sunacak. Bunun yanı sıra kullanıcıların arama sorguları ve hangi sonuçlara tıkladıkları gibi "click-and-query" verileri de belirli koşullarda erişime açılacak. 

    Peki bu ne anlama geliyor? Uzmanlar, kullanıcıların davranışlarını yansıtan bu verilerin rakip arama motorlarının gelişmesini kolaylaştırabileceğini belirtiyor. Ancak bu durumun kişisel gizlilik açısından ciddi riskler barındırdığına da söyleyelim. Örneğin, nadir bir sağlık durumu için yapılan aramanın, küçük bir bölgede kimliği ortaya çıkarabileceği söyleniyor.

    Google'ın itiraz etmesi bekleniyor

    Google ise mahkeme sürecinde yine benzer endişeleri dile getirdi ve arama sorgularının hassas bilgiler içerdiğini ve yanlış ellerde kötüye kullanılabileceğini savundu. Şu an için bu süreç, altı yıl boyunca görev yapacak bağımsız bir teknik denetim komitesi tarafından yönetilecek. Komite, hangi şirketlerin veriye erişim hakkı kazanacağına, hangi güvenlik önlemlerinin alınacağına ve verilerin hangi formatta sunulacağına karar verecek.

    Kaçıranlar için ABD Adalet Bakanlığı, Google'ın Apple ve Samsung gibi üreticilerle yaptığı anlaşmaların rakipleri dışladığını savunmuştu. Bu yeni düzenleme, Google'ın yıllardır güç kazandığı "geri besleme döngüsünü" kırmayı amaçlıyor. Ancak rekabeti artırırken kullanıcı gizliliğini korumak mümkün olacak mı? Bunu bekleyip görmemiz gerekecek. Ayrıca Google'ın karara itiraz etmesi bekleniyor. Bu nedenle sürecin uygulamaya ne zaman gireceği şimdilik belirsiz.

