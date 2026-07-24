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    Google, AB'de 890 milyon euro para cezasına çarptırıldı

    Avrupa Birliği, Dijital Pazarlar Yasası'nı ihlal ettiği gerekçesiyle Google'a toplam 890 milyon euro ceza verdi. Şirketin yeni düzenlemelerle uyum sağlaması için 60 gün süresi bulunuyor.

    Google, AB'de 890 milyon euro para cezasına çarptırıldı Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği, Google'a Dijital Pazarlar Yasası'nı (DMA) ihlal ettiği gerekçesiyle toplam 890 milyon euro (yaklaşık 1 milyar dolar) para cezası verdi. Avrupa Komisyonu, şirketin hem kendi hizmetlerini arama sonuçlarında avantajlı konuma getirdiğini hem de Google Play üzerinden uygulama geliştiricilerini kısıtladığını açıkladı.

    60 günlük uyum süresi tanındı

    Komisyon tarafından açıklanan cezalardan ilki, Google'ın arama sonuçlarında kendi hizmetlerine avantaj sağladığı gerekçesiyle verildi. Şirket, alışveriş, otel, ulaşım ve spor gibi kategorilerde kendi servislerini rakiplerine göre öne çıkarmakla suçlandı. Bu ihlal nedeniyle Google'a 460 milyon euro ceza kesildi. İkinci ceza ise Google Play politikalarına yönelik

    Avrupa Birliği, Google'ın uygulama geliştiricilerinin kullanıcıları daha uygun fiyatlı alternatif mağazalara veya web sitelerine yönlendirmesini kısıtladığını belirterek şirkete 430 milyon euro ceza verdi. Bu noktada şirketin rakip hizmetlere adil davranması ve uygulama geliştiricilerine daha fazla özgürlük tanıması bekleniyor. Şirketin karara uyum sağlaması için 60 gün süresi bulunuyor.

    Google'dan itiraz bekleniyor

    Google ise Avrupa Komisyonu'nun kararlarına tepki gösterdi. Şirket, yeni düzenlemelere uyum sağlamak adına Avrupalı kullanıcıların alıştığı bazı özellikleri kaldırmak zorunda kalabileceğini savundu. Google Küresel İlişkiler Başkanı Kent Walker, oteller, uçuşlar ve restoranlar için gerçek zamanlı fiyatlandırma ve doğrudan rezervasyon gibi özelliklerin etkilenebileceğini söyledi. Ayrıca Google Play'deki güvenlik önlemlerinin de zayıflayabileceğini öne sürdü.

    Buna karşın Avrupa Komisyonu, Google ile yürütülen görüşmelerin yapıcı şekilde ilerlediğini ve şirketin DMA kurallarına uyum konusunda önemli adımlar attığını belirtti. Bu nedenle ek günlük para cezalarının şimdilik gündemde olmadığı belirtiliyor. Komisyona göre Google, alışveriş, otel ve uçuş sonuçlarının arama motorunda gösterilme biçimini değiştirecek çeşitli testler yürütüyor. 

    AB yetkilileri, Google'ın yapay zekâ destekli AI Overviews ve AI Mode özelliklerinde de benzer rekabet ilkelerini uygulayabileceğini belirterek taraflar arasındaki görüşmelerin devam edeceğini açıkladı. Google'a verilen ceza, DMA kapsamında uygulanan üçüncü büyük yaptırım oldu. Avrupa Birliği daha önce Apple ve Meta'ya da benzer düzenlemeler kapsamında para cezası vermişti.

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