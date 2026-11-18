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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Google, yapay zeka ajanlarının artık insan müdahalesi olmadan siber saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırganlar, yazılım güncellemelerini inceleyerek güvenlik açıklarını tespit eden çoklu yapay zeka araçları kullanıyor. Bu sistemler, henüz yaması yapılmamış açıkları otomatik olarak istismar koduna dönüştürüp doğrudan sistemlere sızabiliyor. Bu durum güvenlik ekiplerinin önlem alma süresini daraltıyor. Uzmanlar, altı ay içinde tamamen otonom siber saldırıların yaygınlaşacağını öngörüyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Yapay zeka destekli siber saldırılar yeni bir aşamaya geçti. Google Threat Intelligence Group (GTIG), saldırganların birden fazla yapay zeka ajanını kullanarak güvenlik açıklarını tespit edebildiğini ve bunları insan müdahalesi olmadan çalışan saldırılara dönüştürebildiğini açıkladı. Şirketin son tehdit raporuna göre bu yöntem, saldırganların sistemlere sızmak için ihtiyaç duyduğu süreyi önemli ölçüde azaltıyor.

Google'ın 16 Kasım'da yayımladığı AI Threat Tracker raporunda, büyük dil modelleri (LLM) kullanan saldırganların güvenlik araştırması ve istismar süreçlerini otomatikleştirdiği belirtiliyor. Daha önce saldırıların belirli aşamalarında deneysel olarak kullanılan yapay zeka, artık hem maddi kazanç elde etmeye çalışan gruplar hem de devlet destekli tehdit aktörleri tarafından daha geniş ölçekte kullanılıyor.

Güvenlik açıkları otomatik olarak bulunuyor

Raporda öne çıkan örneklerden biri, Google araştırmacılarının açıkta bırakılmış bir hazırlık sunucusunda tespit ettiği exploit_agent isimli çoklu ajan sistemi. Birden fazla gelişmiş ve yerel dil modeline bağlanabilen bu çerçeve, popüler web uygulamalarına yönelik yazılım güncellemelerini sürekli takip ediyor.

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Sistemin çalışma mantığı, yazılımın güncelleme öncesi ve sonrası sürümlerini karşılaştırmaya dayanıyor. Böylece hangi güvenlik açığının giderildiği belirlenebiliyor. Ardından bulunan zafiyeti istismar edebilecek kod hazırlanıyor ve saldırı otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Bu süreçte herhangi bir insanın onayına veya müdahalesine ihtiyaç duyulmuyor.

Google, söz konusu sistemin özellikle Fransa'daki medya, eğlence ve eğitim sektörlerine ait internet sitelerini hedef aldığını değerlendiriyor. Araştırmacıların eriştiği sunucuda ayrıca kurbanlardan çalınan veriler, keşif ve kaba kuvvet saldırılarına yönelik betikler de bulundu. Yapılandırma dosyalarındaki Rusça yorumlar dikkat çekse de Google, saldırının arkasındaki grup veya ülkeye ilişkin kesin bir atıfta bulunmadı.

Siber dünyada “yama” yarışı

Yapay zeka ajanlarının saldırılarda kullanılmasının en önemli sonuçlarından biri, şirketlerin güvenlik açıklarını kapatmak için sahip olduğu sürenin kısalması. Saldırganlar, yazılım üreticilerinin yayımladığı yamaları analiz ederek henüz güncellenmemiş sistemlere yönelik istismar kodlarını çok daha hızlı hazırlayabiliyor.

Google bu durumu, daha önce keşfedilmiş ancak henüz giderilmemiş güvenlik açıklarını ifade eden n-day zafiyetlerinin hızla saldırıya dönüştürülmesi olarak tanımlıyor. Şirketin verilerine göre Ocak-Ağustos 2026 döneminde açıklanan güvenlik açıkları ve bunlara yönelik istismar faaliyetleri neredeyse iki katına çıktı.

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Sıfırıncı gün (zero-day) açıklarına yönelik istismarların sayısı da artış gösterdi. 2025 yılında ayda ortalama 8 olan bu sayı, 2026'da 11'e yükseldi. Ağustos ayında ise 22'ye ulaşarak belirgin bir sıçrama kaydetti.

Öte yandan yapay zeka kullanımı savunma tarafında da ek iş yükü oluşturuyor. Google araştırmacıları, saldırganların yapay zeka tarafından üretilen ancak gerçekte çalışmayan istismar kodlarını da yaygın biçimde paylaştığını belirtiyor. Örneğin PHP'nin 21 Ekim'de iki güvenlik açığı için yama yayımlamasının ardından yüzlerce kavram kanıtlama (PoC) kodu ortaya çıktı. Bunların önemli bir bölümü çalışmıyordu. Bu durum, güvenlik ekiplerinin gerçek tehditleri ayırt etmek için daha fazla zaman harcamasına neden oldu. Yani iki taraf arasındaki yarış artık çok daha kızışmış durumda.

Açık kaynaklı araçlar da kullanılıyor

Google'ın tespitleri yalnızca exploit_agent ile sınırlı değil. Saldırganlar, güvenlik açıklarını araştırmak ve istismar etmek amacıyla ARTEX, CAIRN, CyberStrikeAI ve PentAGI gibi açık kaynaklı çoklu ajan çerçevelerinden de yararlanıyor. Raporda ayrıca HexStrike AI da kullanılan araçlar arasında gösteriliyor.

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Bu sistemler, özellikle internet üzerinden erişilebilen ve dil modellerinin kolayca istismar kodu üretebildiği düşük karmaşıklıktaki güvenlik açıklarını hedef alıyor. Google, CAIRN çerçevesinin ABD havacılık ve uzay sektörüne yönelik bir saldırıda kullanıldığını da bildirdi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da geçen hafta yayımladığı uyarıda birden fazla tehdit aktörünün ağustos ayından itibaren ARTEX'i saldırılarda kullanmaya başladığını duyurdu. Söz konusu faaliyetlerin finans, kamu, teknoloji, savunma ve sağlık dahil farklı sektörleri hedef aldığı belirtildi.

Tamamen otonom saldırılar için 6 kaldı

Google araştırmacıları, mevcut gelişmelerin önümüzdeki dönemde daha karmaşık saldırılara zemin hazırlayacağını düşünüyor. Şirketin tahminine göre saldırganlar, önümüzdeki üç ay içinde çok az insan müdahalesiyle veya tamamen otonom biçimde gerçekleştirilebilen daha basit saldırılar düzenleyebilecek.

Önümüzdeki altı ay içinde ise gelişmiş ve tamamen otonom yapay zeka destekli saldırıların ortaya çıkması bekleniyor.

Bununla birlikte Google, mevcut yapay zeka destekli saldırı araçlarının hız karşılığında gizlilikten ödün verdiğine dikkat çekiyor. İnsan müdahalesi olmadan çalışan sistemler, daha fazla işlem gerçekleştirdikleri için geride daha belirgin izler bırakabiliyor. Ancak araçların gelişmesiyle bu durumun değişebileceği değerlendiriliyor.

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Google Threat Intelligence Group Baş Analisti John Hultquist, saldırganların yeni yöntemlerden ziyade bilinen güvenlik açıklarını daha hızlı istismar etmeye odaklandığını belirtiyor. Hultquist'e göre savunma ekiplerinin de bu hıza yetişebilmek için yapay zeka destekli güvenlik sistemlerine yönelmesi gerekiyor. Google ise Gemini, Wiz, CodeMender ve Mandiant teknolojilerini bir araya getiren Google AI Threat Defense platformuyla güvenlik açıklarını saldırıya dönüşmeden önce tespit edip gidermeyi hedefliyor.

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