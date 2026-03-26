    Google Ads’te yeni dönem: Reklam üretiminde yapay zekalı radikal dönüşüm

    Google’ın büyük ilgi gören yapay zekalı video üretim aracı Veo, Google Ads platformuna entegre edildi. Reklamverenler artık sadece görseller ile reklam videoları oluşturabilecek.

    Google, “Veo” adını verdiği gelişmiş üretken video modelini Google Ads platformundaki Reklam Öğeleri Stüdyosu’na (Asset Studio) entegre ettiğini açıkladı. Bu entegrasyon sayesinde reklamverenler artık statik görsellerini doğrudan yüksek kaliteli videolara dönüştürebilecek.

    Statik görseller videoya dönüşüyor

    Sistemin öne çıkan özelliği kullanıcıların yalnızca birkaç görsel yükleyerek kısa video içerikleri oluşturabilmesi. Veo, yüklenen görsellerdeki sahne ve içerikleri analiz ederek 10 saniyeye kadar doğal ve akıcı videolar üretiyor. Ortaya çıkan videolar, platformdaki hazır şablonlar kullanılarak kolayca reklama dönüştürülebiliyor.

    Bu süreçte Veo’ya, Nano Banana adlı başka bir yapay zeka çözümü eşlik ediyor. Nano Banana görseller üzerinde düzenlemeler yapma, arka planları değiştirme ve yeni varyasyonlar oluşturma gibi özelliklerle yaratıcı süreci genişletiyor. Böylece reklam içerikleri hedef kitleye göre daha esnek şekilde uyarlanabiliyor.

    Özellikle YouTube’un farklı ekran ve formatlarda giderek büyüyen etkisi, markalar için video üretimini neredeyse zorunlu hale getirmişti. Ancak bu süreç genellikle yüksek prodüksiyon maliyetleri gerektiriyordu. Veo ile birlikte bu bariyer ortadan kalkıyor. Artık video içeriği olmayan markalar bile yalnızca görsellerle kampanya yürütebilecek.

    Sistemin en güçlü yönlerinden biri de kişiselleştirme imkanı. Kullanıcı davranışlarına göre farklı ilgi alanlarına hitap eden içerikler üretilebiliyor. Dijital dünyada hızla değişen trendlere uyum sağlamak için içeriklerin sürekli güncellenmesi gerekirken, Veo ve Nano Banana bu süreci hızlandırarak pratik hale getiriyor.

    Google’ın verilerine göre, YouTube kampanyalarında birden fazla video varyasyonu kullanmak performansı önemli ölçüde artırıyor. En az üç farklı video içeren kampanyaların marka algısı ve satın alma eğilimini belirgin şekilde yükselttiği ifade ediliyor. Veo ise bu çeşitliliği oluşturmayı oldukça basit bir sürece dönüştürüyor.

