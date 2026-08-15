Google, yapay zeka içeriklerinde görünür filigranı tarihe karıştırıyor

Filigran kalksa da yapay zeka izi silinmiyor
Google'ın Gemini'den sorumlu Başkan Yardımcısı Josh Woodward tarafından yapılan açıklamaya göre yeni seçenek, şirketin Nano Banana, Omni ve Lyria modelleriyle oluşturulan içeriklerde kullanılabilecek. Görünür filigranı devre dışı bırakma ayarının Gemini ve Flow içerisinde sunulacağı, Google Arama tarafındaki desteğin ise ilerleyen dönemde kullanıma açılacağı belirtiliyor. Böylece kullanıcılar, ürettikleri içeriğin üzerinde doğrudan görünen işareti kaldırabilecek ancak içeriğin kaynağını doğrulamaya yönelik teknik işaretler korunacak.
Şirket, görünür filigranın isteğe bağlı hale gelmesine rağmen yapay zeka tarafından oluşturulan içeriklerin tespit edilebilirliğinin korunacağını belirtiyor. SynthID, Google'ın yapay zeka tarafından üretilen içerikleri işaretlemek için geliştirdiği görünmez filigran teknolojisi olarak kullanılırken C2PA meta verileri içeriğin kökenine ilişkin doğrulanabilir bilgiler sağlayabiliyor.
Yeni özellik önümüzdeki günlerde kullanıma sunulacak ve etkinleştirildiğinde kullanıcılar Ayarlar > Medya Filigranı bölümünden görünür filigranı açıp kapatabilecek. Google ayrıca geliştiricilerin kendi uygulamalarına yerel doğrulama mekanizması eklemesine olanak tanımayı amaçlayan Credentio adlı yeni bir kütüphaneyi de açık kaynaklı hale getirdi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: