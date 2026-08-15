Google, yapay zeka içeriklerinde görünür filigranı tarihe karıştırıyor

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Tam Boyutta Gör Google, yapay zeka tarafından oluşturulan görüntü, video ve şarkılardaki görünür filigranların kullanıcı tarafından kaldırılmasına izin vermeye hazırlanıyor. Şirketin duyurduğu değişiklik, Gemini ve Google'ın video düzenleme aracı Flow üzerinden oluşturulan içeriklerde geçerli olacak. Ancak görünür filigranın kaldırılması, içeriğin yapay zeka tarafından üretildiğini belirlemeye yardımcı olan görünmez SynthID filigranını veya C2PA standardıyla ilişkili meta verileri ortadan kaldırmayacak.

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Google'ın Gemini'den sorumlu Başkan Yardımcısı Josh Woodward tarafından yapılan açıklamaya göre yeni seçenek, şirketin Nano Banana, Omni ve Lyria modelleriyle oluşturulan içeriklerde kullanılabilecek. Görünür filigranı devre dışı bırakma ayarının Gemini ve Flow içerisinde sunulacağı, Google Arama tarafındaki desteğin ise ilerleyen dönemde kullanıma açılacağı belirtiliyor. Böylece kullanıcılar, ürettikleri içeriğin üzerinde doğrudan görünen işareti kaldırabilecek ancak içeriğin kaynağını doğrulamaya yönelik teknik işaretler korunacak.

Şirket, görünür filigranın isteğe bağlı hale gelmesine rağmen yapay zeka tarafından oluşturulan içeriklerin tespit edilebilirliğinin korunacağını belirtiyor. SynthID, Google'ın yapay zeka tarafından üretilen içerikleri işaretlemek için geliştirdiği görünmez filigran teknolojisi olarak kullanılırken C2PA meta verileri içeriğin kökenine ilişkin doğrulanabilir bilgiler sağlayabiliyor.

Tam Boyutta Gör Google'ın yaklaşımındaki teknik ayrım, yapay zeka içeriklerinin doğrulanmasında görünür etiketlerin tek başına yeterli olmayabileceğini gösteriyor. Görsel bir filigran, içeriği gören kişinin yapay zeka üretimini anında fark etmesini sağlarken görünmez bir filigran veya standartlaştırılmış meta veri, içeriğin kaynağını teknik araçlarla incelemeye olanak tanıyabiliyor. Bu nedenle Google, kullanıcıya sunulan yaratıcı kontrolü artırırken içerik doğrulama altyapısını korumayı tercih ediyor.

Yeni özellik önümüzdeki günlerde kullanıma sunulacak ve etkinleştirildiğinde kullanıcılar Ayarlar > Medya Filigranı bölümünden görünür filigranı açıp kapatabilecek. Google ayrıca geliştiricilerin kendi uygulamalarına yerel doğrulama mekanizması eklemesine olanak tanımayı amaçlayan Credentio adlı yeni bir kütüphaneyi de açık kaynaklı hale getirdi.

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Google, AI içeriklerinde görünür filigranı tarihe karıştırıyor

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