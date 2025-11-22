Google, AI Mode'da reklam göstermeye başladı

Google, bazı kullanıcılara reklam göstermeye başladı
X’te Greg Sterling isimli bir kullanıcı, AI Mode'da klima tamiriyle ilgili arama yaptığında ilk kez reklam gördüğünü paylaştı. Kullanıcı, bu aramayı Labs sürümünde yaptığını belirtti. Brodie Clark isimli bir başka X kullanıcısı ise Labs dışında da bu reklamları gördüğünü söyledi. Çıkan reklamlar, normal aramalardakine benzer şekidle “sponsorlu” etiketi taşıyor ve sayfanın başka yerlerinde görülen organik kartlara benzer bir tasarıma sahip. Ayrıca her zaman sonuçların en altında gösteriliyor gibi görünüyor.
Google, yaklaşık bir yıl önce mobil cihazlarda AI Overviews içinde sponsorlu içerikler göstermeye başlamıştı. O zamana kadar AI Mode reklam içermiyor, muhtemelen kullanıcıların yeni deneyime alışmasını kolaylaştırmak için böyle tercih ediliyordu. Ancak görünen o ki Google, beklenen adımı atarak AI Mode'a da sponsorlu içerikler eklemeye başladı.
