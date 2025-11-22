Giriş
    Google, AI Mode'da reklam göstermeye başladı

    Google, yakın zamanda kullanıma sunduğu yapay zeka tabanlı arama modu AI Mode'da reklamlara yer vermeye başladı. Bazı kullanıcılar, bu modu kullanırken reklam gördüklerini bildirdi.

    Google, AI Mode'da reklam göstermeye başladı Tam Boyutta Gör
    Google, özellikle Arama tarafında yürüttüğü yapay zeka çalışmalarını nasıl gelir kaynağına dönüştürebileceği üzerinde uzun zamandır çalışıyordu. Şirket gelirlerinin büyük bölümünün Arama’dan geldiği düşünülürse, bu pek şaşırtıcı değil. Son dönemde bu planların hayata geçtiğini görmeye başladık. Daha önce reklamsız olan AI Mode deneyimine artık reklamlar ekleniyor.

    Google, bazı kullanıcılara reklam göstermeye başladı

    X’te Greg Sterling isimli bir kullanıcı, AI Mode'da klima tamiriyle ilgili arama yaptığında ilk kez reklam gördüğünü paylaştı. Kullanıcı, bu aramayı Labs sürümünde yaptığını belirtti. Brodie Clark isimli bir başka X kullanıcısı ise Labs dışında da bu reklamları gördüğünü söyledi. Çıkan reklamlar, normal aramalardakine benzer şekidle “sponsorlu” etiketi taşıyor ve sayfanın başka yerlerinde görülen organik kartlara benzer bir tasarıma sahip. Ayrıca her zaman sonuçların en altında gösteriliyor gibi görünüyor.

    Google, yaklaşık bir yıl önce mobil cihazlarda AI Overviews içinde sponsorlu içerikler göstermeye başlamıştı. O zamana kadar AI Mode reklam içermiyor, muhtemelen kullanıcıların yeni deneyime alışmasını kolaylaştırmak için böyle tercih ediliyordu. Ancak görünen o ki Google, beklenen adımı atarak AI Mode’a da sponsorlu içerikler eklemeye başladı.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Chery'nin 999 basamak tırmanışı kazayla bitti

    Profil resmi
    DarkAngelll 12 saat önce

    Her eline ehliyeti alan şöför olsaydı, böyle olmazdı zaten!

