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Oynat Google Arama'nın yapay zeka modu; Drive, Wallet ve Gemini entegrasyonlarıyla güçleniyor. Yeni entegrasyon sayesinde sistem, Drive'daki dokümanlarınızı inceleyip Wallet verileriyle harcama önerileri sunabilecek. Ayrıca Gemini sohbetlerinizle bağlam kurarak, başlattığınız araştırmalara Arama üzerinden kesintisiz devam etmenize imkan tanıyacak. Tamamen isteğe bağlı sunulan bu yeni özellikleri dilediğiniz zaman kapatabilirsiniz. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Google, Arama'nın yapay zeka destekli AI Modu (AI Mode) özelliğine Google Drive, Google Wallet ve Gemini uygulaması entegrasyonlarını ekliyor. Personal Intelligence adı verilen sistem, kullanıcıların farklı Google hizmetlerindeki verilerini kullanarak daha kişiselleştirilmiş yanıtlar sunabilecek.

Daha önce Google Fotoğraflar ve Workspace kapsamındaki Gmail ile Google Takvim hizmetlerinden yararlanabilen Personal Intelligence, yeni entegrasyonlarla daha fazla kişisel veriye erişebilecek. Ancak bu bağlantılar isteğe bağlı olacak ve kullanıcılar kişiselleştirme özelliğini diledikleri zaman kapatabilecek.

Google Drive dosyaları yapay zeka yanıtlarına dahil edilecek

Google Drive entegrasyonu sayesinde AI Modu, kullanıcıların Google Dokümanlar, E-Tablolar ve PDF dosyalarındaki bilgileri yanıt oluştururken dikkate alabilecek. Böylece farklı dosyalara dağılmış bilgiler, kullanıcının sorularına daha uygun yanıtlar hazırlamak için değerlendirilebilecek.

Örneğin bir kullanıcı, vergi dönemi için hazırlık yaparken Drive hesabındaki ilgili belgelerden yararlanan kişiselleştirilmiş bir plan oluşturulmasını isteyebilecek. Google'a göre bu entegrasyon, önemli projeler ve kararlarla ilgili bilgilerin farklı belgelerde dağınık halde bulunması sorununu da azaltmayı amaçlıyor.

Google Wallet ile finansal öneriler sunabilecek

AI Moduna eklenecek bir diğer önemli yenilik Google Wallet entegrasyonu olacak. Kullanıcılar Wallet hesaplarını bağladıklarında yapay zeka, finansal hedeflerini planlamalarına ve günlük harcamalarını azaltabilecek fırsatları belirlemelerine yardımcı olabilecek.

Sistem ayrıca kredi kartlarının nakit iade kategorilerini, seyahat avantajlarını ve ödül puanlarını değerlendirerek kullanıcıların mevcut kartlarından daha fazla faydalanmasını sağlayacak öneriler sunabilecek.

Google, finansal verilerin kullanımı konusunda önemli bir güvenlik sınırı da belirtiyor. AI Modu, bağlı finansal hesaplardan yalnızca bilgi okuyabilecek. Kullanıcıların parasını taşıma, yönetme veya yatırım yapma yetkisine sahip olmayacak.

Gemini sohbetleri de paylaşılabilecek

Güncellemenin dikkat çeken yeniliklerinden biri de Gemini uygulamasıyla AI Modu arasında kişisel bağlam paylaşımı yapılabilmesi. Kullanıcılar, iki hizmeti birbirine bağlayarak birinde başlattıkları araştırmaya diğerinde kaldıkları yerden devam edebilecek.

Örneğin Gemini uygulamasında bir konu hakkında araştırma yapan kullanıcı, aynı konuyu Google Arama'nın AI Modu özelliğinde yeniden anlatmak zorunda kalmayacak. İki hizmet de önceki etkileşimlerden elde edilen bağlamı kullanarak yanıtlarını şekillendirebilecek.

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Bu entegrasyon kapsamında AI Modu Gemini sohbetlerine, uygulamayla paylaşılan fotoğraf, dosya, ses ve video eklerine, ayrıca kullanıcıların sorduğu sorulara erişebilecek. Önceki etkileşimlerden elde edilen bilgiler ve konumla ilişkili çıkarımlar da kişiselleştirme sürecinde kullanılabilecek.

Gemini bağlantısını etkinleştirme seçeneği kullanıma sunulmaya başlandı. Ancak entegrasyonun tüm kullanıcılar için aktif hale gelmesi önümüzdeki haftaları bulacak.

Google, Personal Intelligence kapsamında kullanılan veriler üzerindeki kullanıcı kontrolünü de genişletiyor. Şirket, AI Modunun kişiselleştirilmiş yanıtlarının altında yeni bir Personalization (Kişiselleştirme) simgesi göstermeye hazırlanıyor.

Bu simge üzerinden kullanıcılar, yapay zekanın yanıt oluştururken hangi kişisel bağlamdan yararlandığını görebilecek. Personal Intelligence bağlantıları ve izinleri ise Google'ın kişiselleştirme ayarları üzerinden yönetilebilecek.

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Google, AI Modunu Drive, Wallet ve Gemini'ye bağlıyor

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