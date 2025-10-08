Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google AI Plus aboneliği Türkiye’ye geldi

    Google, yapay zeka planı AI Plus’ı 36 yeni ülkeye genişletti. Türkiye’nin de yer aldığı 77 ülkede erişime açılan plan, Gemini 2.5 Pro, 200 GB depolama ve altı ay yüzde 50 indirim sunuyor.

    Google AI Plus aboneliği Türkiye’ye geldi Tam Boyutta Gör
    Google, yapay zeka odaklı yeni abonelik planı Google AI Plus’ı 36 yeni ülkede daha kullanıma sundu. Endonezya’da başlayan ve ilk etapta 40 ülkede hizmete açılan plan, son genişleme dalgasıyla birlikte artık toplam 77 ülkede erişilebilir durumda. Türkiye de bu listeye dahil edildi.

    Uygun fiyatıyla dikkat çekiyor

    Google AI Plus, şirketin daha fazla özelliği, daha uygun fiyata sunma hedefiyle oluşturduğu yeni bir yapay zeka planı olarak öne çıkıyor. Hizmet, AI Pro planına göre daha ekonomik bir seçenek sunarken kullanıcılara Google’ın en gelişmiş modellerine ve uygulamalarına geniş erişim imkanı sağlıyor.

    Plan kapsamında, Nano Banana adlı görsel üretim ve düzenleme modelinde daha yüksek kullanım limitleri sunuluyor. Ayrıca, Gemini uygulamasındaki Flow ve Whisk araçlarıyla video ve görsel üretimi yapılabiliyor. Kullanıcılar, Gmail, Docs, Drive, Sheets, Slides, Meet, Chat ve Vids gibi Google Workspace uygulamalarında Gemini entegrasyonundan da yararlanabiliyor. Gemini uygulaması üzerinden ise 2.5 Pro modeli ve 128K token’lık Deep Research bağlam penceresi erişime açılmış durumda.

    NotebookLM tarafında da önemli geliştirmeler mevcut. Kullanıcılar artık daha fazla sesli özet, defter ve kaynak oluşturabiliyor. Yeni paylaşım seçenekleri ve ayrıntılı analiz araçları da bu güncellemenin bir parçası.

    Google AI Plus fiyatı ne kadar?

    Google AI Plus aboneliği Türkiye’ye geldi Tam Boyutta Gör
    Google AI Plus’a abone olmak isteyen kullanıcılara da şirket cazip bir fırsat sunuyor. Planın aylık abonelik fiyatı 199 TL olarak açıklansa da kampanya kapsamında ilk 6 ay 99,99 TL’ye sunulacak. Bu arada Google AI Pro, 719,99 TL (ilk ay ücretsiz) ve Google AI Ultra ise 8.999,99 TL (ilk üç ay 4.499,99 TL) fiyata sahip.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya aday: Dacia Hipster

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    240hz monitör önerisi ankara muğla yol güzergahı 307 yol bilgisayarı silik ekran çözümü megan 2 neden tutulmuyor vestel klima iç ünite su akıtıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A36
    Samsung Galaxy A36
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum