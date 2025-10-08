Google AI Plus aboneliği Türkiye’ye geldi

Uygun fiyatıyla dikkat çekiyor
Google AI Plus, şirketin daha fazla özelliği, daha uygun fiyata sunma hedefiyle oluşturduğu yeni bir yapay zeka planı olarak öne çıkıyor. Hizmet, AI Pro planına göre daha ekonomik bir seçenek sunarken kullanıcılara Google’ın en gelişmiş modellerine ve uygulamalarına geniş erişim imkanı sağlıyor.
Plan kapsamında, Nano Banana adlı görsel üretim ve düzenleme modelinde daha yüksek kullanım limitleri sunuluyor. Ayrıca, Gemini uygulamasındaki Flow ve Whisk araçlarıyla video ve görsel üretimi yapılabiliyor. Kullanıcılar, Gmail, Docs, Drive, Sheets, Slides, Meet, Chat ve Vids gibi Google Workspace uygulamalarında Gemini entegrasyonundan da yararlanabiliyor. Gemini uygulaması üzerinden ise 2.5 Pro modeli ve 128K token’lık Deep Research bağlam penceresi erişime açılmış durumda.
NotebookLM tarafında da önemli geliştirmeler mevcut. Kullanıcılar artık daha fazla sesli özet, defter ve kaynak oluşturabiliyor. Yeni paylaşım seçenekleri ve ayrıntılı analiz araçları da bu güncellemenin bir parçası.
Google AI Plus fiyatı ne kadar?
