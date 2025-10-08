Google AI Plus aboneliği Türkiye’ye geldi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Google, yapay zeka odaklı yeni abonelik planı Google AI Plus’ı 36 yeni ülkede daha kullanıma sundu. Endonezya’da başlayan ve ilk etapta 40 ülkede hizmete açılan plan, son genişleme dalgasıyla birlikte artık toplam 77 ülkede erişilebilir durumda. Türkiye de bu listeye dahil edildi.

Uygun fiyatıyla dikkat çekiyor

Google AI Plus, şirketin daha fazla özelliği, daha uygun fiyata sunma hedefiyle oluşturduğu yeni bir yapay zeka planı olarak öne çıkıyor. Hizmet, AI Pro planına göre daha ekonomik bir seçenek sunarken kullanıcılara Google’ın en gelişmiş modellerine ve uygulamalarına geniş erişim imkanı sağlıyor.

Plan kapsamında, Nano Banana adlı görsel üretim ve düzenleme modelinde daha yüksek kullanım limitleri sunuluyor. Ayrıca, Gemini uygulamasındaki Flow ve Whisk araçlarıyla video ve görsel üretimi yapılabiliyor. Kullanıcılar, Gmail, Docs, Drive, Sheets, Slides, Meet, Chat ve Vids gibi Google Workspace uygulamalarında Gemini entegrasyonundan da yararlanabiliyor. Gemini uygulaması üzerinden ise 2.5 Pro modeli ve 128K token’lık Deep Research bağlam penceresi erişime açılmış durumda.

NotebookLM tarafında da önemli geliştirmeler mevcut. Kullanıcılar artık daha fazla sesli özet, defter ve kaynak oluşturabiliyor. Yeni paylaşım seçenekleri ve ayrıntılı analiz araçları da bu güncellemenin bir parçası.

Google AI Plus fiyatı ne kadar?

Tam Boyutta Gör Google AI Plus’a abone olmak isteyen kullanıcılara da şirket cazip bir fırsat sunuyor. Planın aylık abonelik fiyatı 199 TL olarak açıklansa da kampanya kapsamında ilk 6 ay 99,99 TL’ye sunulacak. Bu arada Google AI Pro, 719,99 TL (ilk ay ücretsiz) ve Google AI Ultra ise 8.999,99 TL (ilk üç ay 4.499,99 TL) fiyata sahip.

