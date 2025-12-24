Google AI Pro paketlerine kısa süreli indirim geldi: İşte yeni fiyatlar

Google AI Pro paketleri kısa süreli indirime girdi
Kaçıranlar için Google, Türkiye'deki AI paketlerinde 3 farklı seçenek sunuyor. Bunlar Plus, Pro ve Ultra. Öne çıkan seçeneklerden Google AI Pro paketi ise 3 ay boyunca aylık 234,99 TL seviyesinden denenebiliyor. Aynı zamanda Google AI Plus 3 ay boyunca aylık 65,99 TL, Google AI Ultra ise, 3 ay boyunca 2.969 TL'den sunulacak.
Ayrıca 100 GB Basic planı, 599,88 TL yerine bir yıl boyunca 249,99 TL'den sunuluyor. Ancak kampanyalar yalnızca yeni abonelere açık ve yılbaşı dönemine yakın sona ermesi bekleniyor. Google AI Pro planında kullanıcılar şu özelliklerden yararlanabiliyor:
Gemini 3 Pro ile günde 100 prompt,
Genişletilmiş görsel üretim limitleri,
Veo 3.1 Fast ile günlük video oluşturma,
1 milyon token bağlam penceresiyle gelişmiş analiz araçları