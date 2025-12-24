Google AI Pro paketlerine kısa süreli indirim geldi: İşte yeni fiyatlar

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Google'ın Gemini'ın yüksek performanslı sürümlerini içeren Google AI paketlerine yüzde 50'yi aşan indirim geldi. Kampanya kapsamında Plus, Pro ve Ultra paketleri üç ay boyunca indirimli fiyatlarla kullanılabiliyor. Türkiye’de sunulan paketler, genişletilmiş limitler, ​​​​Gemini, Flow, NotebookLM ve Whisk gibi yapay zekâ tabanlı hizmetleri kapsıyor.

Google AI Pro paketleri kısa süreli indirime girdi

Kaçıranlar için Google, Türkiye'deki AI paketlerinde 3 farklı seçenek sunuyor. Bunlar Plus, Pro ve Ultra. Öne çıkan seçeneklerden Google AI Pro paketi ise 3 ay boyunca aylık 234,99 TL seviyesinden denenebiliyor. Aynı zamanda Google AI Plus 3 ay boyunca aylık 65,99 TL, Google AI Ultra ise, 3 ay boyunca 2.969 TL'den sunulacak.

Tam Boyutta Gör Buna ek olarak Google One tarafında da 2026'ya özel bir kampanya bulunuyor. Yeni abonelere sunulan indirimle birlikte AI Pro yıllık planı 3.599,99 TL’ye düşerken, paket kapsamında 2 TB depolama alanı, genişletilmiş Gemini 3 Pro limitleri ve görsel-video üretim araçlarına daha yüksek erişim sunuluyor.

Google, yeni yapay zeka modeli Gemini 3 Flash'ı kullanıma sundu 6 gün önce eklendi

Ayrıca 100 GB Basic planı, 599,88 TL yerine bir yıl boyunca 249,99 TL'den sunuluyor. Ancak kampanyalar yalnızca yeni abonelere açık ve yılbaşı dönemine yakın sona ermesi bekleniyor. Google AI Pro planında kullanıcılar şu özelliklerden yararlanabiliyor:

Gemini 3 Pro ile günde 100 prompt,

Genişletilmiş görsel üretim limitleri,

Veo 3.1 Fast ile günlük video oluşturma,

1 milyon token bağlam penceresiyle gelişmiş analiz araçları

