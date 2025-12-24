Giriş
    Google AI Pro paketlerine kısa süreli indirim geldi: İşte yeni fiyatlar

    Google, Gemini modellerini de kapsayan Google AI ve Google One aboneliklerinde sınırlı süreli bir indirim kampanyası başlattı. İşte indirimli fiyatlar...       

    Google AI Pro paketleri kısa süreli indirime girdi! İşte fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Google'ın Gemini'ın yüksek performanslı sürümlerini içeren Google AI paketlerine yüzde 50'yi aşan indirim geldi. Kampanya kapsamında Plus, Pro ve Ultra paketleri üç ay boyunca indirimli fiyatlarla kullanılabiliyor. Türkiye’de sunulan paketler, genişletilmiş limitler, ​​​​Gemini, Flow, NotebookLM ve Whisk gibi yapay zekâ tabanlı hizmetleri kapsıyor.

    Google AI Pro paketleri kısa süreli indirime girdi

    Kaçıranlar için Google, Türkiye'deki AI paketlerinde 3 farklı seçenek sunuyor.  Bunlar Plus, Pro ve Ultra. Öne çıkan seçeneklerden Google AI Pro paketi ise 3 ay boyunca aylık 234,99 TL seviyesinden denenebiliyor. Aynı zamanda Google AI Plus 3 ay boyunca aylık 65,99 TL, Google AI Ultra ise, 3 ay boyunca 2.969 TL'den sunulacak. 

    Google AI Pro paketleri kısa süreli indirime girdi! İşte fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Buna ek olarak Google One tarafında da 2026'ya özel bir kampanya bulunuyor. Yeni abonelere sunulan indirimle birlikte AI Pro yıllık planı 3.599,99 TL’ye düşerken, paket kapsamında 2 TB depolama alanı, genişletilmiş Gemini 3 Pro limitleri ve görsel-video üretim araçlarına daha yüksek erişim sunuluyor.

     Ayrıca 100 GB Basic planı, 599,88 TL yerine bir yıl boyunca 249,99 TL'den sunuluyor. Ancak kampanyalar yalnızca yeni abonelere açık ve yılbaşı dönemine yakın sona ermesi bekleniyor. Google AI Pro planında kullanıcılar şu özelliklerden yararlanabiliyor:

    • Gemini 3 Pro ile günde 100 prompt,
    • Genişletilmiş görsel üretim limitleri,
    • Veo 3.1 Fast ile günlük video oluşturma,
    • 1 milyon token bağlam penceresiyle gelişmiş analiz araçları
