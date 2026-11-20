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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Google, masaüstü aramaya yapay zeka sohbet geçmişini gösteren bir kenar çubuğu ekliyor. Açılır menü sayesinde kullanıcılar önceki aramalarına kaldıkları yerden devam edebilecek. Menü üzerinden yeni sohbetler başlatmak, geçmiş konuşmalarda arama yapmak ve Gemini Notebook bağlantısı kurmak da mümkün olacak. Böylece karmaşık ve çok aşamalı araştırmalar tek noktadan kolayca yönetilebilecek. Kademeli olarak sunulan özellik, masaüstü arama deneyimini daha pratik hale getiriyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Google, masaüstü arama deneyimini yapay zeka özellikleriyle genişletmeye devam ediyor. Şirket, ana sayfasına eklediği açılır kenar çubuğu sayesinde kullanıcıların önceki AI Mode aramalarını görüntülemesine ve kaldıkları yerden devam etmesine imkan tanıyacak. Yeni özellik, Google Arama üzerinden gerçekleştirilen yapay zeka sohbetlerini daha erişilebilir hale getiriyor.

Önceki aramalar görüntülenebilecek

Google Ürün Başkan Yardımcısı Robby Stein, X üzerinden yaptığı paylaşımda yeni özelliğin nasıl çalıştığını gösterdi. Paylaşılan görüntülere göre kullanıcılar, ekranın sol tarafından kenar çubuğunu açabiliyor. Bu bölümde daha önce AI Mode kullanılarak gerçekleştirilen aramalar listeleniyor. Kullanıcılar geçmişteki bir aramayı seçerek ilgili yapay zeka sohbetine yeniden dönebiliyor.

Yeni kenar çubuğu yalnızca geçmiş aramaları listelemekle sınırlı değil. Kullanıcılar buradan yeni bir sohbet başlatabiliyor, önceki konuşmalar arasında arama yapabiliyor ve Gemini Notebook bağlantısı kurabiliyor. Böylece farklı konularda gerçekleştirilen yapay zeka aramalarını tek bir noktadan yönetmek mümkün hale geliyor.

Özelliğin Google Arama'nın AI Mode bölümünde çalıştığını belirtmek gerekiyor. Kenar çubuğunda hem yapay zeka destekli hem de geleneksel arama geçmişine ait kayıtlar görüntülenebiliyor. Listedeki bir arama seçildiğinde ilgili konuya yönelik AI Mode penceresi açılıyor. Kullanıcılar, kenar çubuğunun sağ üst köşesindeki kapatma simgesini kullanarak bu bölümü gizleyebiliyor.

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Google, yeni özelliği kullanıcıların arama alışkanlıklarındaki değişime bağlı olarak geliştirdiğini belirtiyor. Robby Stein, kullanıcıların artık Google Arama'ya tek seferde yanıt alabilecekleri soruların ötesinde, birden fazla aşamadan oluşan araştırmalar ve farklı konuları keşfetmek için de başvurduğunu söylüyor. Şirkete göre yapılan testlerde kenar çubuğu, kullanıcıların araştırmalarını sürdürmesini ve web üzerindeki keşiflerine kaldıkları yerden devam etmesini kolaylaştırdı.

Yeni kenar çubuğu, Google'ın masaüstü arama deneyiminde Gemini ve AI Mode'u daha merkezi bir konuma taşıma stratejisinin bir parçası. Özellik, dünya genelindeki masaüstü kullanıcılarına kademeli olarak sunuluyor. Bununla birlikte AI Mode'u kullanmayan kullanıcılar yeni kenar çubuğundan yararlanamayacak.

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