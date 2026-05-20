Google AI Studio yerleşik Android uygulaması geliştirebiliyor, mağazaya gönderebiliyor

Tam Boyutta Gör Google tarihinin en büyük yapay zekâ odaklı etkinliği olarak tarihe geçen Google I/O 2026 konferansında mobil yazılım geliştiriciler de unutulmadı. Google AI Studio platformu artık her işinize koşacak.

Google AI Studio devrimi

Yapılan açıklamaya göre Google AI Studio platformu doğrudan yerel (native) Android uygulaması geliştirme yeteneği kazandı. Artık geliştiriciler, herhangi bir yerel SDK indirme veya karmaşık ortam yapılandırmasıyla uğraşmadan, sadece doğal dildeki istemlerini yazarak sıfırdan çalışan uygulamalar üretebiliyor.

Geliştiriciler, tarayıcı içerisine entegre edilmiş yerel Android Emulator sayesinde yazdıkları uygulamanın canlı önizlemesini anında görebiliyor ve uygulama arayüzü üzerinde çizim yaparak veya notlar bırakarak yapay zekanın tasarımı anlık olarak revize etmesini sağlayabiliyor. Ayrıca, Android Debug Bridge (ADB) entegrasyonu sayesinde bilgisayara USB ile bağlı fiziksel bir Android cihaza tek tıkla doğrudan kurulum yapılabiliyor.

Google ayrıca mağaza entegrasyonunu da unutmamış. Geliştiriciler, AI Studio üzerinde oluşturdukları projeleri doğrudan kendi Google Play geliştirici hesaplarına bağlayarak tek tıkla "Dahili Test Grubu" kanallarına yükleyebiliyorlar. Google Play mağazası 14 gün kapalı test sürecini zorunlu kıldığı için uygulamanın





