Google, AI Ultra paketinde büyük indirime gitti: İşte yeni fiyatlar

Tam Boyutta Gör Google, I/O 2026 etkinliğinde birçok yapay zeka duyurusunun yanında, yapay zeka odaklı abonelik planlarında büyük bir fiyat değişikliğine gitti. Şirket, en üst seviye yapay zeka paketi olan Google AI Ultra’nın aylık ücretini 8.999,99 TL'den 1.479,99 TL'ye düşürdüğünü duyurdu. Google, bu hamlesiyle gelişmiş Gemini araçlarını daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırmayı hedefliyor.

Google AI paketleri yeni özelliklerle güncellendi

Google’ın yeni abonelik yapısında tüm planlar, Gemini 3.5 Flash modeli ve Gemini Omni uygulaması erişimini içeriyor. Aylık 719,99 TL fiyatlı AI Pro paketi ise daha yüksek kullanım limitleri, YouTube Premium Lite aboneliği ve ilerleyen dönemde Workspace içindeki Google Pics özelliklerini sunacak.

Tam Boyutta Gör 1.479,99 TL yeni AI Ultra paketi, AI Pro’ya kıyasla 5 kat daha yüksek kullanım limiti sağlıyor. Pakete ayrıca YouTube Premium Lite ve yakında kullanıma açılacak Gemini Spark da dahil ediliyor. Ancak depolama kapasitesi eski sürümdeki 30 TB seviyesinden 20 TB’a düşürüldü.

Ancak 8.999,99 TL'lik Ultra planı ortadan kalkmış değil. Bu plan, 1.479,99 TL'lik yeni paketin 4 katı kullanım limitiyle daha yüksek kapasite isteyenler için varlığını sürdürüyor. Ayrıca, Google'ın en yeni araçlarına, örneğin Project Genie dünya modeline erişmek için bu pakete sahip olmanız gerekiyor.

