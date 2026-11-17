DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Google, Türkiye'deki yapay zeka paketlerine üç ay içinde ikinci kez zam yaptı. Gemini modeline erişim sağlayan Google AI Ultra aboneliğinin fiyatı, son güncellemeyle 3 bin 479 liradan 4 bin 749 liraya yükseldi. Böylece Ultra paketinin fiyatı kısa sürede yüzde 138 oranında arttı. Google AI Plus ve Pro paketlerinin fiyatlarında ise bir değişiklik yapılmadı. Kullanıcılar alt paketleri eski fiyatlarıyla kullanmaya devam edebilecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Yorumların Özetini Seslendir 11 11 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör Google, Ağustos ayında yaptığı güncelleme ile Türkiye’deki tüm Google AI abonelik ücretlerine zam yapmıştı. Üzerinden henüz 3 ay geçmiş olmasına rağmen Google AI Ultra fiyatına bugün bir zam daha geldi.

Google’ın yeni tanıtılan ve şirketin en gelişmiş yapay zekası olan Gemini 4 Carbon'a erişim imkanı sunan Google AI Ultra 20 TB paketinin fiyatı 3.479,99 TL’den 4.749,99 TL’ye yükseldi. Böylelikle üç ay içinde yüzde 138 oranında artış oldu.

Google Gemini 4 Carbon modelini kullanıma sundu: İşte özellikleri 6 gün önce eklendi

Google AI Plus ve Google AI Pro paketlerinin fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Google'ın yapay zeka özelliklerine kısıtlı erişim sunan Google AI Plus (400 GB) paketi 199,99 TL'ye, limitleri yükselden AI Pro üyeliği ise 869,99 TL'ye sunulmaya devam ediyor.

Google AI Plus, AI Pro ve AI Ultra ne kadar? Google AI paket fiyatları

Google AI Plus (400 GB) : 199,99 TL

: 199,99 TL Google AI Plus (2 TB) : 359,99 TL

: 359,99 TL Google AI Pro (5 TB) : 869,99 TL

: 869,99 TL Google AI Pro (10 TB) : 979,99 TL

: 979,99 TL Google AI Ultra (20 TB) : 4.749,99 TL

: 4.749,99 TL Google AI Ultra (30 TB): 8.999,99 TL

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Google AI Ultra Türkiye fiyatına bir zam daha geldi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: