Yapay Zeka Özeti:
- Google, Türkiye'deki yapay zeka paketlerine üç ay içinde ikinci kez zam yaptı. Gemini modeline erişim sağlayan Google AI Ultra aboneliğinin fiyatı, son güncellemeyle 3 bin 479 liradan 4 bin 749 liraya yükseldi. Böylece Ultra paketinin fiyatı kısa sürede yüzde 138 oranında arttı. Google AI Plus ve Pro paketlerinin fiyatlarında ise bir değişiklik yapılmadı. Kullanıcılar alt paketleri eski fiyatlarıyla kullanmaya devam edebilecek.
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Google’ın yeni tanıtılan ve şirketin en gelişmiş yapay zekası olan Gemini 4 Carbon'a erişim imkanı sunan Google AI Ultra 20 TB paketinin fiyatı 3.479,99 TL’den 4.749,99 TL’ye yükseldi. Böylelikle üç ay içinde yüzde 138 oranında artış oldu.
Google AI Plus ve Google AI Pro paketlerinin fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Google'ın yapay zeka özelliklerine kısıtlı erişim sunan Google AI Plus (400 GB) paketi 199,99 TL'ye, limitleri yükselden AI Pro üyeliği ise 869,99 TL'ye sunulmaya devam ediyor.
Google AI Plus, AI Pro ve AI Ultra ne kadar? Google AI paket fiyatları
- Google AI Plus (400 GB): 199,99 TL
- Google AI Plus (2 TB): 359,99 TL
- Google AI Pro (5 TB): 869,99 TL
- Google AI Pro (10 TB): 979,99 TL
- Google AI Ultra (20 TB): 4.749,99 TL
- Google AI Ultra (30 TB): 8.999,99 TL