    Google, AirPods kulaklıklara canlı çeviri özelliğini getirdi

    Google, Translate uygulamasının canlı çeviri özelliğini iOS platformuna getirdi. iPhone kullanıcıları artık AirPods ve diğer kulaklıklarda gerçek zamanlı çeviri özelliğinden yararlanabiliyor.

    Google, Translate uygulamasının kulaklıkla canlı çeviri özelliğini iPhone kullanıcılarına açtı. Daha önce yalnızca belirli ülkelerde ve Android'de bulunan kulaklıkla canlı çeviri özelliği, artık hem Android hem de iOS'ta daha geniş bir şekilde kullanıma sunuluyor. Özellik, Türkçe dahil 70’ten fazla dili destekliyor.

    Bu güncellemeyle birlikte kullanıcılar, gerçek zamanlı çevirileri doğrudan kulaklıklarından duyabilecek. Bu da konuşmaları takip etmeyi, seyahat etmeyi veya diller arası iletişimi kolaylaştıracak. Kulaklıklı canlı çeviri özelliği ilk olarak geçen yıl beta sürümünde tanıtılmıştı.

    Kulaklıkla canlı çeviri nasıl çalışıyor?

    Canlı çeviri, Google Translate uygulamasında kullanıcıların çevrilmiş konuşmayı gerçek zamanlı olarak duymalarını sağlayan bir özellik. Kullanıcılar metin çevirilerini okumak yerine, bağlı kulaklıklar aracılığıyla doğrudan dinleyebiliyor. Google, özelliğin ayrıca orijinal konuşmacının tonunu ve üslubunu korumaya çalıştığını ve konuşmaların robotik olmaktan ziyade daha doğal hissettirdiğini belirtiyor.

    Bu özelliği kullanmak için kullanıcıların Google Translate uygulamasını açmaları, Canlı Çeviri’ye dokunmaları ve kulaklıklarını bağlamaları gerekiyor. Etkinleştirildikten sonra uygulama konuşulan dili dinliyor ve gerçek zamanlı olarak çevrilmiş ses sunuyor. Bu, kullanıcıların sürekli telefonlarına bakmadan konuşmaları takip etmelerini sağlıyor.

    Google, bu özelliğin farklı bir dil konuşan biriyle konuşmak veya seyahat ederken duyuruları, yol tariflerini anlamak veya yerel halkla etkileşim kurmak gibi günlük durumlarda yardımcı olabileceğini söylüyor.

    Apple ayrıca iPhone, iPad ve Mac'lerde yeni AirPods modelleriyle de çalışabilen yerel Canlı Çeviri özelliği sunuyor. AirPods 4, AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 ve AirPods Max 2 desteklenen iPhone'larla eşleştirildiğinde Canlı Çeviri özelliğini destekliyor. Apple, Canlı Çeviri'yi kullanmak için kullanıcıların hem konuşulan hem de hedef dil için gerekli dil paketlerini indirmeleri gerektiğini belirtiyor. İndirildikten sonra, tüm işlem iPhone’da gerçekleşiyor.

