Google, alternatif uygulama mağazaları için geri adım atıyor

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Tam Boyutta Gör Google ve Epic Games arasında yaşanan hukuki gerilim halen çözülmüş değil. Son olarak Google'ın alternatif uygulama mağazalarına yönelik yeni sistemi mahkeme tarafından yeterli bulunmadı. Epic ile Google arasındaki antitröst davasını yöneten ABD Bölge Mahkemesi Hakimi James Donato, şirketin alternatif uygulama mağazalarının indirilmesi ve kurulumu sırasında gereksiz engeller oluşturduğuna karar verdi.

Google'ın Play Store hamlesi mahkemeye takıldı

Google, bu haftanın başında üçüncü taraf uygulama mağazalarını Play Store üzerinden dağıtmaya başlamıştı. Ancak Epic'in avukatlarının mahkemede yaptığı gösterim, kullanıcıların bu mağazalara ulaşmasının hâlâ kolay olmadığını ortaya koydu. Hakim Donato'nun özellikle Play Store arama sonuçlarına itiraz ettiği aktarıldı.

Epic'in avukatları, arama bölümüne "store for apps" ifadesi yazıldığında alternatif uygulama mağazalarının listelenmediğini, bunun yerine Walmart gibi fiziksel mağazaların sonuçlarda gösterildiğini mahkemede sergiledi. Alternatif uygulama mağazaları arama sonucunda bulunabilse bile normal uygulama listesinde doğrudan gösterilmiyor.

Bunun yerine üçüncü taraf uygulama mağazalarının yer aldığı ayrı bir banner altında sunuluyor. Donato, bu yöntemin kabul edilemez olduğunu belirterek kullanıcıların farklı arama ifadeleriyle de alternatif mağazalara ulaşabilmesi gerektiğini söyledi. Mahkemenin bir diğer itiraz noktası ise Play Store'da yer alan Aptoide için kullanılan kurulum düğmesi oldu.

Google, normal uygulamalarda görülen "Yükle" düğmesi yerine Aptoide için "Görüntüle" seçeneğini kullanıyor. Bu seçeneğin ardından kullanıcıların ek menülerden geçmesi gerekiyor. Donato, söz konusu ek adımların kullanıcıları alternatif uygulama mağazasını indirmekten caydırabilecek gereksiz bir süreç oluşturduğunu değerlendirdi.

Bir hafta içinde değişiklik gerekiyor

Google ise mahkemenin itirazları sonrasında değişiklik yapmayı kabul etti ve güncellemelerin gelecek hafta uygulanacağını duyurdu. Kaçıranlar için Google, üçüncü taraf uygulama mağazalarını destekleyeceğini ilk olarak Mart 2026'da açıklamıştı. Bu karar, şirketin 2025'in sonlarında Epic ile yaptığı anlaşmanın sonuçlarından biri olarak ortaya çıkmıştı. Google'ın ilk uygulaması ise, mahkeme tarafından belirlenen şartları karşılamakla birlikte alternatif uygulama mağazalarına erişim konusunda yeterince açık bulunmadı.

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Şirketin önümüzdeki hafta yapacağı değişikliklerle birlikte Play Store kullanıcılarının üçüncü taraf uygulama mağazalarını araması ve cihazlarına yüklemesi daha doğrudan bir sürece dönüşecek.

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Google, alternatif uygulama mağazaları için geri adım atıyor

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