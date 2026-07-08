Google, Android 17'de HDR video sorununu Eclipsa Video ile çözüyor

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Tam Boyutta Gör Google, Android 17 ile birlikte kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyecek önemli yeniliklerden biri olan Eclipsa Video teknolojisini kullanıma sunuyor. Yeni standart, HDR videoların farklı ekranlarda daha tutarlı görünmesini sağlayarak görüntü kalitesindeki cihazlar arası farklılıkları en aza indirmeyi hedefliyor.

Günümüzde HDR videoların görüntü kalitesi büyük ölçüde cihazın ekranının parlaklık ve ton eşleme yeteneklerine bağlı. Bu nedenle aynı HDR video, bir telefonda aşırı parlak görünürken başka bir cihazda soluk veya yetersiz kontrastlı görünebiliyor.

HDR içerikler her ekranda daha tutarlı görünecek

Google, Android 16 QPR1 Beta 1 sürümünde HDR içeriklerin ekran parlaklığını manuel olarak ayarlamaya imkan tanıyan "Enhanced HDR Brightness" kaydırıcısını sunmuştu. Ancak bu özellik tamamen kullanıcı müdahalesine dayanıyordu. Android 17'de yer alacak Eclipsa Video ise bu süreci otomatik hale getiriyor.

Tam Boyutta Gör Eclipsa Video, "HDR reference white" adı verilen standart bir parlaklık referansı kullanıyor. Böylece HDR video oynatılırken kullanıcı arayüzü, metinler ve SDR içerikler okunabilirliğini korurken HDR görüntüler de daha dengeli şekilde sunuluyor.

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Bunun yanında sistem, "headroom-adaptive gain curves" (boşluk uyarlamalı kazanç eğrileri) adı verilen uyarlanabilir parlaklık algoritmalarından yararlanıyor. Bu teknoloji sayesinde HDR videoların parlaklığı cihazın ekran kapasitesine göre otomatik olarak ayarlanıyor. Üst seviye ekranlarda parlak sahneler maksimum etkiyle gösterilirken, daha düşük özellikli ekranlarda görüntü rahatsız edici seviyelere ulaşmadan optimize ediliyor.

Eclipsa Video ayrıca her video karesi için özel işleme talimatları kullanıyor. Böylece her kare doğru renkler, kontrast ve atmosferle işlenerek içerik üreticisinin hedeflediği görüntü kalitesi mümkün olduğunca korunuyor.

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Google, Android 17'de HDR video sorununu çözüyor

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