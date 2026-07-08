Google, Android 17'de HDR video sorununu Eclipsa Video ile çözüyor

Günümüzde HDR videoların görüntü kalitesi büyük ölçüde cihazın ekranının parlaklık ve ton eşleme yeteneklerine bağlı. Bu nedenle aynı HDR video, bir telefonda aşırı parlak görünürken başka bir cihazda soluk veya yetersiz kontrastlı görünebiliyor.
HDR içerikler her ekranda daha tutarlı görünecek
Google, Android 16 QPR1 Beta 1 sürümünde HDR içeriklerin ekran parlaklığını manuel olarak ayarlamaya imkan tanıyan "Enhanced HDR Brightness" kaydırıcısını sunmuştu. Ancak bu özellik tamamen kullanıcı müdahalesine dayanıyordu. Android 17'de yer alacak Eclipsa Video ise bu süreci otomatik hale getiriyor.
Bunun yanında sistem, "headroom-adaptive gain curves" (boşluk uyarlamalı kazanç eğrileri) adı verilen uyarlanabilir parlaklık algoritmalarından yararlanıyor. Bu teknoloji sayesinde HDR videoların parlaklığı cihazın ekran kapasitesine göre otomatik olarak ayarlanıyor. Üst seviye ekranlarda parlak sahneler maksimum etkiyle gösterilirken, daha düşük özellikli ekranlarda görüntü rahatsız edici seviyelere ulaşmadan optimize ediliyor.
Eclipsa Video ayrıca her video karesi için özel işleme talimatları kullanıyor. Böylece her kare doğru renkler, kontrast ve atmosferle işlenerek içerik üreticisinin hedeflediği görüntü kalitesi mümkün olduğunca korunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: