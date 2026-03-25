Google, Android'i otomobillerin beyni haline getirmek istiyor

Bu amaç doğrultusunda şirket, açık kaynaklı yeni bir sürüm olan “Android Automotive OS for Software Defined Vehicles (AAOS SDV)” yi tanıttı. Bu sistem, otomobil üreticilerinin yeni modellerine daha hızlı ve daha düşük maliyetle gelişmiş teknolojiler entegre etmesini sağlamak üzere geliştirildi.

Mevcut Android Automotive OS yapısında, araçtaki farklı modüllerle iletişim kurularak elde edilen veriler merkezi ekranda gösteriliyor. Ancak her bileşenin kendine özgü yazılım kullanması gerekiyor ve bu veriler aracın ana sistemine iletiliyor. Yeni AAOS SDV yaklaşımında ise Google, sürüş dışındaki birçok işlevi doğrudan kontrol eden ana yazılım olmayı hedefliyor. Böylece koltuk ayarlarından klima sistemine, aydınlatmadan ekranlara kadar pek çok bileşen üçüncü taraf yazılımlara bağlı kalmadan yönetilebilecek.

Şirkete göre bu yapı sayesinde otomobil üreticileri, yalnızca bilgi-eğlence sistemiyle sınırlı kalmayan, araçtaki belirli bileşenleri hedef alan daha hızlı kablosuz (OTA) güncellemeler sunabilecek. Ayrıca daha gelişmiş sesli asistanlar, proaktif araç bakım uyarıları, kişiselleştirilmiş sürücü profilleri ve uzaktan kabin iklimlendirmesi gibi özellikler de mümkün hale gelecek.

Dahası, AAOS SDV’nin sunduğu sanallaştırma teknolojisi, geliştiricilerin donanım hazır olmadan önce bile yazılım üzerinde çalışmasına imkan tanıyor. Bu sayede dünyanın farklı noktalarındaki ekipler aynı proje üzerinde eş zamanlı olarak ilerleyebiliyor.

Google'ın yeni girişiminin büyük bir kısmı, yeni bir standart sinyal kataloğuna dayanıyor. Şirket, farklı bileşenleri kontrol etmek için kullanılan çeşitli yöntemler yerine, tüm üreticilerin ortak komut seti kullanmasını istiyor. Bu yaklaşım mühendislik tekrarlarını azaltarak maliyetleri düşürse de, tedarikçilerin Google’ın belirlediği yeni düzene uyum sağlamasını gerektiriyor.

Benzer bir adım daha önce Apple tarafından CarPlay Ultra ile denenmişti. Ancak birçok otomobil üreticisi, araç kontrolünü dış bir şirkete bırakma fikrine sıcak bakmadı. Şu ana kadar yalnızca Aston Martin bu sistemi benimserken, Porsche’nin de yakında desteklemesi bekleniyor.

AAOS SDV halihazırda Renault’nun yeni Trafic e-Tech modelinde kullanılıyor ve yıl içinde daha fazla üreticiye sunulması planlanıyor.