Google, Android işletim sistemi kendi tabletini üretebilir

New York Times'ta yayınlanan bir habere göre, Google, Apple iPad'e rakip olarak düşünülen Android işletim sistemli bir tabletin hazırlığı içinde. Google'ın CEO'su tarafından yapılan açıklamada yapacakları tabletin Android işletim sistemine sahip olacağı belirtildi. Google'ın Android'li tableti hakkında henüz teknik olarak hiç bir bilgi bulunmazken, iPad ve HP Slate ile aşağı yukarı benzer özellikler taşıyacağı tahmin ediliyor.