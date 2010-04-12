Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri

Google, Android işletim sistemi kendi tabletini üretebilir

Google, Apple'ın tableti iPad'e karşılık olarak Android işletim sistemli tabletini üretebilir
9 yıl
13,7b
1
12
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

New York Times'ta yayınlanan bir habere göre, Google, Apple iPad'e rakip olarak düşünülen Android işletim sistemli bir tabletin hazırlığı içinde. Google'ın CEO'su tarafından yapılan açıklamada yapacakları tabletin Android işletim sistemine sahip olacağı belirtildi. Google'ın Android'li tableti hakkında henüz teknik olarak hiç bir bilgi bulunmazken, iPad ve HP Slate ile aşağı yukarı benzer özellikler taşıyacağı tahmin ediliyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
napijackson 6 yıl LesEnfantsTerribles
LesEnfantsTerribles




New York Times'ta yayınlanan bir habere göre, Google, Apple iPad'e rakip olarak düşünülen Android işletim sistemli bir tabletin hazırlığı içinde. Google'ın CEO'su tarafından yapılan açıklamada yapacakları tabletin Android işletim sistemine sahip olacağı belirtildi. Google'ın Android'li tableti hakkında henüz teknik olarak hiç bir bilgi bulunmazken, iPad ve HP Slate ile aşağı yukarı benzer özellikler taşıyacağı tahmin ediliyor.





hala android kullananlar anlayamadı şunu...

artık telefonlar tabletler APPLE KARŞI çıkartıyor herşeyi :)) farkedin artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El Sonidito 6 yıl
2010'dan beri üreticek.

1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmckr 6 yıl
Kesin üretir abi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KingOfShadows 6 yıl
Malzeme kalitesi yüksek ve isinma problemi olmayan ürün üretsinler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
bende alcam
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Özgür1616 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

bende alcam

Tarihe bakın oğlum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asarnet 8 yıl
Arkadaşlar sizlerle google android işletim sistemini paylaşıyorum. Paylaşım yenidir. Çok araştırmama rağmen internette bulmak zor.
Tablet pclere kurmak için;
script klasörünü biçimlendirilmiş sd kartınıza atın ve tablet pc nizi yeniden başlatın.
Not: Bazı modeller, kendine özel versiyonu istediğinden, bunu dikkate alarak kurulumu yapmanızı tavsiye ederim. Sürümler denenmiştir.
Google android 1.7.4 hotfile.com/... hotfile.com/...
Google android 2.01 hotfile.com/... hotfile.com/...
Google android 1.98 hotfile.com/... hotfile.com/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sebnem Ferah 6 yıl asarnet
asarnet

Arkadaşlar sizlerle google android işletim sistemini paylaşıyorum. Paylaşım yenidir. Çok araştırmama rağmen internette bulmak zor.
Tablet pclere kurmak için;
script klasörünü biçimlendirilmiş sd kartınıza atın ve tablet pc nizi yeniden başlatın.

Not: Bazı modeller, kendine özel versiyonu istediğinden, bunu dikkate alarak kurulumu yapmanızı tavsiye ederim. Sürümler denenmiştir.

Google android 1.7.4
hotfile.com/...
hotfile.com/...

Google android 2.01
hotfile.com/...
hotfile.com/...

Google android 1.98
hotfile.com/...
hotfile.com/...


Sen ne diyon la değişik
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umtyilmz 9 yıl
bunu da Htc ye yaptırırlar belki, merakla bekliyorum nasıl bişey olacağını
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nexusinfinite 9 yıl
nyt'deki haberi okumadım
ama bildiğim kadarıyla bu bazı yerlerde gpad olarak da geçti ve işin aslı chrome os ile ilgili, bu yalnızca bi tasarım, konu tablet değil os
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13654 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
tablet, google ve iPad
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim