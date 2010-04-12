Google, Android işletim sistemi kendi tabletini üretebilir

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
New York Times'ta yayınlanan bir habere göre, Google, Apple iPad'e rakip olarak düşünülen Android işletim sistemli bir tabletin hazırlığı içinde. Google'ın CEO'su tarafından yapılan açıklamada yapacakları tabletin Android işletim sistemine sahip olacağı belirtildi. Google'ın Android'li tableti hakkında henüz teknik olarak hiç bir bilgi bulunmazken, iPad ve HP Slate ile aşağı yukarı benzer özellikler taşıyacağı tahmin ediliyor.
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hala android kullananlar anlayamadı şunu...
artık telefonlar tabletler APPLE KARŞI çıkartıyor herşeyi :)) farkedin artık
Tarihe bakın oğlum
Tablet pclere kurmak için;
script klasörünü biçimlendirilmiş sd kartınıza atın ve tablet pc nizi yeniden başlatın.
Not: Bazı modeller, kendine özel versiyonu istediğinden, bunu dikkate alarak kurulumu yapmanızı tavsiye ederim. Sürümler denenmiştir.
Google android 1.7.4 hotfile.com/... hotfile.com/...
Google android 2.01 hotfile.com/... hotfile.com/...
Google android 1.98 hotfile.com/... hotfile.com/...
Sen ne diyon la değişik
ama bildiğim kadarıyla bu bazı yerlerde gpad olarak da geçti ve işin aslı chrome os ile ilgili, bu yalnızca bi tasarım, konu tablet değil os