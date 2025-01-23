Google, OpenAI rakibi Anthropic'e 1 milyar dolarlık yeni yatırım yapacak

Tam Boyutta Gör San Francisco merkezli Anthropic en çok OpenAI'ın GPT'siyle rekabet eden Claude büyük dil modelleri ailesiyle tanınıyor. Emsalleri gibi şirket de bilgi işlem kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlarını sürdürmek ve yapay zekayı ilerletme yarışına ayak uydurmak için finansal kaynaklar toplamaya çalışıyor. Bu bağlamda, yayınlanan yeni bir rapora göre Google, Anthropic'e 1 milyar dolarlık yeni yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Anthropic’a Google’dan bir yatırım daha geliyor

Financial Times’ın habere göre bu yatırım, Ocak ayında Lightspeed Venture Partners liderliğinde gerçekleşen ve şirketin değerini yaklaşık 60 milyar dolara çıkaran 2 milyar dolarlık fonlama turundan bağımsız bir anlaşma olacak. Şirketin daha önce Anthropic'e 2 milyar dolarlık bir yatırım taahhüdü bulunuyordu. Yeni yatırımla birlikte Google’ın katkısı 3 milyar doları geçecek. Amazon ise geçen yılın sonlarında yapay zeka şirketindeki hissesini iki katına çıkararak 8 milyar dolara yükseltmişti.

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Yıllık geliri yaklaşık 875 milyon dolara ulaşan Anthropic, modellerine erişimi doğrudan ve Amazon Web Services dahil üçüncü taraf bulut hizmetleri aracılığıyla satıyor. Öte yandan büyük dil dil modellerinin geliştirilmesi, pahalı bilgi işlemin yanı sıra en iyi yeteneklere sahip olmayı da gerektiriyor. Bu alanın öncüsü olan OpenAI, Ekim ayında 6,6 milyar dolarlık bir finansman turunu tamamlarken değerini 157 milyar dolara çıkarmıştı ancak firma, henüz diğerleri gibi kar elde edebilmiş değil. Bu da maliyetlerin ve finansman ihtiyacının ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.

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Google, Anthropic'e 1 milyar dolarlık yeni yatırım yapacak