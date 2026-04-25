Google, Anthropic'e 40 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor

Anthropic’in açıklamasına göre Google, mevcut değerleme üzerinden şimdilik 10 milyar dolar yatırım yapacak. Belirlenen performans hedeflerine ulaşılması halinde ise ek olarak 30 milyar dolar daha sağlanabilecek. Ayrıca Anthropic’in halihazırda Google’ın TPU’larını ve sunucularını kullanma taahhüdü kapsamında, Google’ın 2027 yılına kadar 5 gigawatt seviyesinde işlem gücü sunacağı ifade ediliyor.

Anthropic kısa süre önce Amazon ile de benzer bir iş birliği duyurmuştu. Nisan ayı başlarında Amazon, Anthropic’e 5 milyar dolar yatırım yapacağını ve belirli hedeflerin gerçekleşmesi durumunda 20 milyar dolara kadar ek ödeme yapılabileceğini açıklamıştı. Bunun karşılığında Anthropic, yapay zeka modellerinde Amazon’un Trainium çiplerini kullanmayı kabul etmişti.

Son dönemim popüler yapay zeka girişimi olan Anthropic, en son finansman turunda 30 milyar dolar toplamıştı. Bu son anlaşma, yapay zeka sektöründe sıkça görülen döngüsel anlaşmaların bir örneği olarak değerlendiriliyor. Anthropic’in hem Google hem de Amazon’un donanım ve altyapısını kullanıp, bu şirketlerden yatırım alması ve aldığı fonun bir kısmını yine bu altyapılara harcaması; OpenAI, Nvidia ve Microsoft gibi diğer büyük oyuncular arasında da görülen bir model.