Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google, Anthropic'e 40 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor

    Bloomberg'in haberine göre Google, yapay zeka girişimi Anthropic'e toplamda 40 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planlıyor.                                   

    Google, Anthropic'e 40 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor Tam Boyutta Gör
    Bloomberg’in haberine göre Google, yapay zeka girişimi Anthropic’e toplamda 40 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planlıyor. Google daha önce de Anthropic’e yatırım yapmıştı, ancak bu son hamle; şirketin Google ve Broadcom ile yeni nesil TPU kapasitesi için 5 gigawatt’lık bir iş birliği duyurmasının ardından geldi.

    Google, Anthropic'e yatırımlarını arttırıyor

    Anthropic’in açıklamasına göre Google, mevcut değerleme üzerinden şimdilik 10 milyar dolar yatırım yapacak. Belirlenen performans hedeflerine ulaşılması halinde ise ek olarak 30 milyar dolar daha sağlanabilecek. Ayrıca Anthropic’in halihazırda Google’ın TPU’larını ve sunucularını kullanma taahhüdü kapsamında, Google’ın 2027 yılına kadar 5 gigawatt seviyesinde işlem gücü sunacağı ifade ediliyor.

    Anthropic kısa süre önce Amazon ile de benzer bir iş birliği duyurmuştu. Nisan ayı başlarında Amazon, Anthropic’e 5 milyar dolar yatırım yapacağını ve belirli hedeflerin gerçekleşmesi durumunda 20 milyar dolara kadar ek ödeme yapılabileceğini açıklamıştı. Bunun karşılığında Anthropic, yapay zeka modellerinde Amazon’un Trainium çiplerini kullanmayı kabul etmişti.

    Son dönemim popüler yapay zeka girişimi olan Anthropic, en son finansman turunda 30 milyar dolar toplamıştı. Bu son anlaşma, yapay zeka sektöründe sıkça görülen döngüsel anlaşmaların bir örneği olarak değerlendiriliyor. Anthropic’in hem Google hem de Amazon’un donanım ve altyapısını kullanıp, bu şirketlerden yatırım alması ve aldığı fonun bir kısmını yine bu altyapılara harcaması; OpenAI, Nvidia ve Microsoft gibi diğer büyük oyuncular arasında da görülen bir model.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İzmit'te üretilecek Hyundai IONIQ 3 tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum