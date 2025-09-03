Google, Apple ile olan 20 milyar dolarlık anlaşmasını kurtardı

Google ödemelere devam edecek
Karar yalnızca Apple’ı değil, Mozilla gibi Google ile anlaşmalı diğer şirketleri de doğrudan ilgilendiriyor. Mozilla’nın mali işler direktörü, bu anlaşma olmadan Firefox’un ciddi zorluklar yaşayabileceğini ifade etmişti.
Mehta, kararında Google’ın dağıtım ortaklarına yaptığı ödemelerin yasaklanmasının sektörde ağır sonuçlara yol açacağını vurguladı. Mehta’ya göre bu tür bir yasak, yalnızca şirketler üzerinde değil, ilgili pazarlarda ve tüketiciler üzerinde de ciddi ve yıkıcı etkiler yaratabilir. Bu nedenle Google’ın ödeme yapmaya devam etmesine izin verildi.
Mahkeme ayrıca Google’ın ürünlerinde tercih ekranı göstermek zorunda kalmayacağına hükmetti. Bu da kullanıcıların, cihazlarını ilk açtıklarında arama motoru seçmek yerine Google’ın varsayılan olarak gelmeye devam edeceği anlamına geliyor. Öte yandan karar, Google açısından tamamen zafer niteliğinde değil. Şirket, arama verilerinin bir kısmını rakipleriyle paylaşmak zorunda kalacak.
Geçtiğimiz yıl aynı yargıç, Google'ı arama ve reklamcılık pazarlarında "tekelci" ilan etmişti. Şimdiki karar ise bu tespitin ardından verilen "çözümler" sürecinin bir parçası oldu. Google kararı temyize götürmeyi planlıyor.
