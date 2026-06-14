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    Anlık Bildirim

    Google Arama, AI ile artık sizin yerinize interneti takip edecek

    Google, 7/24 çalışan yapay zeka arama ajanlarını kullanıma sundu. Yeni yapay zeka arama ajanları; haberleri, sosyal medyayı ve piyasaları sürekli takip ederek anlık bildirimler sunuyor. İşte detaylar:

    Google Arama, AI ile artık sizin yerinize interneti takip edecek Tam Boyutta Gör
    Google, yapay zeka destekli arama deneyimini bir adım ileri taşıyan Google Arama Aracıları özelliğini resmi olarak kullanıma sundu. İlk olarak I/O 2026 etkinliğinde tanıtılan sistem, kullanıcıların belirlediği konuları gün boyunca arka planda takip ederek önemli gelişmeleri anlık olarak bildirmeyi hedefliyor. Şimdilik yalnızca Google AI Ultra abonelerine sunulan özellik, haberlerden finans piyasalarına, sosyal medya paylaşımlarından alışveriş stoklarına kadar birçok farklı veri kaynağını sürekli analiz ediyor. Şirket, yeni teknolojiyi yaz ayları içerisinde daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırmayı planlıyor.

    İnternet aramalarının bugüne kadar büyük ölçüde kullanıcıların aktif olarak sorgu oluşturmasına dayanması, bilgiye ulaşma sürecini tamamen kullanıcı kontrolüne bırakıyordu. Google'ın yeni yaklaşımı ise bu modeli tersine çeviriyor. Kullanıcı bir kez takip etmek istediği konuyu belirledikten sonra sistem, arka planda kesintisiz şekilde çalışarak gelişmeleri izliyor ve yalnızca önemli değişiklikler gerçekleştiğinde özetlenmiş bildirimler sunuyor. Böylece sürekli aynı aramaları tekrarlama ihtiyacının azaltılması amaçlanıyor.

    Google'ın yeni yapay zeka arama aracıları gerçek zamanlı bilgi takibi sunuyor

    Google'ın "bilgi aracıları" olarak adlandırdığı yapay zeka destekli temsilciler, klasik zamanlanmış görevlerden farklı olarak belirli saatlerde çalışan otomasyon sistemleri değil. Bunun yerine internet üzerindeki farklı kaynakları sürekli analiz ederek yeni gelişmeleri gerçek zamanlı tespit etmeye odaklanıyorlar. Bloglar, haber siteleri, sosyal medya platformları ve canlı veri akışları aynı anda değerlendirilirken sistem yalnızca belirlenen kriterlerle eşleşen bilgileri kullanıcıya iletiyor.

    Google Arama, AI ile artık sizin yerinize interneti takip edecek Tam Boyutta Gör
    Özelliğin kurulumu ise oldukça sade bir yapıya sahip. Yapay Zeka Modu içerisinde kullanıcılar doğal dil kullanarak "beni bu konuda bilgilendir" veya "şu gerçekleştiğinde haber ver" gibi komutlar oluşturabiliyor. Ardından sistem, belirtilen şartlara uygun gelişmeleri otomatik olarak izlemeye başlıyor. Örneğin belirli bir bütçe aralığındaki emlak ilanları, belirlenen metrekare kriterleri veya sınırlı sayıda satışa çıkan bir ürünün stok durumu sürekli takip edilebiliyor. Aynı şekilde belirli bir sporcunun yeni sponsorluk anlaşması ya da yeni bir ürün lansmanı gibi olaylar da izleme listesine eklenebiliyor.

    Google'ın verdiği örnekler, sistemin yalnızca bilgi toplamakla kalmayıp kullanıcıya özetlenmiş sonuçlar ve hızlı işlem önerileri de sunduğunu gösteriyor. Yapay zeka, bulunan gelişmeleri tek tek listelemek yerine bunları anlamlandırarak kısa özetler hazırlıyor ve kullanıcıyı ilgili bağlantılara yönlendirebiliyor.

    Google Arama, AI ile artık sizin yerinize interneti takip edecek Tam Boyutta Gör
    Google ekosisteminde daha önce Gemini uygulaması üzerinden planlanmış görevler ve Gemini Spark gibi belirli aralıklarla çalışan otomatik kontrol mekanizmaları bulunuyordu. Ancak bu araçlar genellikle günlük veya 15 dakikalık periyotlarla sorgu gerçekleştiriyordu. Yeni Arama Aracıları ise sabit zamanlayıcılara bağlı kalmadan internet üzerindeki değişimleri sürekli değerlendirebiliyor. Böylece özellikle finans piyasaları, son dakika haberleri veya sınırlı stokla satışa çıkan ürünlerde gelişmeler çok daha kısa sürede kullanıcıya ulaştırılabiliyor.

    Google'ın bu yeni yaklaşımı, yapay zeka destekli arama rekabetinin önümüzdeki dönemde daha da hızlanacağını ortaya koyuyor. Sürekli çalışan dijital temsilciler, kullanıcıların bilgiye erişim alışkanlıklarını önemli ölçüde değiştirebilir ve diğer teknoloji şirketlerini de benzer çözümler geliştirmeye yönlendirebilir. Özelliğin şu an yalnızca Google AI Ultra abonelerine sunulduğu, aylık 99,99 dolar veya 199,99 dolar seviyesindeki abonelik paketleri kapsamında kullanılabildiği belirtiliyor. Google ayrıca, Arama Aracıları özelliğini bu yazın ilerleyen dönemlerinde daha uygun fiyatlı Google AI Pro abonelerine de sunmayı planlıyor. 

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