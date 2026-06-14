Google Arama, AI ile artık sizin yerinize interneti takip edecek

İnternet aramalarının bugüne kadar büyük ölçüde kullanıcıların aktif olarak sorgu oluşturmasına dayanması, bilgiye ulaşma sürecini tamamen kullanıcı kontrolüne bırakıyordu. Google'ın yeni yaklaşımı ise bu modeli tersine çeviriyor. Kullanıcı bir kez takip etmek istediği konuyu belirledikten sonra sistem, arka planda kesintisiz şekilde çalışarak gelişmeleri izliyor ve yalnızca önemli değişiklikler gerçekleştiğinde özetlenmiş bildirimler sunuyor. Böylece sürekli aynı aramaları tekrarlama ihtiyacının azaltılması amaçlanıyor.
Google'ın yeni yapay zeka arama aracıları gerçek zamanlı bilgi takibi sunuyor
Google'ın "bilgi aracıları" olarak adlandırdığı yapay zeka destekli temsilciler, klasik zamanlanmış görevlerden farklı olarak belirli saatlerde çalışan otomasyon sistemleri değil. Bunun yerine internet üzerindeki farklı kaynakları sürekli analiz ederek yeni gelişmeleri gerçek zamanlı tespit etmeye odaklanıyorlar. Bloglar, haber siteleri, sosyal medya platformları ve canlı veri akışları aynı anda değerlendirilirken sistem yalnızca belirlenen kriterlerle eşleşen bilgileri kullanıcıya iletiyor.
Google'ın verdiği örnekler, sistemin yalnızca bilgi toplamakla kalmayıp kullanıcıya özetlenmiş sonuçlar ve hızlı işlem önerileri de sunduğunu gösteriyor. Yapay zeka, bulunan gelişmeleri tek tek listelemek yerine bunları anlamlandırarak kısa özetler hazırlıyor ve kullanıcıyı ilgili bağlantılara yönlendirebiliyor.
Google'ın bu yeni yaklaşımı, yapay zeka destekli arama rekabetinin önümüzdeki dönemde daha da hızlanacağını ortaya koyuyor. Sürekli çalışan dijital temsilciler, kullanıcıların bilgiye erişim alışkanlıklarını önemli ölçüde değiştirebilir ve diğer teknoloji şirketlerini de benzer çözümler geliştirmeye yönlendirebilir. Özelliğin şu an yalnızca Google AI Ultra abonelerine sunulduğu, aylık 99,99 dolar veya 199,99 dolar seviyesindeki abonelik paketleri kapsamında kullanılabildiği belirtiliyor. Google ayrıca, Arama Aracıları özelliğini bu yazın ilerleyen dönemlerinde daha uygun fiyatlı Google AI Pro abonelerine de sunmayı planlıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: