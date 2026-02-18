Google Arama’daki AI araçları Türkiye’ye geldi: Yayıncılar için felaket!

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Google, Türkiye’deki arama deneyimini yapay zeka odaklı yeni özelliklerle güncelledi. Şirketin açıklamasına göre AI Modu ve AI Bakışı (AI Overviews) bugünden itibaren kademeli olarak kullanıma sunuluyor. Yeni deneyim, Google’ın en gelişmiş model ailesi olarak tanımladığı Gemini 3 tarafından destekleniyor ve hem Android hem de iOS için Google uygulamasında ve arama sonuç sayfasında erişilebilir olacak.

Bu adım, klasik bağlantı listesine dayalı arama deneyiminin ötesine geçerek daha özetlenmiş ve bağlamsal yanıtlar sunan bir yapıya işaret ediyor.

AI Modu

Google’ın bugüne kadarki en yetenekli yapay zeka destekli arama deneyimi olarak tanımladığı AI Modu, gelişmiş muhakeme kapasitesi ve çok modlu (multimodal) yapısıyla öne çıkıyor. Kullanıcılar artık yalnızca metin yazarak değil, sesli komutla ya da doğrudan kamerayla fotoğraf çekerek de arama yapabiliyor.

Sistem, “sorgu yelpazesi” (query fan-out) adı verilen bir teknikle çalışıyor. Bu yöntem, tek bir soruyu alt başlıklara ayırarak web üzerinde eş zamanlı çok sayıda sorgu gerçekleştiriyor. Böylece daha kapsamlı ve bağlama uygun sonuçlar elde edilmesi hedefleniyor.

Google, AI Modu’nun seyahat planlamadan ürün araştırmasına, karmaşık bir konuyu anlamaktan karşılaştırma yapmaya kadar pek çok kullanım senaryosuna yanıt verecek şekilde tasarlandığını belirtiyor.

AI Bakışı

Tam Boyutta Gör AI Bakışı (AI Overviews) ise özellikle hızlı bilgi edinmek isteyen kullanıcıları hedefliyor. Sistem, üretken yapay zekanın bir sorgu için faydalı olacağını değerlendirdiğinde, sonuç sayfasının en üstünde özet bir bilgi paneli gösteriyor. Bu panelde temel bilgiler ve ayrıntılı kaynaklara yönlendiren bağlantılar yer alıyor.

Google, mevcut arama deneyiminde olduğu gibi reklamların AI Bakışı panelinin üstünde ve altında ayrılmış alanlarda gösterilmeye devam edeceğini vurguluyor. Şirket ayrıca yeni yapay zeka deneyimlerinin açık web ekosistemini destekleyecek şekilde tasarlandığını ve her gün web sitelerine milyarlarca tıklama yönlendirdiklerini ifade ediyor.

Peki ya gerçekler?

Öte yandan AI Bakışı özelliği küresel ölçekte tartışmaların odağında olmaya devam ediyor. Özellikle ABD’de yapılan araştırmalar, AI Overviews içinde sahte müşteri hizmetleri numaralarının yer alabildiğini ortaya koydu. The Washington Post ve Digital Trends’in aktardığı vakalarda kullanıcıların arama sonuçlarında gördükleri numaraları aradıklarında gerçek şirket yerine dolandırıcılarla görüştüğü bildirildi.

Uzmanlara göre sahte numaralar, düşük profilli internet sitelerine büyük şirket isimleriyle birlikte yerleştiriliyor. Yapay zeka sistemleri de bu içerikleri yeterli doğrulama süzgecinden geçirmeden özetleyerek kullanıcıya sunabiliyor. Üretken yapay zekanın web’den veri toplayıp bunu kesin bilgi formatında sunuyor olması kullanıcıların içeriği sorgulama eğilimini azaltabiliyor.

Google ise spam ve dolandırıcılıkla mücadele için sistemlerini sürekli güncellediklerini belirtiyor. Şirket, AI Overviews’ta resmi müşteri destek numaralarını göstermeye öncelik verdiklerini ve sahte içerikleri filtrelemek için koruma mekanizmalarını güçlendirdiklerini ifade ediyor.

Sorun sadece sahte numaralar da değil. Google’ın AI Bakışı özelliğinin sağlıkla ilgili aramalarda kullanıcıları yeterince uyarmadığı yönünde ciddi eleştiriler bulunuyor. Şirket, hassas konularda kullanıcıları profesyonel yardım almaya teşvik ettiğini savunsa da yapılan incelemeler tıbbi içeriklerin ilk gösteriminde herhangi bir açık uyarının yer almadığını ortaya koydu. Güvenlik uyarıları yalnızca “Daha fazla göster” seçeneğine tıklanması halinde ve ek bilgilerin en altında, küçük ve soluk bir yazı tipiyle görünüyor.

Bu araçların pizza üzerine yapıştırıcı sürmeyi önerebildiği göz önüne alındığında tıbbi önerilerin tehlikeli sonuçlar doğurabileceği vurgulanıyor.

Tam Boyutta Gör Google AI Bakışı, AI Bakışı'nın %60 oranında yanlış olduğunu ve Google'a göre bu yanlış. Çünkü şirket, bunların "büyük çoğunluğu son derece gerçeğe uygun" diyor.

Bunlar dışında sistemlerin doğruluk noktasında da eksiklikleri bulunuyor. Mashable’ın 2025 yılı içinde gerçekleştirdiği testlerde, incelenen AI Bakışı yanıtlarının yaklaşık beşte birinde yanlış veya bağlamı hatalı yansıtan ifadeler tespit edildi.

Her iki sisteme yönelik en sert eleştiriler ise web sitesi sahipleri, gazeteciler ve blog yazarlarından geliyor. Zira Google’ın araçları bilgiyi özetleyip doğrudan arama sayfasının en üstünde sunduğunda kullanıcıların asıl kaynağın sitesine gitme ihtiyacı kalmıyor. Bu da sitelerin ziyaretçi trafiğinin ciddi şekilde düşmesine neden oluyor.

Çoğu web yayını, gelirini büyük oranda reklamlardan elde ediyor. Reklam gelirleri de site trafiği ile doğru orantılı. Bazı eleştirmenler, Google'ın başkalarının emeğiyle (içeriğiyle) kullanıcıyı kendi platformunda tutmasını "içerik hırsızlığı" olarak nitelendiriyor. Bazı durumlarda yapay zeka, güvenilir bir haber sitesinden aldığı bilgiyi düşük kaliteli bir yayının kaynağıymış gibi sunabiliyor. Yapay zekanın karmaşık konuları aşırı basitleştirerek sunması bilginin derinliğini ve nüanslarını da yok edebiliyor.

Aynı zamanda burada büyük de bir çelişki var. Google, AI yanıtlarını kendi bilgisinden üretmiyor. Yayıncıların sunmuş olduğu bilgilerden türetiyor. Yeterli gelir elde edemeyen yayıncıların (özellikle küçük yayıncılar) yaptıkları işi sürdürmesi ise bu şartlarda çok zor. Bu da uzun vadede AI yanıtlarının sınırlı kaynaklara dayanmasına ve açık web’in iyice kapanmasına neden olabilir.

