Google, Arama ana sayfasını yeniliyor: Klasik arama butonu kalkıyor!

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google, Arama deneyimini yapay zeka özellikleri etrafında yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor. Şirketin sınırlı sayıda kullanıcıyla test ettiği yeni tasarımda, ana sayfadaki klasik “Google’da Ara” butonunun yerini üç farklı yapay zeka özelliğine yönelik kısayol alıyor.

Yeni tasarım ilk olarak bazı kullanıcılarda, Google ana sayfasına herhangi bir hesapla giriş yapılmadan erişildiğinde ortaya çıkıyor. Değişikliği fark eden kullanıcılara göre klasik arama butonunun yerine “Create images” (Görsel oluştur), “Ask about files” (Dosyalar hakkında sor) ve “Brainstorm with me” (Benimle beyin fırtınası yap) seçenekleri getiriliyor.

Google, arama sayfasını yapay zeka özellikleriyle dolduruyor

Create images seçeneği, Google'ın Nano Banana tabanlı görsel oluşturma aracına erişim sağlıyor. Kullanıcılar bu bölüme girdiklerinde oluşturabilecekleri farklı görsel türlerine yönelik önerilerle karşılaşıyor.

Tam Boyutta Gör Ask about files seçeneği ise kullanıcıların dosya yükleyerek bu dosyalar hakkında yapay zekaya sorular yöneltmesine olanak tanıyor. Google'ın yapay zeka sistemi yüklenen dosyaları analiz ederek kullanıcının sorularını yanıtlamaya çalışıyor.

Üçüncü seçenek olan Brainstorm with me ise herhangi bir konu hakkında Google'ın yapay zekasıyla etkileşimli bir sohbet başlatmayı amaçlıyor. Böylece Google, geleneksel web aramasının yanı sıra kullanıcıları doğrudan yapay zeka destekli bir deneyime yönlendirmeyi hedefliyor.

Yeni tasarımda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise “I'm Feeling Lucky” (Kendimi Şanslı Hissediyorum) butonunun korunması. Buna karşın Google'ın klasik arama butonu tamamen ortadan kaldırılıyor.

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Normal Google araması hala yapılabilecek

Arama ana sayfasının yeni tasarımında web'de arama yapmaya yönelik açık bir buton bulunmasa da, kullanıcılar arama kutusuna sorgularını yazıp klavyelerindeki Enter tuşuna basarak normal Google aramasını gerçekleştirebilecek. Bu nedenle değişiklik şimdilik arama işlevinin kaldırılmasından ziyade, Google'ın ana sayfadaki görsel önceliği yapay zekâ özelliklerine kaydırması anlamına geliyor.

Şirketin bu tasarımı tüm kullanıcılara sunup sunmayacağı ise henüz belli değil. Ancak test, Google'ın Arama deneyimini giderek daha fazla yapay zeka özellikleriyle bütünleştirme stratejisinin yeni bir adımı olarak öne çıkıyor.

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Google, Arama sayfasını yeniliyor: Klasik arama butonu kalkıyor!

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