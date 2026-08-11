Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google, Arama ana sayfasını yeniliyor: Klasik arama butonu kalkıyor!

    Google'un test ettiği yeni tasarımda, ana sayfadaki klasik “Google’da Ara” butonunun yerini üç farklı yapay zeka özelliğine yönelik kısayol alıyor.             

    Google, Arama sayfasını yeniliyor: Klasik arama butonu kalkıyor! Tam Boyutta Gör
    Google, Arama deneyimini yapay zeka özellikleri etrafında yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor. Şirketin sınırlı sayıda kullanıcıyla test ettiği yeni tasarımda, ana sayfadaki klasik “Google’da Ara” butonunun yerini üç farklı yapay zeka özelliğine yönelik kısayol alıyor.

    Yeni tasarım ilk olarak bazı kullanıcılarda, Google ana sayfasına herhangi bir hesapla giriş yapılmadan erişildiğinde ortaya çıkıyor. Değişikliği fark eden kullanıcılara göre klasik arama butonunun yerine “Create images” (Görsel oluştur), “Ask about files” (Dosyalar hakkında sor) ve “Brainstorm with me” (Benimle beyin fırtınası yap) seçenekleri getiriliyor.

    Google, arama sayfasını yapay zeka özellikleriyle dolduruyor

    Create images seçeneği, Google'ın Nano Banana tabanlı görsel oluşturma aracına erişim sağlıyor. Kullanıcılar bu bölüme girdiklerinde oluşturabilecekleri farklı görsel türlerine yönelik önerilerle karşılaşıyor.

    Google, Arama sayfasını yeniliyor: Klasik arama butonu kalkıyor! Tam Boyutta Gör
    Ask about files seçeneği ise kullanıcıların dosya yükleyerek bu dosyalar hakkında yapay zekaya sorular yöneltmesine olanak tanıyor. Google'ın yapay zeka sistemi yüklenen dosyaları analiz ederek kullanıcının sorularını yanıtlamaya çalışıyor.

    Üçüncü seçenek olan Brainstorm with me ise herhangi bir konu hakkında Google'ın yapay zekasıyla etkileşimli bir sohbet başlatmayı amaçlıyor. Böylece Google, geleneksel web aramasının yanı sıra kullanıcıları doğrudan yapay zeka destekli bir deneyime yönlendirmeyi hedefliyor.

    Yeni tasarımda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise “I'm Feeling Lucky” (Kendimi Şanslı Hissediyorum) butonunun korunması. Buna karşın Google'ın klasik arama butonu tamamen ortadan kaldırılıyor.

    Normal Google araması hala yapılabilecek

    Arama ana sayfasının yeni tasarımında web'de arama yapmaya yönelik açık bir buton bulunmasa da, kullanıcılar arama kutusuna sorgularını yazıp klavyelerindeki Enter tuşuna basarak normal Google aramasını gerçekleştirebilecek. Bu nedenle değişiklik şimdilik arama işlevinin kaldırılmasından ziyade, Google'ın ana sayfadaki görsel önceliği yapay zekâ özelliklerine kaydırması anlamına geliyor.

    Şirketin bu tasarımı tüm kullanıcılara sunup sunmayacağı ise henüz belli değil. Ancak test, Google'ın Arama deneyimini giderek daha fazla yapay zeka özellikleriyle bütünleştirme stratejisinin yeni bir adımı olarak öne çıkıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Nike'tan ayaklara masaj yapan akıllı terlik

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    300 bine alınacak arabalar is kazası tazminat alanlar yorumları 0541 nerenin sözel ilk 100 netleri toyota corolla 2000 model

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14
    Redmi Note 14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Chuwi GemiBook Plus
    Chuwi GemiBook Plus
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum