Google, Arama ana sayfasını yeniliyor: Klasik arama butonu kalkıyor!

Yeni tasarım ilk olarak bazı kullanıcılarda, Google ana sayfasına herhangi bir hesapla giriş yapılmadan erişildiğinde ortaya çıkıyor. Değişikliği fark eden kullanıcılara göre klasik arama butonunun yerine “Create images” (Görsel oluştur), “Ask about files” (Dosyalar hakkında sor) ve “Brainstorm with me” (Benimle beyin fırtınası yap) seçenekleri getiriliyor.
Google, arama sayfasını yapay zeka özellikleriyle dolduruyor
Create images seçeneği, Google'ın Nano Banana tabanlı görsel oluşturma aracına erişim sağlıyor. Kullanıcılar bu bölüme girdiklerinde oluşturabilecekleri farklı görsel türlerine yönelik önerilerle karşılaşıyor.
Üçüncü seçenek olan Brainstorm with me ise herhangi bir konu hakkında Google'ın yapay zekasıyla etkileşimli bir sohbet başlatmayı amaçlıyor. Böylece Google, geleneksel web aramasının yanı sıra kullanıcıları doğrudan yapay zeka destekli bir deneyime yönlendirmeyi hedefliyor.
Yeni tasarımda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise “I'm Feeling Lucky” (Kendimi Şanslı Hissediyorum) butonunun korunması. Buna karşın Google'ın klasik arama butonu tamamen ortadan kaldırılıyor.
Normal Google araması hala yapılabilecek
Arama ana sayfasının yeni tasarımında web'de arama yapmaya yönelik açık bir buton bulunmasa da, kullanıcılar arama kutusuna sorgularını yazıp klavyelerindeki Enter tuşuna basarak normal Google aramasını gerçekleştirebilecek. Bu nedenle değişiklik şimdilik arama işlevinin kaldırılmasından ziyade, Google'ın ana sayfadaki görsel önceliği yapay zekâ özelliklerine kaydırması anlamına geliyor.
Şirketin bu tasarımı tüm kullanıcılara sunup sunmayacağı ise henüz belli değil. Ancak test, Google'ın Arama deneyimini giderek daha fazla yapay zeka özellikleriyle bütünleştirme stratejisinin yeni bir adımı olarak öne çıkıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: