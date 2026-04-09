Google, Arama sonuçlarında milyonlarca yanlış bilgi gösteriyor

Tam Boyutta Gör Google’ın AI destekli arama özetleri, çoğu zaman doğru bilgiler sunsa da yüksek işlem hacmi nedeniyle günlük milyonlarca yanlış yanıt üretilebiliyor. Testler, Google’ın yapay zeka özetlerinin (AI bakışı) yaklaşık yüzde 90 oranında doğru olduğunu gösteriyor ancak geri kalan yüzde 10’luk hata payı trilyonlarca sorguda ciddi bir eksik bilgiye yol açıyor.

Yanlışlar doğruları götürür

Aktarılanlar göre Google AI bakışı, her 10 sorgudan birinde yanlış bilgi barındırıyor. Arama motorunun yıllık yaklaşık 5 trilyon sorgu işlediği göz önüne alındığında kullanıcılar saatte 57 milyondan fazla hatalı yanıta, dakikada ise neredeyse 1 milyon yanlış bilgiye maruz kalabiliyor.

Veriler, AI girişimi Oumi tarafından sağlandı. Oumi, Google’ın AI asistanı Gemini’nin doğruluk oranını SimpleQA benchmark testi ile değerlendirdi. 4.326 Google araması analiz edildiğinde Ekim ayında Gemini 2’nin yüzde 85 doğruluk oranına sahip olduğu tespit edildi. Şubat ayına gelindiğinde, Gemini 3 ile bu oran yüzde 91’e yükseldi. Ancak Oumi’nin değerlendirmesi, büyük hacimli sonuçları AI araçlarıyla yapmasından ötürü ek hatalar içerebiliyor. Ayrıca, Google bazen aynı sorgu tekrarlandığında farklı AI özetleri üretebiliyor.

Google sözcüsü, Oumi’nin testlerinin gerçek dünya arama davranışını yansıtmadığını belirterek testlerin hatalı olduğunu savundu. Şirketin kendi iç testleri, Gemini 3’ün bağımsız çalıştığında yüzde 28 oranında hatalı bilgi ürettiğini gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Kaynak gösterme konusu da büyük bir sorun olarak öne çıkıyor. Google, AI özetlerini desteklemek için ilgili bağlantılar sunmaya çalışsa da, bu kaynaklar genellikle Gemini’nin iddialarını doğrulamıyor. Bazı durumlarda yanlış bilgi içeren bir özetin hemen ardından doğru bilgiye sahip bir link yer alırken bazı doğru özetler yanlış kaynaklara referans veriyor. Bazen ise bağlantıdaki sayfalar hiçbir alaka taşımıyor. Şubat güncellemesi sonrası, AI özetleri ile kaynaklar arasındaki tutarsızlıklar Gemini 2’de yüzde 37 iken Gemini 3’te yüzde 56’ya yükseldi.

Araştırmalar, AI özetlerinin manipülasyona da açık olduğunu ortaya koyuyor. BBC muhabirinin yayımladığı yanlış bilgiler içeren bir blog yazısı, ertesi gün Google tarafından tekrar edilebiliyor. Uzmanlar ise kullanıcıların yanıtları mutlaka doğrulaması gerektiğini öneriyor.

Herkes Google çalışanı oldu

İçeriği üreten değil de okuyucu gözünden bakıldığında Google’ın yapay zeka özetlerinin arama sorgularının en tepesine taşıması esasında olumsuz bir durum değil. Kullanıcılar, aradığı bilgileri birden fazla site arasında girmeden alabiliyor.

Bu da haliyle kullanıcılar nezdinde çok daha “verimli” bir durum. Ancak sistemin “çaktırmadan” yanlış bilgi üretmesi alınan bilginin verimliliğini de sorguluyor. Yanlış bilgi üzerine kurulan doğrular, zamanla daha büyük sorunlara neden olabilir.

Öte yandan içerik üreticiler tarafında ise işler daha ilginç. Çoğu yayın organı ve editör farkında olmasa da içerik üreticiler barız bir şekilde Google’ın çalışanı haline gelmiş durumda. Bir editörün yazdığı cümleler bazın aynı şekilde veya o metne dayalı olarak Google’ın özetlerine taşınabiliyor. Bu “alıntı” durumu içerik üretici ve ilgili web sitesi için çoğu zaman gelire dönüşmüyor. Çünkü kullanıcı, özetlerden aldığı hızlı bilgiyi kaynağa gidip detaylandırma zahmetine girmiyor.

Okuyucular, SEO odaklı oluşturulmuş içerik cümbüşünden kurtulduğu için mutlu olabilir ancak gelirleri düşen ve her şeyi doğru yapmasına rağmen cezalandırılan içerik üreticilerin bu durumu sürdürmesi büyük yayıncılara göre daha zor. Dolayısıyla uzun vadede bilginin kaynağı sadece “büyük” yayıncılar olabilir. Bu da özgünlüğü ciddi şekilde tehdit ediyor.

