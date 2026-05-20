Google Arama’ya dev yapay zeka güncellemesi: Dinamik arama kutusu ve dahası

Google, arama motorunu yapay zeka odaklı bir deneyime dönüştürme planında önemli bir adım daha attı. Şirket, Google I/O 2026 etkinliğinde Google Arama’nın artık Gemini 3.5 Flash modeliyle güçlendirildiğini duyurdu. Yeni model, daha hızlı yanıt üretimi, daha akıllı sonuçlar ve farklı medya türlerini işleme yetenekleri sunuyor.

Güncellemenin en dikkat çekici yeniliklerinden biri ise “Intelligent Search Box” adı verilen yeni dinamik arama kutusu oldu. Google’ın açıklamasına göre bu kutu, karmaşık sorgular için otomatik olarak genişleyebilecek ve metnin yanında, video, görsel, dosya ve hatta Chrome sekmeleri gibi içerikleri de girdi olarak kabul edecek.

Google Search artık daha “sohbet odaklı”

Google, son bir yıldır Search içerisindeki AI Mode deneyimini aşamalı olarak geliştiriyordu. Yeni duyuruyla birlikte yapay zeka artık aramanın merkezine yerleşmiş durumda. Kullanıcılar, ilk sorgularından sonra konuşmaya devam ederek sonuçları daha detaylı hale getirebilecek.

Google Search Başkanı Liz Reid, yeni sistemin kullanıcı niyetini daha iyi anlayabildiğini ve otomatik tamamlama özelliklerinin ötesine geçen öneriler sunduğunu söyledi. Şirket, bu değişikliklerin Arama kutusunda son 25 yılın en büyük dönüşümü olduğunu vurguluyor.

Ajan tabanlı arama dönemi başlıyor





Google, yaz aylarında özellikle Gemini Pro ve Ultra aboneleri için yeni ajan tabanlı özellikler sunacağını da açıkladı. Bu sistemler, kullanıcı komutundan sonra kendi başlarına görevleri yerine getirebilecek.

Örneğin kullanıcıların belirlediği kriterlere göre internette uygun daireleri tarayabilecek bilgi ajanları geliştiriliyor. Google’a göre bu ajanlar, bloglar, haber siteleri, sosyal medya gönderileri ve finans, alışveriş ile spor gibi gerçek zamanlı verileri analiz edebilecek. Bu yaklaşım, klasik Google Alerts sisteminin çok daha gelişmiş bir versiyonu olarak görülüyor.

Ücretsiz kullanıcılara da geliyor

Şirket, bazı ajan özelliklerinin ücretsiz kullanıcılara da sunulacağını açıkladı. Bunlar arasında yerel işletmeler için rezervasyon yapabilme ve hizmet randevusu alma gibi işlevler bulunuyor. Kullanıcılar örneğin bir karaoke barı arayıp fiyat bilgisi aldıktan sonra rezervasyonu doğrudan Search üzerinden tamamlayabilecek. Google ayrıca işletmeleri kullanıcı adına arayabilen yapay zeka destekli çağrı sistemini de geri getiriyor.

Antigravity Search’e entegre ediliyor





Google’ın üretken kodlama platformu Antigravity da bu yaz Search’e entegre edilecek. Şirket, Antigravity sayesinde kullanıcıların Search içinde mini uygulamalar oluşturabileceğini söylüyor. Örneğin özel bir fitness takip uygulaması oluşturmak veya bir cihazın nasıl çalıştığını görsel arayüzlerle anlamak mümkün olacak. Özellik ilk etapta ABD’deki Gemini AI Pro ve Ultra abonelerine sunulacak.

Personal Intelligence genişliyor

Google ayrıca AI Mode’daki “Personal Intelligence” özelliğini yaklaşık 200 ülke ve 98 dile genişlettiğini de duyurdu. Sistem; Gmail, Google Photos ve Calendar verileriyle entegre çalışarak daha kişiselleştirilmiş sonuçlar sağlayabiliyor.

Şirket, kullanıcıların hesap bağlantıları üzerinde kontrol sahibi olduğunu söylese de, Google’ın tüketici yapay zeka yarışında liderliği hedeflemesi nedeniyle bu entegrasyonlar gelecekte daha agresif biçimde yaygınlaşabilir.