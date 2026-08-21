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    Google Arama’ya yeni özellik: İstediğiniz siteler öne çıkacak

    Google, Arama ve Keşfet için yeni kişiselleştirme özelliklerini duyurdu. Kullanıcılar favori kaynaklarını öne çıkarabilecek ve Gemini ile Keşfet akışını düzenleyebilecek.

    Google Arama’ya yeni özellik: İstediğiniz siteler öne çıkacak Tam Boyutta Gör
    Google, kullanıcıların Arama sonuçlarında görmek istediği yayınları daha kolay öne çıkarmasını sağlayacak yeni bir özelliği devreye alıyor. Şirket ayrıca Gemini ile Google Keşfet akışını kişiselleştirme ve Google Haberler’deki sesli haber özetlerini özelleştirme seçeneklerini de kullanıma açıyor.

    Google Arama’da favori kaynak dönemi

    Google, yayıncıların web sitelerine ekleyebileceği yeni “Tercih Edilen Kaynaklarbutonunu kullanıma sunuyor. Okuyucular bu butona bastığında ilgili yayın doğrudan Google’daki tercih edilen kaynaklar listesine ekleniyor.

    Bir yayın tercih edilen kaynak olarak belirlendiğinde o kaynağın içerikleri Google Arama’da daha sık gösteriliyor. İçerikler En Çok Okunan Haberler, AI Bakışı ve AI Modu gibi farklı bölümlerde daha görünür hale geliyor.

    Google’ın yeni butonu, bazı yayıncıların benzer işlevi kendi sitelerinde bağımsız olarak sunmasının ardından geliyor. Şirket açısından bu adım, özellikle yapay zeka özelliklerinin Google’dan yayıncılara yönlendirilen trafiği azaltması nedeniyle önem taşıyor.

    Google Arama’ya yeni özellik: İstediğiniz siteler öne çıkacak Tam Boyutta Gör
    Google’ın AI Bakışı ve AI Modu gibi özellikleri, kullanıcıların arama sonuçlarındaki bilgilere doğrudan Google üzerinden ulaşmasına olanak tanıyor. Bu durum yayıncıların arama trafiği ve gelirleri açısından endişe yaratıyor.

    Tercih Edilen Kaynaklar özelliğinin yayıncılara ne ölçüde katkı sağlayacağı ise kullanım sonuçlarıyla birlikte daha net görülecek. Google ise web sitelerinin yapay zeka tarafından oluşturulan arama sonuçlarında görünmeyi tercih etmeme seçeneği üzerinde çalışacağını açıklamıştı.

    Google Keşfet akışına Gemini dokunuşu

    Google’ın bir diğer yeniliği ise Keşfet akışına geliyor. Şirket, yakında kullanıcıların ne tür içerikler görmek istediklerini Gemini ile doğal dil kullanarak anlatmasına izin verecek. Özellik ilk olarak Google’ın mobil uygulamasında kullanıma sunulacak.

    Google Arama’ya yeni özellik: İstediğiniz siteler öne çıkacak Tam Boyutta Gör
    Kullanıcılar Keşfet’teki herhangi bir içeriğin yanındaki üç noktalı menü üzerinden Gemini’yi açabilecek. Ardından sohbet benzeri bir arayüzde hangi konularla ilgilendiklerini veya akışta hangi tür içeriklerin daha fazla gösterilmesini istediklerini açıklayabilecek.
    Google Arama’ya yeni özellik: İstediğiniz siteler öne çıkacak Tam Boyutta Gör
    Gemini, kullanıcının taleplerini onaylayarak akışta hangi içerik türlerine öncelik vereceğini gösterecek. Sonuç beklentiyi karşılamazsa kullanıcı ek bilgiler vererek tercihini daha ayrıntılı şekilde değiştirebilecek. Ardından “Akışınızı yenileyin” seçeneğiyle Keşfet akışı yenilenecek. Google, Gemini’nin yapılan tercihleri hatırlayacağını ve akışın bu tercihlere göre zaman içinde otomatik olarak uyarlanacağını belirtiyor.

    Google, Android’deki Google Haberler uygulamasında sunulan günlük sesli haber özetleri için de yeni kişiselleştirme seçenekleri getiriyor. Kullanıcılar artık sesli haber özetlerinde belirli konuları seçebilecek. Ayrıca özetlerde haberlerin hangi kaynaktan alındığı daha açık şekilde gösterilecek ve kullanıcılar tam habere ulaşabilmek için ilgili makalelere bağlantılar üzerinden geçiş yapabilecek.

    Google, duyurduğu bu özelliklerin tamamını aynı anda tüm kullanıcılara sunmayacak. Değişiklikler kademeli olarak kullanıcılara ulaştırılacak.

    Kaynakça https://www.engadget.com/2240719/google-now-allows-you-to-add-your-favorite-news-sources-to-search/ https://blog.google/products-and-platforms/products/search/personalize-search-discover-news/
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