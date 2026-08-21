Google Arama’ya yeni özellik: İstediğiniz siteler öne çıkacak

Google Arama’da favori kaynak dönemi
Google, yayıncıların web sitelerine ekleyebileceği yeni “Tercih Edilen Kaynaklar” butonunu kullanıma sunuyor. Okuyucular bu butona bastığında ilgili yayın doğrudan Google’daki tercih edilen kaynaklar listesine ekleniyor.
Bir yayın tercih edilen kaynak olarak belirlendiğinde o kaynağın içerikleri Google Arama’da daha sık gösteriliyor. İçerikler En Çok Okunan Haberler, AI Bakışı ve AI Modu gibi farklı bölümlerde daha görünür hale geliyor.
Google’ın yeni butonu, bazı yayıncıların benzer işlevi kendi sitelerinde bağımsız olarak sunmasının ardından geliyor. Şirket açısından bu adım, özellikle yapay zeka özelliklerinin Google’dan yayıncılara yönlendirilen trafiği azaltması nedeniyle önem taşıyor.
Tercih Edilen Kaynaklar özelliğinin yayıncılara ne ölçüde katkı sağlayacağı ise kullanım sonuçlarıyla birlikte daha net görülecek. Google ise web sitelerinin yapay zeka tarafından oluşturulan arama sonuçlarında görünmeyi tercih etmeme seçeneği üzerinde çalışacağını açıklamıştı.
Google Keşfet akışına Gemini dokunuşu
Google’ın bir diğer yeniliği ise Keşfet akışına geliyor. Şirket, yakında kullanıcıların ne tür içerikler görmek istediklerini Gemini ile doğal dil kullanarak anlatmasına izin verecek. Özellik ilk olarak Google’ın mobil uygulamasında kullanıma sunulacak.
Google, Android’deki Google Haberler uygulamasında sunulan günlük sesli haber özetleri için de yeni kişiselleştirme seçenekleri getiriyor. Kullanıcılar artık sesli haber özetlerinde belirli konuları seçebilecek. Ayrıca özetlerde haberlerin hangi kaynaktan alındığı daha açık şekilde gösterilecek ve kullanıcılar tam habere ulaşabilmek için ilgili makalelere bağlantılar üzerinden geçiş yapabilecek.
Google, duyurduğu bu özelliklerin tamamını aynı anda tüm kullanıcılara sunmayacak. Değişiklikler kademeli olarak kullanıcılara ulaştırılacak.Kaynakça https://www.engadget.com/2240719/google-now-allows-you-to-add-your-favorite-news-sources-to-search/ https://blog.google/products-and-platforms/products/search/personalize-search-discover-news/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: