    Google, aşırı güç tüketen uygulamaları etiketlemeye başladı

    Google, Play Store’da arka planda aşırı batarya tüketimine neden olan uygulamaların sayfalarında kullanıcıları uyaran metin kutuları göstermeye başladı.         

    Google, aşırı güç tüketen uygulamaları etiketlemeye başladı Tam Boyutta Gör
    Google geçen yılın sonlarında kullanıcılara ve geliştiricilere, akıllı telefon bataryasını aşırı tüketen uygulamalara karşı daha sıkı önlemler alacağını duyurmuştu. Şimdi ise şirket bu sözünü yerine getirmeye başladı.

    Kullanıcılar artık fazla pil tüketen uygulamaları görebiliyor

    Google artık Play Store’da, arka planda aşırı batarya tüketimine neden olan uygulamaların sayfalarında kullanıcıları uyaran metin kutuları göstermeye başladı. Geliştirici blogunda paylaşılan bir görsele göre bu uyarıda şu anlama gelen bir ifade yer alıyor: “Bu uygulama, yüksek arka plan etkinliği nedeniyle beklenenden daha fazla batarya tüketebilir.”

    İfade oldukça genel olsa da, aslında Android’in “Partial Wake Lock” (Kısmi Uyandırma Kilidi) eşiğini aşan uygulamaları işaret ediyor. “Partial wake lock” mekanizması, ekran kapalıyken ve kullanıcı uygulamayı aktif olarak kullanmıyorken bile telefonun işlemcisinin çalışmaya devam etmesine izin verir. Bu durum doğal olarak daha fazla enerji tüketimine yol açar. Google bu özelliğin bazı durumlarda gerekli olduğunu kabul etse de, bazı uygulamaların bunu gereğinden fazla kullandığını düşünüyor. Belirlenen yeni eşik değeri de tam olarak bu tür aşırı kullanımı sınırlamayı amaçlıyor.

    Yeni uyarı kutusunun iki önemli etkisi olması bekleniyor. İlk olarak geliştiricileri, uygulamalarındaki sorunları gidermeye teşvik ediyor. Şirket, bazı uygulamaların şimdiden iyileştirmeler yapmaya başladığını belirtiyor. Ayrıca daha önce açıklandığı gibi, sorunlu uygulamalar Google Play Store öneri listelerinden de çıkarılabiliyor. Bu da geliştiricileri kurallara uymaya teşvik ediyor.

    Bunun yanında kullanıcılar da fayda sağlayacak. Uzun vadede daha verimli çalışan uygulamalar ortaya çıkması beklenirken, kısa vadede ise kullanıcılar fazla enerji tüketen uygulamaları daha kolay fark ederek bunlardan kaçınabilecek.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    Thomas Anderson 1 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 1 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

