Google Asistan'a mırıldanarak şarkı bulma özelliği geldi

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Tüm mobil platformlarda yer alan Shazam uygulaması sayesinde radyoda veya izlediğimiz filmde çalan şarkının ismini kolayca bulabiliyoruz. Peki ya bulmak istediğimiz şarkı dilimizin ucundaysa? Google buna da bir çözüm getirdi.

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Google Asistan artık melodisini mırıldadığınız şarkıyı bulabiliyor. Hatta ıslık çalarak bile sonuca ulaşmanız mümkün. Arama devi, artık sesli asistanın bu formdaki şarkıları tanımayı öğrendiğini duyurdu.

Şarkının sözlerini hatırlamak zorunda değilsiniz

Bundan böyle aklınıza takılan şarkının sözlerini hatırlamak zorunda değilsiniz. Siz mırıldanacak veya ıslık çalacaksınız, Google da en yakın sese sahip şarkıları karşınıza getirecek. Makine öğrenimini temel alan algoritma şu şekilde çalışıyor:

Google uygulamasının en son sürümünü indirin

Mikrofon simgesine tıklayın

Bu şarkı nedir? diye sorun

Şarkıyı mırıldanın veya ıslık çalın

Bu aşamalardan sonra sistem en uygun seçenekleri listeleyecek. Mırıldanarak şarkı bulma özelliği Google uygulamasının Android ve iOS versiyonlarında kullanıma sunuldu ve 20'den fazla dili destekliyor.

https://blog.google/products/search/hum-to-search

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