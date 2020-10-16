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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Asistan'a mırıldanarak şarkı bulma özelliği geldi

    Arama devi Google, "mırıldanarak" şarkı bulma özelliğini kullanma sundu. Yeni özellik sayesinde hem mırıldanarak hem de ıslık çalarak şarkı bulma mümkün hale geldi.
    6 gün
    8,6b
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    Mobil Uygulamalar
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Google Asistan'a mırıldanarak şarkı bulma özelliği geldi
    Tam Boyutta Gör

    Tüm mobil platformlarda yer alan Shazam uygulaması sayesinde radyoda veya izlediğimiz filmde çalan şarkının ismini kolayca bulabiliyoruz. Peki ya bulmak istediğimiz şarkı dilimizin ucundaysa? Google buna da bir çözüm getirdi.

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    Google Asistan artık melodisini mırıldadığınız şarkıyı bulabiliyor. Hatta ıslık çalarak bile sonuca ulaşmanız mümkün. Arama devi, artık sesli asistanın bu formdaki şarkıları tanımayı öğrendiğini duyurdu.

    Şarkının sözlerini hatırlamak zorunda değilsiniz

    Bundan böyle aklınıza takılan şarkının sözlerini hatırlamak zorunda değilsiniz. Siz mırıldanacak veya ıslık çalacaksınız, Google da en yakın sese sahip şarkıları karşınıza getirecek. Makine öğrenimini temel alan algoritma şu şekilde çalışıyor:

    • Google uygulamasının en son sürümünü indirin
    • Mikrofon simgesine tıklayın
    • Bu şarkı nedir? diye sorun
    • Şarkıyı mırıldanın veya ıslık çalın

    Bu aşamalardan sonra sistem en uygun seçenekleri listeleyecek. Mırıldanarak şarkı bulma özelliği Google uygulamasının Android ve iOS versiyonlarında kullanıma sunuldu ve 20'den fazla dili destekliyor.



    https://blog.google/products/search/hum-to-search Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    56 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 6 gün en beğenilen
    Bunu bulursa bu iş olur



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    3 Yanıt Yanıtla +14
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    hollowman_ (N. b.) 6 gün
    Harika uygulama olmuş :)
    Yanıtla +5
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 6 gün
    Hani bi şarkı vardı ya nınını nını.. Gerçek mi oldu yani şimdi bu? Enteresan.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    monacomen 4 gün
    Kesinlikle buluyor. Ama bunu nasıl dinleyeceğim?


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    Krone 5 gün
    Çok iyi
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    Umutcan 5 gün
    Bence Shazam'dan daha mantıklı bir teknoloji, hep yapılmasını beklemiştim. Müziği her zaman bulup dinletemiyorsun veya adını unuttuğun eski bir parça oluyor.
    Melodisini mırıldanarak buldurmak çok daha iyi.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Crsrnl 5 gün yeni yorumcu Umutcan
    Oha gerçekten mi
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    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 6 gün en beğenilen
    Bunu bulursa bu iş olur



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    1 Yanıt Yanıtla +14
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 6 gün
    Hani bi şarkı vardı ya nınını nını.. Gerçek mi oldu yani şimdi bu? Enteresan.
    Yanıtla +4
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    Müştemilat Bey 6 gün
    Shazamın yıllarca yapamadıgını Google yapmıs,tebrik ederim.
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 6 gün
    Ah Istanbul'u kötü sessimle mırıldandım buldu, sonra operacılar gibi sadece A sesi ile liriksiz söyledim yine buldu, benim bu sesle söylediğimi de buluyorsa helal olsun. Kolay ve zevkli gibi görünüyor ama çok zor ve ileri bir teknoloji. Google'ı tebrik etmek lazım, biz de anca test edebiliyoz bunları
    Yanıtla +2
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    Daysgone 6 gün
    İkisini de buldu :)
    Yanıtla +3
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    Like a Sir (Mert Doğan) 6 gün
    Her ikisinde buldu anında @eakman @Furkooo85
    2 Yanıt Yanıtla
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    hollowman_ (N. b.) 6 gün
    Harika uygulama olmuş :)
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    8617 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    google asistan, mırıldanma ve
    5 etiket daha ıslık çalma şarkı bulma uygulama haber Shazam Mobil Teknolojiler
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