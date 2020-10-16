Google Asistan'a mırıldanarak şarkı bulma özelliği geldi

Tüm mobil platformlarda yer alan Shazam uygulaması sayesinde radyoda veya izlediğimiz filmde çalan şarkının ismini kolayca bulabiliyoruz. Peki ya bulmak istediğimiz şarkı dilimizin ucundaysa? Google buna da bir çözüm getirdi.
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Google Asistan artık melodisini mırıldadığınız şarkıyı bulabiliyor. Hatta ıslık çalarak bile sonuca ulaşmanız mümkün. Arama devi, artık sesli asistanın bu formdaki şarkıları tanımayı öğrendiğini duyurdu.
Şarkının sözlerini hatırlamak zorunda değilsiniz
Bundan böyle aklınıza takılan şarkının sözlerini hatırlamak zorunda değilsiniz. Siz mırıldanacak veya ıslık çalacaksınız, Google da en yakın sese sahip şarkıları karşınıza getirecek. Makine öğrenimini temel alan algoritma şu şekilde çalışıyor:
- Google uygulamasının en son sürümünü indirin
- Mikrofon simgesine tıklayın
- Bu şarkı nedir? diye sorun
- Şarkıyı mırıldanın veya ıslık çalın
Bu aşamalardan sonra sistem en uygun seçenekleri listeleyecek. Mırıldanarak şarkı bulma özelliği Google uygulamasının Android ve iOS versiyonlarında kullanıma sunuldu ve 20'den fazla dili destekliyor.
https://blog.google/products/search/hum-to-search Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Melodisini mırıldanarak buldurmak çok daha iyi.
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