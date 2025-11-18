Google CEO’su Pichai’den AI balonu uyarısı: “Kimse güvende olmaz”

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka dünyasında son ayların en büyük konusu, endüstrinin bir balon olup olmadığıyla ilgili. Kimi uzmanlar bundan eminken bazıları ise daha temkinli konuşmayı tercih ediyor. Google’ın ana şirketi Alphabet’in CEO’su Sundar Pichai de kısa bir süre önce bu konudaki fikirlerini söyledi. Pichai, yapay zeka (AI) alanındaki hızlı büyüme ve artan yatırımların yarattığı balon riskine dikkat çekti.

AI balonu endişelendiriyor

BBC’ye verdiği röportajda Pichai, AI sektöründeki mevcut yatırım dalgasını “olağanüstü bir an” olarak nitelendirdi ancak piyasadaki irrasyonel unsurların da farkında olduklarını söyledi. Bu yorum, 2000’lerin ‘dotcom’ dönemi sırasında yaşanan “irrasyonel coşku” uyarılarını akıllara getirdi.

Pichai, yapay zeka balonunun patlaması durumunda Google’ın da etkilenebileceğini belirterek, “Hiçbir şirket bağışık olmayacak, biz de dahil” ifadelerini kullandı. Alphabet hisseleri, yatırımcıların OpenAI gibi firmalarla rekabet etme yeteneğine olan güveniyle bu yıl yaklaşık yüzde 46 artış gösterdi. ABD’de yüksek AI değerlemelerinin piyasalara yük olmaya başladığı görülürken İngiltere’deki yetkililer de potansiyel balon riskine karşı uyarılarda bulundu.

Google, yapay zeka destekli yeni hava durumu modelini tanıttı 7 sa. önce eklendi

Eylül ayında Alphabet, İngiltere’de AI altyapısı ve araştırmalarına iki yıl içinde 5 milyar sterlin yatırım yapacağını açıklamıştı. Bu kapsamda yeni bir veri merkezi kurulması ve Londra’daki DeepMind laboratuvarına ek fon aktarılması planlanıyor. Pichai, Google’ın artık Birleşik Krallık’ta model eğitmeye başlayacağını ve bunun Başbakan Keir Starmer’ın ülkeyi ABD ve Çin’in ardından dünyanın üçüncü AI süper gücü yapma hedefini destekleyeceğini söyledi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: