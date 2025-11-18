Google CEO’su Pichai’den AI balonu uyarısı: “Kimse güvende olmaz”

AI balonu endişelendiriyor
BBC’ye verdiği röportajda Pichai, AI sektöründeki mevcut yatırım dalgasını “olağanüstü bir an” olarak nitelendirdi ancak piyasadaki irrasyonel unsurların da farkında olduklarını söyledi. Bu yorum, 2000’lerin ‘dotcom’ dönemi sırasında yaşanan “irrasyonel coşku” uyarılarını akıllara getirdi.
Pichai, yapay zeka balonunun patlaması durumunda Google’ın da etkilenebileceğini belirterek, “Hiçbir şirket bağışık olmayacak, biz de dahil” ifadelerini kullandı. Alphabet hisseleri, yatırımcıların OpenAI gibi firmalarla rekabet etme yeteneğine olan güveniyle bu yıl yaklaşık yüzde 46 artış gösterdi. ABD’de yüksek AI değerlemelerinin piyasalara yük olmaya başladığı görülürken İngiltere’deki yetkililer de potansiyel balon riskine karşı uyarılarda bulundu.
Eylül ayında Alphabet, İngiltere'de AI altyapısı ve araştırmalarına iki yıl içinde 5 milyar sterlin yatırım yapacağını açıklamıştı. Bu kapsamda yeni bir veri merkezi kurulması ve Londra'daki DeepMind laboratuvarına ek fon aktarılması planlanıyor. Pichai, Google'ın artık Birleşik Krallık'ta model eğitmeye başlayacağını ve bunun Başbakan Keir Starmer'ın ülkeyi ABD ve Çin'in ardından dünyanın üçüncü AI süper gücü yapma hedefini destekleyeceğini söyledi.