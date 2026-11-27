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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Google, Türkiye'deki 20. yılını kutlarken CEO Sundar Pichai önemli mesajlar verdi. Türkiye'nin Gemini'ı en hızlı benimseyen ülkeler arasında yer aldığını söyleyen Pichai, yapay zekanın ülke ekonomisine 100 milyar dolar katkı sağlayabileceğini belirtti. Şirket, Türkiye'deki eğitim platformları, bulut yatırımları ve toplumsal projelere olan desteğini de artırıyor. Yatırımlar, ülkenin dijital geleceğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Google, Türkiye'deki faaliyetlerinin 20. yılını düzenlediği etkinlikle kutladı. Etkinliğe video mesajıyla katılan Alphabet CEO'su Sundar Pichai, şirketin Türkiye ile ortak noktalarından birinin yenilikçilik olduğunu söyledi. Türkiye'de bugüne kadar gerçekleştirilen altyapı yatırımlarına ve milyonlarca kişiyi yeni teknolojilere hazırlamayı amaçlayan eğitim programlarına da değindi.

Türkiye, Gemini kullanımında öne çıkıyor

Pichai'nin açıklamalarında dikkat çeken başlıklardan biri Türkiye'deki Gemini kullanımı oldu. Türkiye'nin Gemini'ı en hızlı benimseyen ve en çok kullanan ülkeler arasında üst sıralarda bulunduğunu belirten Pichai, milyonlarca kişinin uygulamayı aktif olarak kullandığını ifade etti. Ancak kullanıcı sayısına veya ülkelerin sıralamasına ilişkin kesin rakam paylaşmadı.

Pichai'ye göre yapay zeka, önümüzdeki 10 yılda Türkiye ekonomisine yaklaşık 100 milyar dolar katkı sağlayabilir.

Google, Türkiye'deki yapay zeka yatırımlarını artırıyor

Google'ın Türkiye'ye yönelik çalışmaları yalnızca Gemini kullanımının yaygınlaşmasıyla sınırlı değil. Şirket, Haziran 2026'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile iş birliği kapsamında Herkes için Yapay Zeka platformunu hayata geçirdi. Platformda öğrencilerden işletmelere, yazılımcılardan kamu çalışanlarına kadar farklı gruplara yönelik 7.000 dakikadan fazla ücretsiz eğitim içeriği bulunuyor.

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Google ayrıca Türkiye'de yerel bir Google Cloud bölgesi kurma planını duyurdu. Şirketin Google.org aracılığıyla kamu sektöründeki yapay zeka projelerine ayırdığı destek ise 2 milyon doları aşıyor. Bu kapsamda Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün deprem izleme sistemleri ile bilişsel hastalıkların erken teşhisine yönelik Türk-Ses projesi destekleniyor.

Google Türkiye'nin Haziran 2026'da paylaştığı PwC araştırmasına göre yapay zekanın 2035 yılına kadar Türkiye ekonomisine yıllık yaklaşık 100 milyar dolar dolar katkı sağlaması öngörülüyor.

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Google CEO'sundan Türkiye odaklı yapay zeka açıklaması

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