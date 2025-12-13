Giriş
    Google Çeviri uygulamasına kulaklıkta canlı çeviri özelliği geldi

    Artık kullanıcılar kulaklık üzerinden sesli canlı çeviri özelliğini kullanabilecek. Uygulama ayrıca, ince anlam farkları taşıyan ifadelerde daha doğal ve daha doğru metin çevirileri sunacak.

    Google Çeviri uygulamasına kulaklıkta canlı çeviri özelliği geldi Tam Boyutta Gör
    Google, Gemini destekli yeni özellikleri hem Arama’ya hem de Çevir uygulamasına getirmeye başladı. Şirket, yapay zekasının artık ince anlam farkları taşıyan ifadelerde daha doğal ve daha doğru metin çevirileri sunabildiğini söylüyor. Google Translate bundan böyle argo ifadeleri ve gündelik konuşma kalıplarını da hesaba katarak, zaman zaman işe yaramayan doğrudan çeviriler yerine daha doğru sonuçlar verecek.

    Bu yeni metin çevirisi güncellemesi ilk etapta ABD ve Hindistan’da kullanıma sunuluyor. İngilizce, Almanca, İspanyolca, Çince ve Arapça dahil 20 dil arasında çeviri yapabiliyor. Özellik hem iOS ve Android’deki Google Çeviri uygulamasında hem de web sürümünde çalışıyor.

    Bütün kulaklıklarda çalışacak

    Gemini tabanlı konuşmadan konuşmaya çeviri özelliği de yenilendi. Artık tıpkı Apple AirPods Pro 3’te olduğu gibi, kulaklıktan gerçek zamanlı çeviri yapılabilecek. Google, ABD'de Android'teki Translate uygulamasında (iOS'e önümüzdeki sene gelecek) beta aşamasında olan yeni işlevin, her konuşmacının tonunu, vurgusunu ve ritmini koruyarak konuşmanın yönünü ve kimin ne söylediğini daha iyi anlamanızı sağlamayı amaçladığını söylüyor. Özellik herhangi bir kulaklıkla kullanılabiliyor ve 70’ten fazla dili destekliyor.

    Bunlara ek olarak Google, Ağustos ayında Translate’e eklediği yapay zeka destekli dil öğrenme araçlarını genişletiyor. Artık tıpkı Duolingo’da olduğu gibi, yeni bir dil öğrenirken üst üste kaç gün pratik yaptığınızı takip edebileceksiniz. Bu sayede ilerlemenizi görmek kolaylaşacak. 

    Google, geçtiğimiz ay Çeviri uygulamasını güncelleyerek, kullanıcıların “Hızlı” ve “Gelişmiş” çeviri seçenekleri arasında seçim yapmasına imkan tanımıştı. Bu sayede kullanıcılar, hızlı veya daha doğru çeviri seçeneklerini seçme imkanına kavuştu.

