Google Çeviri uygulamasına kulaklıkta canlı çeviri özelliği geldi

Bu yeni metin çevirisi güncellemesi ilk etapta ABD ve Hindistan’da kullanıma sunuluyor. İngilizce, Almanca, İspanyolca, Çince ve Arapça dahil 20 dil arasında çeviri yapabiliyor. Özellik hem iOS ve Android’deki Google Çeviri uygulamasında hem de web sürümünde çalışıyor.
Bütün kulaklıklarda çalışacak
Gemini tabanlı konuşmadan konuşmaya çeviri özelliği de yenilendi. Artık tıpkı Apple AirPods Pro 3’te olduğu gibi, kulaklıktan gerçek zamanlı çeviri yapılabilecek. Google, ABD'de Android'teki Translate uygulamasında (iOS'e önümüzdeki sene gelecek) beta aşamasında olan yeni işlevin, her konuşmacının tonunu, vurgusunu ve ritmini koruyarak konuşmanın yönünü ve kimin ne söylediğini daha iyi anlamanızı sağlamayı amaçladığını söylüyor. Özellik herhangi bir kulaklıkla kullanılabiliyor ve 70’ten fazla dili destekliyor.
Bunlara ek olarak Google, Ağustos ayında Translate’e eklediği yapay zeka destekli dil öğrenme araçlarını genişletiyor. Artık tıpkı Duolingo’da olduğu gibi, yeni bir dil öğrenirken üst üste kaç gün pratik yaptığınızı takip edebileceksiniz. Bu sayede ilerlemenizi görmek kolaylaşacak.
Google, geçtiğimiz ay Çeviri uygulamasını güncelleyerek, kullanıcıların "Hızlı" ve "Gelişmiş" çeviri seçenekleri arasında seçim yapmasına imkan tanımıştı. Bu sayede kullanıcılar, hızlı veya daha doğru çeviri seçeneklerini seçme imkanına kavuştu.