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    Google Chat, HDR emoji desteğiyle daha canlı görünebilir

    Google Chat için geliştirilen HDR emoji desteği, uyumlu ekranlarda desteklenen emojilerin daha yüksek parlaklık ve kontrastla görüntülenmesini sağlayabilir. İşte detaylar:

    Google Chat, HDR emoji desteğiyle daha canlı görünebilir Tam Boyutta Gör
    Google Chat için geliştirildiği düşünülen HDR emoji desteği, sohbetlerde kullanılan bazı emojilerin uyumlu ekranlarda daha yüksek parlaklık ve kontrastla görüntülenmesini sağlayabilir. Gmail uygulamasının yeni bir sürümünde tespit edilen kod dizeleri, Google'ın bu özellik üzerinde çalıştığına işaret ediyor. Henüz kullanıma açılmayan özellik, mesajlaşma deneyiminde küçük ancak dikkat çekici bir görsel değişiklik yaratabilir.

    Google Chat emojileri daha parlak görünebilir

    Söz konusu ipuçları, Gmail uygulamasının 2026.10.05.993506826 sürümünde ortaya çıktı. Kodlar arasında doğrudan “HDR emoji” adını taşıyan bir ayar seçeneği ve özelliğin işlevini açıklayan bir metin bulunuyor. Açıklamada, desteklenen emojilerin yüksek dinamik aralık (HDR) kullanılarak geliştirilmiş parlaklık ve kontrastla görüntüleneceği belirtiliyor.

    HDR, yani yüksek dinamik aralık teknolojisi, görüntülerde daha geniş bir parlaklık aralığının sunulmasına olanak tanıyor. Uyumlu ekranlarda parlak alanlar daha yoğun ışık verebilirken karanlık bölgelerdeki ayrıntılar da korunabiliyor. Google Chat için geliştirildiği düşünülen özellik, bu yaklaşımı desteklenen emojilere uygulayarak belirli simgelerin standart arayüz öğelerinden daha parlak görünmesini sağlayabilir.

    Google Chat, HDR emoji desteğiyle daha canlı görünebilir Tam Boyutta Gör
    Gmail kodlarında bulunan bu ifadeler ilk bakışta e-posta yazışmalarına yönelik bir yenilik izlenimi verse de düzen dosyaları farklı bir tablo ortaya koyuyor. İlgili ayarın, Gmail uygulamasına entegre edilen Google Chat deneyimine ait olduğu görülüyor. Mevcut arayüz düzenine göre HDR emoji seçeneğinin, Sohbet ayarları bölümünde Akıllı Yazma seçeneğinin altında konumlandırılması bekleniyor.

    Bununla birlikte Google'ın kullandığı “desteklenen emojiler” ifadesi, özelliğin yalnızca kullanıcıların yüklediği özel görsellerle sınırlı olmayabileceğini düşündürüyor. İlerleyen aşamalarda standart emoji karakterlerinin de kapsama alınması mümkün olsa da mevcut kodlar bu konuda kesin bir sonuca ulaşmak için yeterli değil. Hangi emojilerin destekleneceği, özelliğin yalnızca belirli görüntü dosyalarında mı çalışacağı ve kullanıcıların bunu varsayılan olarak açıp kapatabileceği gibi ayrıntılar henüz açıklanmadı.

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