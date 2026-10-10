Google Chat, HDR emoji desteğiyle daha canlı görünebilir

Google Chat emojileri daha parlak görünebilir
Söz konusu ipuçları, Gmail uygulamasının 2026.10.05.993506826 sürümünde ortaya çıktı. Kodlar arasında doğrudan “HDR emoji” adını taşıyan bir ayar seçeneği ve özelliğin işlevini açıklayan bir metin bulunuyor. Açıklamada, desteklenen emojilerin yüksek dinamik aralık (HDR) kullanılarak geliştirilmiş parlaklık ve kontrastla görüntüleneceği belirtiliyor.
HDR, yani yüksek dinamik aralık teknolojisi, görüntülerde daha geniş bir parlaklık aralığının sunulmasına olanak tanıyor. Uyumlu ekranlarda parlak alanlar daha yoğun ışık verebilirken karanlık bölgelerdeki ayrıntılar da korunabiliyor. Google Chat için geliştirildiği düşünülen özellik, bu yaklaşımı desteklenen emojilere uygulayarak belirli simgelerin standart arayüz öğelerinden daha parlak görünmesini sağlayabilir.
Bununla birlikte Google'ın kullandığı “desteklenen emojiler” ifadesi, özelliğin yalnızca kullanıcıların yüklediği özel görsellerle sınırlı olmayabileceğini düşündürüyor. İlerleyen aşamalarda standart emoji karakterlerinin de kapsama alınması mümkün olsa da mevcut kodlar bu konuda kesin bir sonuca ulaşmak için yeterli değil. Hangi emojilerin destekleneceği, özelliğin yalnızca belirli görüntü dosyalarında mı çalışacağı ve kullanıcıların bunu varsayılan olarak açıp kapatabileceği gibi ayrıntılar henüz açıklanmadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: