Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google Chrome'a en çok ihtiyaç duyulan üç özellik geldi

    Google, Chrome'u daha kullanışlı ve sezgisel hale getirmeye devam ediyor. Şirket, tarayıcıya kullanıcıların daha hızlı ve düzenli çalışmalarına olanak tanıyan üç yeni özellik ekledi.

    google chrome için üç yeni özellik duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Google, Chrome tarayıcısı için üretkenliğe odaklanan yeni bir dizi iyileştirme duyurdu. Şirket, yeni eklemelerin günlük ve kurumsal kullanıcıların sekmeleri daha verimli bir şekilde yönetmelerine ve görevleri daha hızlı tamamlamalarına yardımcı olmayı amaçladığını söylüyor. Güncelleme, yan yana sekme görüntüleme için Bölünmüş Görünüm, yerleşik görüntüleyicide PDF açıklama araçları ve PDF dosyaları için doğrudan Google Drive'a kaydetme seçeneği ekliyor.

    Bölünmüş ekran

    İlk yeni özellik, aynı anda iki sekmeyi görüntülemenizi sağlayacak bölünmüş ekran özelliği. Sekmeler arasında sık sık geçiş yapıyorsanız, bu özellik işinizi biraz daha kolaylaştırmaya yardımcı olacak. Diğer tarayıcılar bu özelliği zaten uygulamış olsa da, sonunda Chrome'a ​​gelmesi güzel.

    PDF açıklamaları

    İkinci yeni özellik ise PDF belgeleri için. Chrome'un PDF görüntüleyicisi artık açıklama ekleme aracına sahip. Daha önce, değişiklik yapmak için PDF dosyasını indirmeniz ve ayrı bir uygulama açmanız gerekiyordu. Artık belgeleri işaretleyebilir, notlar alabilir ve imzanızı tarayıcı içinden ekleyebilirsiniz.

    Google Drive'a kaydet

    Bu güncellemede tarayıcıya eklenen son özellik “Google Drive'a Kaydet" olarak adlandırılıyor. Eskiden, bir dosyayı Google Drive'a kaydetmek istiyorsanız, önce indirmeniz, ardından Drive'a yüklemeniz gerekiyordu. Google Drive'a Kaydet seçeneğiyle artık dosyayı doğrudan Drive'a kaydedebilir, aracı ortadan kaldırabilirsiniz. Google Drive'a Kaydet özelliğine erişmek için PDF görüntüleyicideki Google Drive simgesine tıklamanız yeterli.

    Bu üç özellik Chrome 145 güncellemesiyle tüm kullanıcılara sunulmaya başlayacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 2 gün önce

    vay be gayet iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    zeytinyağı balık gibi kokuyor iş bankası kumbara anahtarı siyah kaka neden olur mercedes gla 200 kullanıcı yorumları xdsl numarası öğrenme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno SPARK Slim 5G
    Tecno SPARK Slim 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire Lite AL15-71P-51AR
    Acer Aspire Lite AL15-71P-51AR
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum