Google Chrome'a en çok ihtiyaç duyulan üç özellik geldi

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google, Chrome tarayıcısı için üretkenliğe odaklanan yeni bir dizi iyileştirme duyurdu. Şirket, yeni eklemelerin günlük ve kurumsal kullanıcıların sekmeleri daha verimli bir şekilde yönetmelerine ve görevleri daha hızlı tamamlamalarına yardımcı olmayı amaçladığını söylüyor. Güncelleme, yan yana sekme görüntüleme için Bölünmüş Görünüm, yerleşik görüntüleyicide PDF açıklama araçları ve PDF dosyaları için doğrudan Google Drive'a kaydetme seçeneği ekliyor.

Google, Chrome'daki sıfır gün güvenlik açığını kapattı 4 gün önce eklendi

Bölünmüş ekran

İlk yeni özellik, aynı anda iki sekmeyi görüntülemenizi sağlayacak bölünmüş ekran özelliği. Sekmeler arasında sık sık geçiş yapıyorsanız, bu özellik işinizi biraz daha kolaylaştırmaya yardımcı olacak. Diğer tarayıcılar bu özelliği zaten uygulamış olsa da, sonunda Chrome'a ​​gelmesi güzel.

PDF açıklamaları

İkinci yeni özellik ise PDF belgeleri için. Chrome'un PDF görüntüleyicisi artık açıklama ekleme aracına sahip. Daha önce, değişiklik yapmak için PDF dosyasını indirmeniz ve ayrı bir uygulama açmanız gerekiyordu. Artık belgeleri işaretleyebilir, notlar alabilir ve imzanızı tarayıcı içinden ekleyebilirsiniz.

Google Drive'a kaydet

Bu güncellemede tarayıcıya eklenen son özellik “Google Drive'a Kaydet" olarak adlandırılıyor. Eskiden, bir dosyayı Google Drive'a kaydetmek istiyorsanız, önce indirmeniz, ardından Drive'a yüklemeniz gerekiyordu. Google Drive'a Kaydet seçeneğiyle artık dosyayı doğrudan Drive'a kaydedebilir, aracı ortadan kaldırabilirsiniz. Google Drive'a Kaydet özelliğine erişmek için PDF görüntüleyicideki Google Drive simgesine tıklamanız yeterli.

Bu üç özellik Chrome 145 güncellemesiyle tüm kullanıcılara sunulmaya başlayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Tarayıcılar Haberleri

Google Chrome'a en çok ihtiyaç duyulan üç özellik geldi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: