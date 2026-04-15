Google Chrome’a Gemini dokunuşu: “Skills” dönemi başladı

Google, yapay zeka entegrasyonunu hızlandırdığı Chrome tarayıcısına dikkat çekici bir yenilik daha ekledi. “Skills” (Beceriler) adı verilen bu yeni özellik, kullanıcıların Gemini üzerinden oluşturdukları komutları kaydedip tek tıkla yeniden kullanabilmesini sağlıyor. Böylece daha önce manuel olarak tekrar tekrar girilmesi gereken komutlar artık hızlı ve pratik bir şekilde çalıştırılabiliyor.

Otomasyonu hızlandırıyor

Skills, teknik olarak Gemini’nin yeni yetenekler kazanmasından ziyade mevcut yeteneklerin kullanımını kolaylaştırıyor. Daha önce kullanıcıların bir işlemi tekrar gerçekleştirmek için aynı komutu yeniden yazması ya da kopyalaması gerekiyordu. Skills sayesinde bu komutlar kaydediliyor ve tek bir seçimle yeniden çalıştırılabiliyor.

Tam Boyutta Gör Masaüstü Chrome’da kaydedilen Skills’ler, Google hesabıyla oturum açıldığında cihazlar arasında senkronize ediliyor. Kullanıcılar Gemini arayüzünde “/” işaretini yazarak ya da artı butonuna tıklayarak kayıtlı becerilere ulaşabiliyor. Seçilen Skill, aktif sekmede anında çalıştırılıyor. Birden fazla sekmeden veri çekmesi gereken durumlarda ise ek sekmeler de sürece dahil edilebiliyor.

Öte yandan güvenlik tarafında mevcut kurallar korunuyor. Örneğin bir Skill, takvime etkinlik eklemek ya da mesaj göndermek gibi bir işlem içeriyorsa, Gemini bu adımları gerçekleştirmeden önce kullanıcıdan onay almaya devam ediyor.

Kullanım senaryoları

Google’ın erken test süreçlerinde elde ettiği verilere göre kullanıcılar Skills’i özellikle tekrar eden analiz ve içerik üretimi görevlerinde tercih ediyor. Örnekler arasında bir tarifin protein değerlerini hesaplamak, birden fazla sekmeden karşılaştırma tabloları oluşturmak veya uzun web sayfalarını özetlemek yer alıyor.

Yeni özellikle birlikte sunulan Skills Library (Beceri Kütüphanesi) de dikkat çekiyor. Bu kütüphane, kullanıcıların doğrudan ekleyip düzenleyebileceği 50’den fazla hazır komut içeriyor. YouTube videolarını özetleyen araçlardan tariflerde protein oranını artırmaya yönelik öneriler sunan sistemlere kadar geniş bir yelpaze bulunuyor.

Google’ın paylaştığı örneklerden biri olan “Protein Maksimizasyonu” Skill’i, aktif sayfadaki bir tarifi analiz ederek tüm malzemelerin protein değerlerini hesaplıyor, ardından tarifin lezzet dengesini koruyarak daha yüksek protein içeren alternatifler öneriyor ve sonuçta güncellenmiş bir tarif sunuyor.

Kademeli dağıtım başladı

Google, Skills özelliğini kademeli olarak kullanıma sunmaya başladı. Özellik, herhangi bir ücretli yapay zeka aboneliği gerektirmeden Chrome’da varsayılan olarak erişilebilir durumda olacak. Ancak şu an için yalnızca dili ABD İngilizcesi olarak ayarlanmış tarayıcılarda aktif ediliyor.

Kullanıcılar isterlerse Gemini panelini açmayarak Skills’i görmezden gelebiliyor. Ayrıca ayarlar menüsünden “Ask Gemini” butonunu kapatarak arayüzden tamamen kaldırmak da mümkün.

