    Google Chrome adres çubuğuna tam Yapay Zeka Modu geliyor

    Teknoloji devi Google, Chrome adres çubuğuna tam Yapay Zeka Modu uyarı kutusunu getiriyor. İşte yeni artı menüsü, sekme paylaşımı ve Gemini 3 seçeneklerinin detayları:

    Google Chrome adres çubuğuna tam Yapay Zeka Modu geliyor Tam Boyutta Gör
    Google, Chrome adres çubuğuna tam Yapay Zeka Modu entegrasyonunu getiriyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan büyük Gemini güncellemesinin ardından gelen bu yenilik, masaüstü Chrome’un Omnibox olarak bilinen adres çubuğunu daha kapsamlı bir üretken yapay zeka merkezine dönüştürüyor. Chrome’un 145. sürümüyle birlikte sunulan güncelleme, daha önce sağ tarafta yer alan tek tuşlu AI Modu kısayolunu genişleterek, doğrudan adres çubuğu içinde çok daha zengin bir kontrol alanı sunuyor. Böylece kullanıcılar, web sayfasından ayrılmadan araştırma yapma, içerik üretme ve mevcut sekmelerle etkileşim kurma imkânına sahip oluyor.

    İşte artı menüsü, sekme paylaşımı ve Gemini 3 entegrasyonu:

    Yeni düzenlemede en dikkat çekici değişiklik, adres çubuğunun sol tarafına eklenen artı menüsü. Bu yapı, google.com/ai üzerinde görülen tasarımla benzerlik taşıyor ve yapay zeka araçlarına erişimi merkezi bir noktaya topluyor. Önceki sürümlerde kullanıcıların yazdığı metni Yapay Zeka Modu’na gönderen sağdaki buton, daha sınırlı bir işlev sunuyordu. Yeni sistem ise yalnızca bir kısayol değil, farklı veri türleri ve araçlar arasında geçiş yapılabilen bir kontrol paneli gibi çalışıyor.

    Google Chrome adres çubuğuna tam Yapay Zeka Modu geliyor Tam Boyutta Gör
    Artı menüsünün sunduğu seçenekler arasında “En son sekmeler”, “Resim ekle”, “Dosya ekle” ve çeşitli araçlar bulunuyor. Özellikle En son sekmeler özelliği, açık web sayfalarının içeriğini Yapay Zeka Modu ile paylaşma imkânı tanıması bakımından öne çıkıyor. Bu yapı, daha önce Gemini eklentisi üzerinden mümkün olan bir işlevi doğrudan tarayıcı çekirdeğine entegre ediyor. Kullanıcı, aktif sekmelerdeki içerikleri yapay zekaya aktararak sorular sorabiliyor, metin özetleri oluşturabiliyor veya belirli bilgileri analiz ettirebiliyor.

    Araçlar bölümünde “Görüntü Oluştur (Nano Banana)” ve “Derin Arama” gibi seçenekler yer alıyor. Görüntü oluşturma aracı, metin tabanlı komutlardan görsel üretimi sağlarken, Derin Arama daha kapsamlı ve çok adımlı bilgi taramaları için tasarlanmış bir yapı sunuyor. Buna ek olarak Gemini 3 modelleri için “Otomatik” ve “Profesyonel” mod seçenekleri bulunuyor. Otomatik mod, sistemin sorguya göre uygun modeli seçmesini sağlarken; Profesyonel mod daha gelişmiş işleme kapasitesi gerektiren görevlerde tercih edilebiliyor.

    Bir seçenek aktif hale getirildiğinde adres çubuğu klasik görünümünden çıkarak bir uyarı kutusuna dönüşüyor. “Herhangi bir şey sorun”, “Resminizi açıklayın” ve “Herhangi bir şey araştırın” gibi yönlendirici ifadeler, kullanıcıyı etkileşime teşvik ediyor. Yapay Zeka Modu kısayolunu devre dışı bırakmak isteyen kullanıcılar için mevcut kontrol mekanizması korunuyor. Adres çubuğuna sağ tıklanarak “Yapay Zeka Modu Kısayollarını Her Zaman Göster” seçeneğinin işareti kaldırılabiliyor.

    Google Chrome adres çubuğuna tam Yapay Zeka Modu geliyor Tam Boyutta Gör
    Öte yandan, AI Modu güncellemeleri yalnızca tarayıcı ile sınırlı değil. Web sürümünde artı menüsüne Tuval adlı yeni bir araç da eklendi. Bu araç, kullanıcıların metin veya görsel içerik üzerinde daha kapsamlı düzenleme ve üretim yapabilmesine olanak tanıyor. Son olarak Chrome 145 ile gelen bu entegrasyon, tarayıcı pazarındaki rekabeti de farklı bir eksene taşıyabilir. Adres çubuğunun bir arama alanından çok, yapay zeka destekli bir çalışma paneline dönüşmesi; kullanıcıların bilgiye erişim ve içerik üretim alışkanlıklarını yeniden şekillendirebilir. Özellikle sekme içeriğini doğrudan yapay zekayla paylaşabilen bu yapı, araştırma ve analiz süreçlerinde hız kazandırırken, rakip tarayıcıların da benzer entegrasyonlara yönelmesini kaçınılmaz hale getirebilir.
    Yeni Haber
    şimdi
