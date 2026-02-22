Google Chrome adres çubuğuna tam Yapay Zeka Modu geliyor

İşte artı menüsü, sekme paylaşımı ve Gemini 3 entegrasyonu:
Yeni düzenlemede en dikkat çekici değişiklik, adres çubuğunun sol tarafına eklenen artı menüsü. Bu yapı, google.com/ai üzerinde görülen tasarımla benzerlik taşıyor ve yapay zeka araçlarına erişimi merkezi bir noktaya topluyor. Önceki sürümlerde kullanıcıların yazdığı metni Yapay Zeka Modu’na gönderen sağdaki buton, daha sınırlı bir işlev sunuyordu. Yeni sistem ise yalnızca bir kısayol değil, farklı veri türleri ve araçlar arasında geçiş yapılabilen bir kontrol paneli gibi çalışıyor.
Araçlar bölümünde “Görüntü Oluştur (Nano Banana)” ve “Derin Arama” gibi seçenekler yer alıyor. Görüntü oluşturma aracı, metin tabanlı komutlardan görsel üretimi sağlarken, Derin Arama daha kapsamlı ve çok adımlı bilgi taramaları için tasarlanmış bir yapı sunuyor. Buna ek olarak Gemini 3 modelleri için “Otomatik” ve “Profesyonel” mod seçenekleri bulunuyor. Otomatik mod, sistemin sorguya göre uygun modeli seçmesini sağlarken; Profesyonel mod daha gelişmiş işleme kapasitesi gerektiren görevlerde tercih edilebiliyor.
Bir seçenek aktif hale getirildiğinde adres çubuğu klasik görünümünden çıkarak bir uyarı kutusuna dönüşüyor. “Herhangi bir şey sorun”, “Resminizi açıklayın” ve “Herhangi bir şey araştırın” gibi yönlendirici ifadeler, kullanıcıyı etkileşime teşvik ediyor. Yapay Zeka Modu kısayolunu devre dışı bırakmak isteyen kullanıcılar için mevcut kontrol mekanizması korunuyor. Adres çubuğuna sağ tıklanarak “Yapay Zeka Modu Kısayollarını Her Zaman Göster” seçeneğinin işareti kaldırılabiliyor.
Dehşetengiz
Çok kişiyi işsiz bırakacak ama gerçekten büzel duruyor :)
vay be gayet iyi