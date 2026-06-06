Google Chrome'da AI Modu klasik aramanın yerini alabilir!

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Google, Chrome Canary sürümünde kullanıcıları doğrudan yapay zeka destekli arama deneyimine yönlendirebilecek yeni bir özelliği test ediyor. “Fulfill Searchbox Queries in AI Mode” adlı gizli deneysel ayar etkinleştirildiğinde, adres çubuğuna yazılan sorgular artık klasik Google Arama sonuç sayfasını açmak yerine AI Modu sohbet ekranına yönlendiriliyor.

Mevcut Chrome sürümlerinde AI Mode’a geçmek için kullanıcıların ayrıca ilgili seçeneğe tıklaması gerekiyor. Ancak yeni deneysel özellik bu adımı ortadan kaldırarak tüm aramaları otomatik şekilde AI Modu üzerinden çalıştırıyor.

Windows Report tarafından ortaya çıkarılan kod değişikliklerine göre Ctrl+tıklama, orta fare tuşuyla tıklama ve Shift+tıklama gibi standart arama işlevleri AI Mode içinde de sorunsuz çalışıyor. Bu sayede sonuçlar yeni sekmelerde veya yeni pencerelerde açılabiliyor. Bu detaylar, Google’ın yalnızca bir konsepti test etmekten öte daha kapsamlı bir deneyim üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Bununla birlikte özelliği geliştiren mühendis, ilgili kod notunda bunun yalnızca keşif amaçlı bir çalışma olduğunu ve şu an için kullanıcılara sunulmasının planlanmadığını belirtiyor. Ancak geçmişte AI Overviews ve AI Mode gibi özelliklerin de benzer şekilde deneysel olarak başladığı ve daha sonra geniş çapta kullanıma açıldığı biliniyor.

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Bu test, Google’ın arama motorunu yapay zeka merkezli hale getirme stratejisinin son halkası olarak değerlendiriliyor. Şirket, geçtiğimiz hafta düzenlenen Google I/O 2026 etkinliğinde arama kutusunda son 25 yılın en büyük değişikliğini duyurmuş ve AI Modu’un aylık 1 milyardan fazla kullanıcıya ulaştığını açıklamıştı. Yeni nesil arama kutusu yalnızca metin değil; görsel, dosya, video ve hatta Chrome sekmelerini de giriş olarak kabul edebiliyor.

Özelliği denemek isteyen kullanıcılar Chrome Canary’de chrome://flags sayfasını açarak “Fulfill Searchbox Queries in AI Mode” seçeneğini etkinleştirebilir.

Google ayrıca Chrome için yüzen AI Modu arama çubuğu, yapay zeka destekli kredi kartı önerileri ve Gemini özelliklerini devre dışı bırakmaya yarayan yeni seçenekler üzerinde de çalışıyor.

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Google Chrome'da AI Modu klasik aramanın yerini alabilir!

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