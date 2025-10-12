Google Chrome, web sitelerinden gelen istenmeyen bildirimleri otomatik olarak kapatacak

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Google, Android ve masaüstündeki Chrome kullanıcıları için görmezden gelinen web sitelerinden gelen bildirimleri otomatik olarak kapatma özelliğini kullanıma sunuyor. Bu, kamera veya konum bilgisi gibi uygulamalar için Chrome'un Güvenlik Kontrolü'nün gerçekleştirdiği otomatik işlemlere benzer bir seçenek olacak.

Rahatsız edici bildirimler sona erecek

Bu özellikle beraber rahatsız edici site bildirimleri sona erecek. Tarayıcı, bildirimlerin iptal edildiğine dair bir uyarı gönderecek. Bir sitenin izinleri iptal edildiğinde, kullanıcı bu izinleri Güvenlik Kontrolü üzerinden veya doğrudan ilgili siteye giderek yeniden etkinleştirebilecek. İstenildiği takdirde, bu otomatik bildirim kapatma özelliği devre dışı bırakılabilecek.

Google, şu anda tüm bildirimlerin yüzde 1'inden azının kullanıcılardan etkileşim aldığını söylüyor. Şirketin dahili testlerine göre, daha az bildirim almak, kullanıcıların gelen bildirimlere tıklama olasılığını artırıyor.

