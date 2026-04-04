    Google Chrome sayfa yüklemelerini hızlandıran bir özelliğe kavuşuyor

    Google, Chrome tarayıcısında sayfa yüklemelerini hızlandırmak için "tembel yükleme" isimli yeni bir özelliği kullanıma sunmaya hazırlanıyor.                       

    Google, Chrome tarayıcısında sayfa yüklemelerini hızlandırmak için yeni bir özelliği kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Şirket, şu anda geliştirilme aşamasında olan ve Nisan ayının ortasında yayınlanması beklenen 148 sürümünde, video ve ses içerikleri için "tembel yükleme" (lazy loading) özelliğini test ediyor.

    Tembel yükleme ne demek?

    Tembel yükleme özelliği, ekranda hemen görünmeyen içeriklerin (örneğin aşağıda kalan görseller, videolar veya ses dosyaları) yalnızca ihtiyaç duyulduğunda yüklenmesini sağlıyor. Bu sayede sayfalar daha hızlı açılarak daha az internet verisi kullanılıyor. Örneğin bir siteye girdiğinizde, tüm içeriklerin baştan yüklenmesi yerine sadece gördüğünüz kısımlar yüklenir; aşağı indikçe diğer içerikler sırayla gelir.

    Chrome ve Chromium tabanlı tarayıcılar zaten yerleşik tembel yükleme desteğine sahip, ancak bu yalnızca resimler ve iframe'ler için geçerli. Yeni güncellemeyle birlikte video ve ses dosyaları da bu kapsama alınacak. Ancak YouTube videolarında bir değişiklik gerçekleşmeyecek. Çünkü bu videolar iframe üzerinden yüklendiği için halihazırda tembel yükleme kullanıyor.

    Yeni özellik masaüstü, Android ve iOS sürümlerinde tüm kullanıcılara sunulacak. Ayrıca Microsoft Edge ve Vivaldi gibi diğer Chromium tabanlı tarayıcılara da gelmesi bekleniyor.

