Google Chrome'a entegre Flash desteği geliyor

Google güncelleme hızı açısından şu an rakipsiz olan ve geliştiriciler kanalına yeni sürümleri çok sık düşen Chrome tarayıcısı için geliştirilmiş Flash deneyimi üzerinde çalışıyor. Bilindiği üzere Adobe Flash teknolojisi, şu an internet sitelerinin %95'inde kullanılan en popüler teknoloji olmakla birlikte aynı zamanda en popüler tarayıcı eklentisi konumunda. Her ne kadar Apple, Flash için ölmeye mahkum bir teknoloji yorumlarını yapıyor olsa bile Google bu konuda farklı düşünüyor ve Flash teknolojisini Chrome'a entegre ederek kullanıcıların, eklentilerle uğraşmadan sadece yeni bir Chrome sürümü ile aynı zamanda Flash desteği elde etmelerini hedefliyor.

Entegre Flash desteği ile Google;

Kullanıcıların yeni bir Chrome sürümü indirdiklerinde aynı zamanda en yeni Adobe Flash Player'a sahip olmasını ve ayrı kurulum ihtiyacı duymamasın

Kullanıcıların, Flash Player ile ilgili güncellemeleri, Chrome'un otomatik-güncelleme sistemi kapsamında otomatik olarak almasını,

Adobe'nin de katkılarıyla Chrome'un Sandox yapısını genişleterek Flash içerikli siteler için kullanıcılara ekstra güvenlik sağlamayı

hedefliyor. Geliştiriciler kanalında entegre Flash özellikli sürümü bulunan Chrome için Google'un bu yeniliği genele ne zaman yayacağı ise henüz bilinmiyor.