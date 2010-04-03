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Google Chrome'a entegre Flash desteği geliyor

9 yıl
15,8b
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15
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google Chrome'a entegre Flash desteği geliyor
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Google güncelleme hızı açısından şu an rakipsiz olan ve geliştiriciler kanalına yeni sürümleri çok sık düşen Chrome tarayıcısı için geliştirilmiş Flash deneyimi üzerinde çalışıyor. Bilindiği üzere Adobe Flash teknolojisi, şu an internet sitelerinin %95'inde kullanılan en popüler teknoloji olmakla birlikte aynı zamanda en popüler tarayıcı eklentisi konumunda. Her ne kadar Apple, Flash için ölmeye mahkum bir teknoloji yorumlarını yapıyor olsa bile Google bu konuda farklı düşünüyor ve Flash teknolojisini Chrome'a entegre ederek kullanıcıların, eklentilerle uğraşmadan sadece yeni bir Chrome sürümü ile aynı zamanda Flash desteği elde etmelerini hedefliyor.

Entegre Flash desteği ile Google;

  • Kullanıcıların yeni bir Chrome sürümü indirdiklerinde aynı zamanda en yeni Adobe Flash Player'a sahip olmasını ve ayrı kurulum ihtiyacı duymamasın
  • Kullanıcıların, Flash Player ile ilgili güncellemeleri, Chrome'un otomatik-güncelleme sistemi kapsamında otomatik olarak almasını,
  • Adobe'nin de katkılarıyla Chrome'un Sandox yapısını genişleterek Flash içerikli siteler için kullanıcılara ekstra güvenlik sağlamayı

hedefliyor. Geliştiriciler kanalında entegre Flash özellikli sürümü bulunan Chrome için Google'un bu yeniliği genele ne zaman yayacağı ise henüz bilinmiyor.


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Fashionality 9 yıl
konu apple hayranlığına gitmesin ama yapılan yorumlara bakınca ipad de flash olmamasının aslında iyi bişey olduğunu düşünmeye başladım..
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whiskeyinthejar 9 yıl
sanırım farklı flash sürümlerindeki problemleri çözmek için küçük bir hile yapacaklar. chrome çok pratik ve hafif bir tarayıcı. aramalarda google yönlendirip reklamdan para kazanıyor diyenleri anlayamıyorum (hoş bir zamandır seçiliyor kurulumda) google bunu ücretsiz olarak sunuyor fakat internet explorerda binge yönlendiriyor ki üstelik siz içine tarayıcının da dahil olduğu işletim sistemine 430 lira verirken yapıyor.


DH Misafiri

Geliri reklam olan bir firmadan başka ne beklenebilirdi ki?
sitelerde video seyretmek isstiyorsanız flashı makinanıza yüklemek zorundasınız, bir kere yükledinizmi de gezdiğiniz her sitede hoplayıp zıplayan , yanıp sönen reklamlardan kurtulamazsınız çünkü reklamların %90 ından fazlası flash kullanılarak hazırlanıyor.
Chrome da neden flash block eklentisi Firefox kadar kolay kurulamıyor, neden google flash desteğini chrome a ekliyor şimdi anladınızmı?


yok direkt sitesinden uzantılar içnden addblocku tek tıklama ile kuruyorsunuz. misal bu siteyi chrome üzerinden tek reklam olmadan izliyorum.
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sertacaygun 9 yıl
Einstein; Adamın adından belli işini bildiği !
Flashblock iyidir, hoştur. 90'lı yıllardaki GIF resimleri, GIF reklamları özledik....
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Takao 9 yıl
2-3 sene sonrada flashı kaldıran bi eklenti koyarlar yaşasın HTML5
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fukarakoala 9 yıl
Bendede google chrome bazen flash sorunu verebiliyor.Bu olay harici cok severek kullanıyorum gelişirse cok güzel olur.
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Einstein 9 yıl
FlashBlock gerisi yalan.
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RaptorFX 9 yıl
@jiddi aynı görüşteyim ve apple dan gelen açıklamaları kesinlikle doğru buluyorum. İnternet üzerindeki en büyük pranga flashdır. Süper hızlı internet istiyorsak flash alternatifi bir uygulama yapılması kaçınılmazdır. Adobe bile flashin ne büyük bir yük olduğunu bildiği için gpu hızlandırmayla uğraşmaktadır.
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jiddi 9 yıl
O Flash'in ben taa yapan fabrikasina, calisanlarina... kara kar yagsin yollari tikansin, gidip-gelemesinler, paso yan gelip yatip iflas etsin fabrikasi. Nedir o oyle ya, ekranda 10 tane resim hareket edince makina kasim kasim kasiliyor. Islemci yirtiniyor islem yapacam diye. Oyle program mi olur ! Yuhaliyorum Adobe'yi bu Flash icin !
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fuckulteli 9 yıl

jiddi

O Flash'in ben taa yapan fabrikasina, calisanlarina... kara kar yagsin yollari tikansin, gidip-gelemesinler, paso yan gelip yatip iflas etsin fabrikasi. Nedir o oyle ya, ekranda 10 tane resim hareket edince makina kasim kasim kasiliyor. Islemci yirtiniyor islem yapacam diye. Oyle program mi olur ! Yuhaliyorum Adobe'yi bu Flash icin !

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einhander 9 yıl
acaba sıtelerde gezerken flash yuzunden çöken chrome a boyle bır eklentıyle çökmesı engellenebılır mı?
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pLainLogic 9 yıl

einhander

acaba sıtelerde gezerken flash yuzunden çöken chrome a boyle bır eklentıyle çökmesı engellenebılır mı?

Meçhul
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DH Misafiri 9 yıl
Geliri reklam olan bir firmadan başka ne beklenebilirdi ki?
sitelerde video seyretmek isstiyorsanız flashı makinanıza yüklemek zorundasınız, bir kere yükledinizmi de gezdiğiniz her sitede hoplayıp zıplayan , yanıp sönen reklamlardan kurtulamazsınız çünkü reklamların %90 ından fazlası flash kullanılarak hazırlanıyor.
Chrome da neden flash block eklentisi Firefox kadar kolay kurulamıyor, neden google flash desteğini chrome a ekliyor şimdi anladınızmı?
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infidel 9 yıl

DH Misafiri

Geliri reklam olan bir firmadan başka ne beklenebilirdi ki?
sitelerde video seyretmek isstiyorsanız flashı makinanıza yüklemek zorundasınız, bir kere yükledinizmi de gezdiğiniz her sitede hoplayıp zıplayan , yanıp sönen reklamlardan kurtulamazsınız çünkü reklamların %90 ından fazlası flash kullanılarak hazırlanıyor.
Chrome da neden flash block eklentisi Firefox kadar kolay kurulamıyor, neden google flash desteğini chrome a ekliyor şimdi anladınızmı?


Bende bunları yazmak için girmiştim hazır yazmışsın. Flasha ödeyeceği lisans bedelini tabiki reklamlardan çıkaracak buda herhalükarda kullanıcıyı olumsuz etkileyecek. Bir anlamda daha çok reklam seyredeceğiz...
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