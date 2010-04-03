Google Chrome'a entegre Flash desteği geliyor

Google güncelleme hızı açısından şu an rakipsiz olan ve geliştiriciler kanalına yeni sürümleri çok sık düşen Chrome tarayıcısı için geliştirilmiş Flash deneyimi üzerinde çalışıyor. Bilindiği üzere Adobe Flash teknolojisi, şu an internet sitelerinin %95'inde kullanılan en popüler teknoloji olmakla birlikte aynı zamanda en popüler tarayıcı eklentisi konumunda. Her ne kadar Apple, Flash için ölmeye mahkum bir teknoloji yorumlarını yapıyor olsa bile Google bu konuda farklı düşünüyor ve Flash teknolojisini Chrome'a entegre ederek kullanıcıların, eklentilerle uğraşmadan sadece yeni bir Chrome sürümü ile aynı zamanda Flash desteği elde etmelerini hedefliyor.
Entegre Flash desteği ile Google;
- Kullanıcıların yeni bir Chrome sürümü indirdiklerinde aynı zamanda en yeni Adobe Flash Player'a sahip olmasını ve ayrı kurulum ihtiyacı duymamasın
- Kullanıcıların, Flash Player ile ilgili güncellemeleri, Chrome'un otomatik-güncelleme sistemi kapsamında otomatik olarak almasını,
- Adobe'nin de katkılarıyla Chrome'un Sandox yapısını genişleterek Flash içerikli siteler için kullanıcılara ekstra güvenlik sağlamayı
hedefliyor. Geliştiriciler kanalında entegre Flash özellikli sürümü bulunan Chrome için Google'un bu yeniliği genele ne zaman yayacağı ise henüz bilinmiyor.
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yok direkt sitesinden uzantılar içnden addblocku tek tıklama ile kuruyorsunuz. misal bu siteyi chrome üzerinden tek reklam olmadan izliyorum.
Flashblock iyidir, hoştur. 90'lı yıllardaki GIF resimleri, GIF reklamları özledik....
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Meçhul
sitelerde video seyretmek isstiyorsanız flashı makinanıza yüklemek zorundasınız, bir kere yükledinizmi de gezdiğiniz her sitede hoplayıp zıplayan , yanıp sönen reklamlardan kurtulamazsınız çünkü reklamların %90 ından fazlası flash kullanılarak hazırlanıyor.
Chrome da neden flash block eklentisi Firefox kadar kolay kurulamıyor, neden google flash desteğini chrome a ekliyor şimdi anladınızmı?
Bende bunları yazmak için girmiştim hazır yazmışsın. Flasha ödeyeceği lisans bedelini tabiki reklamlardan çıkaracak buda herhalükarda kullanıcıyı olumsuz etkileyecek. Bir anlamda daha çok reklam seyredeceğiz...