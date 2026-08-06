Google’da yapay zekanın başına bir Türk geçti: Koray Kavukçuoğlu dönemi başladı

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Google, yapay zeka organizasyonunda son yılların en kapsamlı yönetim değişikliğini duyurdu. Google DeepMind CEO'su Demis Hassabis, günlük yönetim görevlerinden ayrılarak Google DeepMind Yönetim Kurulu Başkanı (Chair) ve Alphabet Baş Bilim İnsanı (Chief Scientist) görevlerine geçiş yaptı. Şirketin yapay zeka geliştirme faaliyetlerinin liderliği ise Koray Kavukçuoğlu’na emanet edildi.

Yapay zeka ekibinin başına geçti

Google CEO'su Sundar Pichai'nin açıkladığı yeni yapılanmaya göre Koray Kavukçuoğlu, Google DeepMind'ın Kıdemli Başkan Yardımcısı (SVP) olarak doğrudan Pichai'ye bağlı çalışacak. Kavukcuoğlu, tüm yapay zeka model geliştirme süreçleri, DeepMind araştırmaları ile Gemini uygulaması ve geliştirici ekiplerinden sorumlu olacak. Ayrıca Google'ın Baş Yapay Zeka Mimarı (Chief AI Architect) görevini de sürdürecek.

2010 yılından bu yana DeepMind'ın CEO'luğunu yürüten ve şirketin kurucu ortaklarından biri olan Demis Hassabis ise bundan sonra daha çok uzun vadeli yapay zeka stratejileri ile bilimsel araştırmalara odaklanacak. Yeni görevleri kapsamında Google DeepMind'ın yönetim kurulu başkanlığını üstlenecek olan Hassabis, aynı zamanda Alphabet'in baş bilim insanı olarak AGI (Yapay Genel Zeka) ve bilimsel keşif çalışmalarına liderlik edecek.

Hassabis ayrıca yapay zeka ile ilaç geliştirme çalışmaları yürüten Isomorphic Labs'ın liderliğini de bırakmayacak.

Çalışanlara gönderdiği mesajda yapay zekanın en önemli kullanım alanının insan sağlığı olduğunu vurgulayan Hassabis, teknolojinin artık dünyaya somut faydasını kanıtlaması gerektiğini belirterek özellikle kanser gibi hastalıkların tedavisinde önemli ilerlemeler sağlanabileceğini ifade etti. Hassabis, yeni görevinde Sundar Pichai ile stratejik AGI çalışmalarında yakın çalışmayı sürdüreceğini, Koray Kavukcuoğlu ve DeepMind yönetimine de destek vermeye devam edeceğini söyledi.

Pichai: DeepMind emin ellerde

Sundar Pichai de yaptığı açıklamada Koray Kavukçuoğlu’nun 13 yıldır Google DeepMind bünyesinde görev yaptığını ve alanında dünyanın önde gelen isimlerinden biri olduğunu vurguladı. Derin öğrenme ekibinin kurulmasına öncülük eden Kavukçuoğlu’nun WaveNet ve Deep Q Network (DQN) gibi önemli yapay zeka atılımlarında kritik rol oynadığını belirten Pichai, DeepMind'ın yeni dönemde emin ellerde olacağını ifade etti.

Öte yandan yönetim değişiklikleri bunlarla sınırlı değil. Uzun yıllardır Google DeepMind Baş Bilim İnsanı görevini yürüten Jeff Dean, Google Fellow Sanjay Ghemawat ile birlikte Discovery Loop adlı yeni bir yapay zeka şirketi kurmak üzere şirketten ayrılıyor. Google, Discovery Loop'un kurucu yatırımcıları arasında yer alacak ve yeni girişimin bulut altyapısını da sağlayacak. Discovery Loop, insan müdahalesini en aza indirerek kendi kendini geliştirebilen yapay zeka sistemleri üzerinde çalışacak.

Google rekabette yeni bir perde açıyor

Tüm bu değişiklikler Google'ın üretken yapay zeka alanında OpenAI ve Anthropic ile giderek sertleşen rekabete karşı organizasyonunu yeniden şekillendirdiğini gösteriyor.

Şirket kısa süre önce, Hassabis'in de katkı sunduğu AlphaFold ekibini dağıttı. Çalışanların bir bölümü farklı ekiplere aktarılırken bazı isimler şirketten ayrıldı. Proteinlerin üç boyutlu yapılarını amino asit dizilerinden dakikalar içinde yüksek doğrulukla tahmin edebilen AlphaFold, daha önce yıllar sürebilen bir süreci büyük ölçüde hızlandırmıştı. Teknoloji bugün Alzheimer ve Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıklara yönelik tedavi geliştirme çalışmalarında kullanılıyor ve bu alandaki katkılarıyla Nobel Kimya Ödülü kazandıran araştırmalar arasında yer alıyor.

Anthropic, Claude için kendi yapay zeka çipini geliştirecek 1 gün önce eklendi

Google ayrıca Anthropic'e yaptığı yatırımı da büyütüyor. Nisan ayında gerçekleştirilen 10 milyar dolarlık yatırımın ardından, belirlenen performans hedeflerinin karşılanması halinde şirkete 30 milyar dolar daha yatırım yapılması planlanıyor. Böylece Google'ın Anthropic'e toplam yatırımı 40 milyar dolara ulaşabilecek.

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