Google, yeni spam politikasını duyurdu: Bu siteler artık cezalandırılacak!

Tam Boyutta Gör Google, tarayıcının geri düğmesiyle gezinmeyi engelleyen siteleri hedef alan yeni bir spam politikası duyurdu. Geri düğmesiyle yapılan saldırılar artık Google'ın kötü amaçlı uygulamalar spam politikası kapsamında açık bir ihlal olarak kabul ediliyor ve uygulama 15 Haziran'da başlayacak.

Google, Gmail için yeni güvenlik özelliğini devreye aldı 3 gün önce eklendi

İhlal eden siteler, Google Arama sonuçlarındaki görünürlüklerini azaltacak manuel spam işlemleri veya otomatik sıralama düşürme işlemleriyle karşı karşıya kalacak.

Web sitesi geliştiricileri veya bazen reklam ağı operatörleri, tarayıcınızın geçmişini manipüle etmek için JavaScript kullanır. Geri düğmesine bastığınızda (özellikle mobil cihazlarda), arama sonuçlarınıza dönmek yerine, spam, istenmeyen reklamlar ya da ortaklık bağlantıları içeren tamamen farklı bir sayfaya yönlendirilirsiniz.

Google, bu davranışta keskin bir artış fark ettiğini, bu nedenle de back button hijacking (geri düğmesini ele geçirme) yöntemini kullananların açıkça politika ihlali olduğunu söylüyor. Site sahiplerinin, kullanıcının tarayıcı geçmişini bozan herhangi bir komut dosyasını kaldırmak için bugünden itibaren yaklaşık iki ay, yani 15 Haziran 2026'ya kadar süreleri var. Bunu yapmazlarsa, manuel spam işlemleri veya Google Arama sonuçlarındaki sıralamalarının düşürülmesi gibi sonuçlarla karşılaşacaklar.

Google'dan back button hijacking ile reklam çıkartanlara ceza!

