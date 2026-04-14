    Google, yeni spam politikasını duyurdu: Bu siteler artık cezalandırılacak!

    Google artık geri düğmesini kullanarak kullanıcıya reklam çıkartan web sitelerini cezalandıracak. Back button hijacking olarak adlandırılan bu yöntemi kullananlar Google aramalarından düşürülecek.

    Google, tarayıcının geri düğmesiyle gezinmeyi engelleyen siteleri hedef alan yeni bir spam politikası duyurdu. Geri düğmesiyle yapılan saldırılar artık Google'ın kötü amaçlı uygulamalar spam politikası kapsamında açık bir ihlal olarak kabul ediliyor ve uygulama 15 Haziran'da başlayacak.

    Tarayıcının geri düğmesine müdahale edip reklam çıkartan sitelere ceza!

    İhlal eden siteler, Google Arama sonuçlarındaki görünürlüklerini azaltacak manuel spam işlemleri veya otomatik sıralama düşürme işlemleriyle karşı karşıya kalacak.

    Web sitesi geliştiricileri veya bazen reklam ağı operatörleri, tarayıcınızın geçmişini manipüle etmek için JavaScript kullanır. Geri düğmesine bastığınızda (özellikle mobil cihazlarda), arama sonuçlarınıza dönmek yerine, spam, istenmeyen reklamlar ya da ortaklık bağlantıları içeren tamamen farklı bir sayfaya yönlendirilirsiniz.

    Google, bu davranışta keskin bir artış fark ettiğini, bu nedenle de back button hijacking (geri düğmesini ele geçirme) yöntemini kullananların açıkça politika ihlali olduğunu söylüyor. Site sahiplerinin, kullanıcının tarayıcı geçmişini bozan herhangi bir komut dosyasını kaldırmak için bugünden itibaren yaklaşık iki ay, yani 15 Haziran 2026'ya kadar süreleri var. Bunu yapmazlarsa, manuel spam işlemleri veya Google Arama sonuçlarındaki sıralamalarının düşürülmesi gibi sonuçlarla karşılaşacaklar.

    E
    Erhan KUMAS 1 saat önce

    Haberdeki destek güzel bir başlangıç farklı fırsatlarda var. Mobil oyun ve uygulama sektörü için Türkiye'nin 2026'da yürürlüğe koyduğu 10962 sayılı karar, E-TURQUALITY Programı kapsamında yıllık 500 milyon TL'ye kadar destek sunuyor. Yurt dışı pazarlama, lokalizasyon, UA reklam giderleri — hepsi %50-70 oranında geri ödemesiz. Haberde bahsedilen KOSGEB destekleri + e-Turquality + Yatırım Teşvik Belgesi birlikte kullanılabildiğinde önemli bir kaldıraç oluşuyor. Proteşvik olarak bu süreçleri yöneten bir firmayız; konu hakkında daha fazla bilgi isteyen olursa web sitesinden blog yazılarımızı okuyabilir.

