Gmail, Drive ve daha fazlası değişiyor: Google'ın yeni logo tasarımları sızdı

Yeni logoların en dikkat çeken yönü, klasik düz renklerin yerini alan yumuşak geçişli (gradient) tonlar. Bu yaklaşım, yalnızca estetik bir güncelleme değil, aynı zamanda uygulamaların yapay zekâ entegrasyonlarını görsel olarak temsil etme amacı da taşıyor. Değişimden etkilenecek uygulamalar arasında ise Google Takvim, Google Dökümanlar ve Google Meet gibi günlük kullanımda oldukça yaygın servisler bulunuyor.
Şu an için bu tasarım değişikliklerinin tüm kullanıcılara sunulacağı tarih net değil. Ancak sızıntının güvenilir kaynaklara dayandığını söyleyelim. Bu da güncellemenin çok uzak olmadığını gösteriyor.