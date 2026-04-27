    Gmail, Drive ve daha fazlası değişiyor: Google'ın yeni logo tasarımları sızdı

    Google, alışık olduğumuz birçok uygulamanın tasarımını yenilemeye hazırlanıyor. Sızdırılan bilgilere göre şirket, başta Gmail ve Google Drive olmak üzere toplam 13 uygulamanın logosunu değiştiriyor.

    Google'dan büyük değişim: 13 uygulamanın logosu yenileniyor! Tam Boyutta Gör
    Google, uygulama ekosisteminde uzun süredir sürdürdüğü tasarım dönüşümünü genişletmeye hazırlanıyor. Sızdırılan bilgilere göre şirket, Gmail ve Google Drive olmak üzere toplam 13 popüler uygulamanın logosunu daha modern ve gradyan ağırlıklı bir görünüme kavuşturacak.

    Google'ın yeni logo tasarımları sızdı

    Yeni logoların en dikkat çeken yönü, klasik düz renklerin yerini alan yumuşak geçişli (gradient) tonlar. Bu yaklaşım, yalnızca estetik bir güncelleme değil, aynı zamanda uygulamaların yapay zekâ entegrasyonlarını görsel olarak temsil etme amacı da taşıyor. Değişimden etkilenecek uygulamalar arasında ise Google Takvim, Google Dökümanlar ve Google Meet gibi günlük kullanımda oldukça yaygın servisler bulunuyor.

    Google'dan büyük değişim: 13 uygulamanın logosu yenileniyor! Tam Boyutta Gör
    Sızdırılan görsellere baktığımızda, bazı uygulamalarda renk sayısı azaltılırken, bazılarında ise ikon yapısı daha sade ve yuvarlatılmış hale getirilmiş. Özellikle Google Chat tarafında köklü bir değişim göze çarpıyor. Dört renkli klasik konuşma balonu yerine daha sade, tek tona yakın ve daha modern bir balon tasarımı göze çarpıyor.
    Google'dan büyük değişim: 13 uygulamanın logosu yenileniyor! Tam Boyutta Gör
    Gmail'de ise köklü bir değişiklik yerine mevcut "M" formu korunuyor ancak renk geçişleri daha yumuşak hale getirilmiş. Öte yandan Dökümanlar, Sheets ve Slides gibi üretkenlik araçlarında tanıdık yapı korunuyor olacak. Ancak iç ikonlar güncellenirken, özellikle Sheets ve Slides'ın yatay formata geçtiğini görüyoruz. 

    Şu an için bu tasarım değişikliklerinin tüm kullanıcılara sunulacağı tarih net değil. Ancak sızıntının güvenilir kaynaklara dayandığını söyleyelim. Bu da güncellemenin çok uzak olmadığını gösteriyor. 

    İzmit'te üretilecek Hyundai IONIQ 3 tanıtıldı

