Google'dan Chrome'a alternatif yapay zeka tarayıcısı: Disco

Tam Boyutta Gör Google’ın Chrome ekibi yakın zamanda yeni bir tarayıcı geliştirdi. Bu deneysel tarayıcı, bir soru ya da komut aldığında ilgili pek çok sekmeyi otomatik olarak açıyor ve ardından kullanıcının yapmak istediği işe özel bir mini uygulama oluşturuyor. Örneğin biri seyahat önerileri isterse bir gezi planlayıcı, ders çalışma yardımı isterse bir çalışma kartı sistemi oluşturuyor. Kısacası Google’da arama yapmak ile sezgisel kodlama (vibe coding) arası bir deney sunuyor.

Google'dan deneysel tarayıcı: Disco

Bu konsept GenTabs, tarayıcının kendisi ise Disco olarak adlandırılıyor. Google, bu ikisini Search Labs kapsamında deneysel olarak piyasaya sürerek web’in geleceğinde yerleri olup olmayacağını test ediyor.

Ekip, tarayıcının Chrome'un yerine geliştirilmediğini özellikle vurguluyor. Proje, Google içindeki bir hackathonda ortaya çıkmış ve ekipteki insanların ilgisini çekmiş. Chrome ekibini yöneten Parisa Tabriz, Disco’yu klasik bir tarayıcı olarak görmüyor. Disco web sitelerini açıp onlarla etkileşime girebilse de asıl amacı, insanların yalnızca sekme kullanmaktan, o anda ihtiyaç duydukları işe özel, kişisel ve seçilmiş mini bir uygulama oluşturmaya geçince neler olacağını görmek.

GenTabs ismi, Google'ın Gemini yapay zeka modelleri tarafından oluşturulan, bilgi açısından zengin sayfaları ifade ediyor. Yeni piyasaya sürülen Gemini 3'ün temel özelliklerinden biri, tek seferlik etkileşimli arayüzler oluşturma yeteneği. Yani sadece bir metin veya resim oluşturmak yerine, anında minyatür uygulamalar oluşturabiliyor. GenTabs bu fikri alıp tarayıcının temel özelliği haline getiriyor.

Bunu göstermek için Chrome ekibindeki bir inovasyon laboratuvarını yöneten Manini Roy, Disco’yu açıp yeni bir sekme oluşturdu. Aslında bu tam olarak bir sekme değil; uygulamanın sol kenarındaki bir butona basarak Google’ın “proje” adını verdiği, tarayıcı içinde bir tür ikinci tarayıcı görevi gören bir alan açtı. Karşısına bir sohbet kutusu çıktı ve Roy buraya Japonya’ya bir seyahat planlamak istediğini yazdı. Bu noktada Gemini devreye girdi.

Tam Boyutta Gör Disco, yalnızca metin ve bağlantı oluşturmak yerine iki şey yaptı: Roy’un isteğiyle ilgili bir dizi sekme açtı ve onun için etkileşimli bir planlayıcı oluşturmayı teklif etti. Roy teklifi kabul ettiğinde bir dakika kadar süren bir işlem sonucunda, Gemini küçük bir web uygulamasına benzeyen bir arayüz oluşturdu. Japonya haritası üzerinde önemli noktalar işaretlenmişti, basit bir gezi planlayıcısı vardı ve yararlanılan kaynaklara bağlantılar eklenmişti. Bu kaynaklar, projenin içinde açık olan sekmeleri de içeriyordu. Roy geziye eklemek istediği başka şeyler için yeni sekmeler açtıkça, GenTab bu yeni bilgileri de uygulamaya işledi.

Bu çift yönlü etkileşim, konseptin merkezinde yer alıyor. GenTab öneriler sunuyor ancak kullanıcının kendi açtığı siteleri de dikkate alıyor. Yani modelden sürekli yeni şeyler üretmesini beklemek yerine, kullanıcı kendi araştırmasını da sürece katıyor. Japonya’da gidilecek yerleri sekmeler halinde açınca, GenTab bunları hem plana ekliyor hem de kendi önerileriyle birleştiriyor.

Google, şu anda Disco'yu yalnızca macOS için sunuyor. Denemek isteyenler kayıt olarak bekleme listesine alınıyor.

