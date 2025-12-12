Google'dan Chrome'a alternatif yapay zeka tarayıcısı: Disco

Google'dan deneysel tarayıcı: Disco
Bu konsept GenTabs, tarayıcının kendisi ise Disco olarak adlandırılıyor. Google, bu ikisini Search Labs kapsamında deneysel olarak piyasaya sürerek web’in geleceğinde yerleri olup olmayacağını test ediyor.
Ekip, tarayıcının Chrome'un yerine geliştirilmediğini özellikle vurguluyor. Proje, Google içindeki bir hackathonda ortaya çıkmış ve ekipteki insanların ilgisini çekmiş. Chrome ekibini yöneten Parisa Tabriz, Disco’yu klasik bir tarayıcı olarak görmüyor. Disco web sitelerini açıp onlarla etkileşime girebilse de asıl amacı, insanların yalnızca sekme kullanmaktan, o anda ihtiyaç duydukları işe özel, kişisel ve seçilmiş mini bir uygulama oluşturmaya geçince neler olacağını görmek.
GenTabs ismi, Google'ın Gemini yapay zeka modelleri tarafından oluşturulan, bilgi açısından zengin sayfaları ifade ediyor. Yeni piyasaya sürülen Gemini 3'ün temel özelliklerinden biri, tek seferlik etkileşimli arayüzler oluşturma yeteneği. Yani sadece bir metin veya resim oluşturmak yerine, anında minyatür uygulamalar oluşturabiliyor. GenTabs bu fikri alıp tarayıcının temel özelliği haline getiriyor.
Bunu göstermek için Chrome ekibindeki bir inovasyon laboratuvarını yöneten Manini Roy, Disco’yu açıp yeni bir sekme oluşturdu. Aslında bu tam olarak bir sekme değil; uygulamanın sol kenarındaki bir butona basarak Google’ın “proje” adını verdiği, tarayıcı içinde bir tür ikinci tarayıcı görevi gören bir alan açtı. Karşısına bir sohbet kutusu çıktı ve Roy buraya Japonya’ya bir seyahat planlamak istediğini yazdı. Bu noktada Gemini devreye girdi.
Bu çift yönlü etkileşim, konseptin merkezinde yer alıyor. GenTab öneriler sunuyor ancak kullanıcının kendi açtığı siteleri de dikkate alıyor. Yani modelden sürekli yeni şeyler üretmesini beklemek yerine, kullanıcı kendi araştırmasını da sürece katıyor. Japonya’da gidilecek yerleri sekmeler halinde açınca, GenTab bunları hem plana ekliyor hem de kendi önerileriyle birleştiriyor.
Google, şu anda Disco'yu yalnızca macOS için sunuyor. Denemek isteyenler kayıt olarak bekleme listesine alınıyor.Kaynakça https://www.theverge.com/tech/842000/google-disco-browser-ai-experiment https://blog.google/technology/google-labs/gentabs-gemini-3/