Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google'dan Chrome'a alternatif yapay zeka tarayıcısı: Disco

    Google’ın geliştirdiği bu deneysel tarayıcı, bir soru ya da komut aldığında ilgili sekmeleri otomatik olarak açıyor ve ardından kullanıcının yapmak istediği işe özel bir mini uygulama oluşturuyor.

    Google'dan Chrome'a alternatif yapay zeka tarayıcısı: Disco Tam Boyutta Gör
    Google’ın Chrome ekibi yakın zamanda yeni bir tarayıcı geliştirdi. Bu deneysel tarayıcı, bir soru ya da komut aldığında ilgili pek çok sekmeyi otomatik olarak açıyor ve ardından kullanıcının yapmak istediği işe özel bir mini uygulama oluşturuyor. Örneğin biri seyahat önerileri isterse bir gezi planlayıcı, ders çalışma yardımı isterse bir çalışma kartı sistemi oluşturuyor. Kısacası Google’da arama yapmak ile sezgisel kodlama (vibe coding) arası bir deney sunuyor.

    Google'dan deneysel tarayıcı: Disco

    Bu konsept GenTabs, tarayıcının kendisi ise Disco olarak adlandırılıyor. Google, bu ikisini Search Labs kapsamında deneysel olarak piyasaya sürerek web’in geleceğinde yerleri olup olmayacağını test ediyor.

    Ekip, tarayıcının Chrome'un yerine geliştirilmediğini özellikle vurguluyor. Proje, Google içindeki bir hackathonda ortaya çıkmış ve ekipteki insanların ilgisini çekmiş. Chrome ekibini yöneten Parisa Tabriz, Disco’yu klasik bir tarayıcı olarak görmüyor. Disco web sitelerini açıp onlarla etkileşime girebilse de asıl amacı, insanların yalnızca sekme kullanmaktan, o anda ihtiyaç duydukları işe özel, kişisel ve seçilmiş mini bir uygulama oluşturmaya geçince neler olacağını görmek.

    GenTabs ismi, Google'ın Gemini yapay zeka modelleri tarafından oluşturulan, bilgi açısından zengin sayfaları ifade ediyor. Yeni piyasaya sürülen Gemini 3'ün temel özelliklerinden biri, tek seferlik etkileşimli arayüzler oluşturma yeteneği. Yani sadece bir metin veya resim oluşturmak yerine, anında minyatür uygulamalar oluşturabiliyor. GenTabs bu fikri alıp tarayıcının temel özelliği haline getiriyor.

    Bunu göstermek için Chrome ekibindeki bir inovasyon laboratuvarını yöneten Manini Roy, Disco’yu açıp yeni bir sekme oluşturdu. Aslında bu tam olarak bir sekme değil; uygulamanın sol kenarındaki bir butona basarak Google’ın “proje” adını verdiği, tarayıcı içinde bir tür ikinci tarayıcı görevi gören bir alan açtı. Karşısına bir sohbet kutusu çıktı ve Roy buraya Japonya’ya bir seyahat planlamak istediğini yazdı. Bu noktada Gemini devreye girdi.

    Google'dan Chrome'a alternatif yapay zeka tarayıcısı: Disco Tam Boyutta Gör
    Disco, yalnızca metin ve bağlantı oluşturmak yerine iki şey yaptı: Roy’un isteğiyle ilgili bir dizi sekme açtı ve onun için etkileşimli bir planlayıcı oluşturmayı teklif etti. Roy teklifi kabul ettiğinde bir dakika kadar süren bir işlem sonucunda, Gemini küçük bir web uygulamasına benzeyen bir arayüz oluşturdu. Japonya haritası üzerinde önemli noktalar işaretlenmişti, basit bir gezi planlayıcısı vardı ve yararlanılan kaynaklara bağlantılar eklenmişti. Bu kaynaklar, projenin içinde açık olan sekmeleri de içeriyordu. Roy geziye eklemek istediği başka şeyler için yeni sekmeler açtıkça, GenTab bu yeni bilgileri de uygulamaya işledi.

    Bu çift yönlü etkileşim, konseptin merkezinde yer alıyor. GenTab öneriler sunuyor ancak kullanıcının kendi açtığı siteleri de dikkate alıyor. Yani modelden sürekli yeni şeyler üretmesini beklemek yerine, kullanıcı kendi araştırmasını da sürece katıyor. Japonya’da gidilecek yerleri sekmeler halinde açınca, GenTab bunları hem plana ekliyor hem de kendi önerileriyle birleştiriyor. 

    Google, şu anda Disco'yu yalnızca macOS için sunuyor. Denemek isteyenler kayıt olarak bekleme listesine alınıyor.

    Kaynakça https://www.theverge.com/tech/842000/google-disco-browser-ai-experiment https://blog.google/technology/google-labs/gentabs-gemini-3/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD'den 2 tonluk ağaçla ekstrem sağlamlık testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    casper format tuşu albaraka pratik finansman kart nakite çevirme belediye mesajları nasıl engellenir dizi indirme sitesi dyson süpürge yorumları kadınlar kulübü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM24 PRO
    General Mobile GM24 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Exa Trend3 C3
    Exa Trend3 C3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum