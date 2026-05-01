Google’dan Gemini için yeni hamle: Reklam dönemi kapıda mı?

Tam Boyutta Gör Google, Gemini yapay zeka platformunda reklam gösterme olasılığını gündemine aldı. Şirketin üst düzey yöneticilerinden Philipp Schindler’in 2026 yılının ilk çeyrek finansal sonuçları sırasında yaptığı açıklamalar, bu alandaki yaklaşımın değişebileceğine işaret ediyor. Daha önce reklamsız bir deneyim sunacağı belirtilen Gemini için artık gelir modeli çeşitlendirme seçenekleri değerlendiriliyor. Artan rekabet, yapay zeka altyapısının maliyeti ve sürdürülebilir gelir ihtiyacı, bu stratejik değişimin temel nedenleri arasında gösteriliyor. Şirket henüz kesin bir karar vermiş değil, ancak test edilen reklam formatlarının başarılı olması durumunda Gemini’ye entegre edilmesi olasılığı güç kazanıyor.

Gemini’nin ilk çıkışında sunduğu en dikkat çekici özelliklerden biri, sade ve reklamsız kullanıcı deneyimiydi. Bu yaklaşım, özellikle geleneksel arama motorlarında sıkça karşılaşılan sponsorlu içerik yoğunluğundan uzaklaşmak isteyen kullanıcılar için önemli bir avantaj sağladı. Ancak yapay zeka tabanlı hizmetlerin arka planında çalışan yüksek işlem gücü ve veri merkezleri, ciddi maliyetler doğuruyor. Bu durum, tıpkı geçmişte ücretsiz e-posta servislerinin zamanla reklam destekli modellere yönelmesine benzer bir dönüşümün sinyallerini veriyor.

Philipp Schindler’in açıklamalarında dikkat çeken noktalardan biri, reklamların klasik anlamda bir kesinti unsuru olarak değil yararlı ticari bilgiler şeklinde konumlandırılabileceği vurgusu oldu. Bu yaklaşım, reklamların kullanıcı deneyimini bölmek yerine, sorgu bağlamına entegre edilmesini hedefleyen yeni nesil bir modelin ipuçlarını taşıyor. Örneğin bir kullanıcı seyahat planı yaparken ilgili otel veya uçuş seçeneklerinin doğal bir öneri gibi sunulması bu modelin bir yansıması olabilir.

Claude, üçüncü taraf entegrasyonlarla yeteneklerini genişletiyor 5 gün önce eklendi

Google’ın bu alandaki çalışmaları yalnızca Gemini ile sınırlı değil. Şirket, yapay zeka destekli arama sonuçlarında ve yeni AI Arama Modu gibi deneysel özelliklerde reklam formatlarını test etmeye başladı. Bu testlerin amacı, reklamların kullanıcıya gerçekten değer katıp katmadığını ölçmek. Eğer bu formatlar kullanıcılar tarafından olumlu karşılanırsa, benzer bir entegrasyonun Gemini platformuna taşınması bekleniyor.

Aslında Gemini’ye reklam eklenmesi fikri yeni değil. 2025 yılının Aralık ayında sektör kaynakları, Google’ın bu konuyu reklam ajanslarıyla görüştüğünü ortaya koymuştu. Bu da şirketin uzun vadeli planlarında reklam destekli bir yapay zeka deneyiminin zaten yer aldığını gösteriyor. Ancak o dönemde kamuoyuna yapılan açıklamalar, reklamsız bir deneyimin korunacağı yönündeydi. Son açıklamalar ise şirketin bu konudaki yaklaşımını daha esnek hale getirdiğini ortaya koyuyor.

Gemini halihazırda ücretli abonelik planları sunarak gelir elde ediyor. Bu planlar, gelişmiş özelliklere erişim ve daha yüksek kullanım limitleri gibi avantajlar sağlıyor. Ancak yapay zekanın hızla gelişen doğası, sürekli artan yatırım ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Yüksek performanslı model eğitimi, veri işleme kapasitesi ve küresel altyapı yatırımları düşünüldüğünde, yalnızca abonelik gelirlerinin uzun vadede yeterli olup olmayacağı tartışma konusu. Bu noktada reklam, ek bir gelir kaynağı olarak öne çıkıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: