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    Google’dan herkesin oyun yapabileceği yapay zeka aracı

    Google, kodlama bilgisi olmayanların hayal ettikleri oyunları oluşturabileceği Playground platformunu tanıttı. Yapay zeka, kullanıcıların tarif ettiği oyunu oynanabilir hale getiriyor.

    Google’dan herkesin oyun yapabileceği yapay zeka aracı Tam Boyutta Gör

    Google, herhangi bir kodlama bilgisi gerektirmeden yapay zeka komutlarıyla oyun oluşturmayı sağlayan tarayıcı tabanlı Playground platformunu kullanıma sundu. Kullanıcılar fikirlerini yazarak oyun oluşturabiliyor, ardından oyunun kurallarını, fiziğini, karakterlerini ve ortamını yine doğal dil komutlarıyla değiştirebiliyor.

    Teknik bilgiye gerek yok

    Playground, kullanıcıların boş bir çalışma alanından başlayarak veya hazır komutlardan yararlanarak oyun tasarlamasına olanak tanıyor. Platformun sohbet arayüzünde oluşturulmak istenen oyun tarif edildiğinde yapay zeka bu fikri oynanabilir bir yapıya dönüştürüyor. Oluşturulan oyun hemen test edilebiliyor ve yeni komutlarla geliştirilebiliyor.

    Kullanıcılar oyun içindeki fizik kurallarını değiştirebiliyor, oyun mekaniklerini yeniden düzenleyebiliyor, karakterleri özelleştirebiliyor veya ortamı sil baştan değiştirebiliyor. Böylece teknik ayrıntılarla uğraşmadan oyunun tasarımına ve oynanışına odaklanmak mümkün oluyor.

    Üstelik hazırlanan oyunlar özel tutulabildiği gibi bağlantı üzerinden arkadaşlarla paylaşılabiliyor veya Playground Explore galerisine gönderilebiliyor. Galeride yer alan oyunlar masaüstü ve mobil cihazlarda oynanabiliyor. Google, Explore bölümünde öne çıkarılacak oyunları kullanıcı puanları ve oynanma etkinliği gibi veriler üzerinden belirleyecek. Bazı oyun türlerinde skor tabloları ve çok oyunculu özellikler de desteklenecek. Platformda şimdiden eşleştirme oyunları, kule savunma yapımları, bulmacalar ve basit zindan oyunları gibi daha küçük ölçekli örnekler bulunuyor.

    18 yaşından büyük olmak gerekiyor

    Google’dan herkesin oyun yapabileceği yapay zeka aracı Tam Boyutta Gör
    Google'ın açıklamasına göre Playground'ın altyapısında şirketin mevcut temel modelleri Gemini, Nano Banana ve Lyria kullanılıyor. Bu modeller, Google'ın kendi geliştirdiği oyunlar ve testlerden elde edilen sonuçlarla geliştirilen özel bir sistemle birlikte çalışıyor.

    Playground ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Ancak Google One aboneleri, sahip oldukları plana göre daha yüksek haftalık token limitlerinden yararlanıyor. ABD'de kullanıma açılan platform 18 yaş ve üzerindeki kullanıcıları hedefliyor.

    Kaynakça https://blog.google/innovation-and-ai/technology/ai/playground-experimental-gaming-platform/ https://labs.google/playground
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